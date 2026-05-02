    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko vo finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Na snímke zľava Lucian Bernát zo Slovenska a Hjalmar Cilthe zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom. (Autor: TASR)
    Sportnet|2. máj 2026 o 20:04
    Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026 vo finále.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti hrajú svoj finálový zápas na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov.

    Švédom lepšie vyšla prvá tretina v boji o tiul. Skóre duelu otvorili už v 6. minúte duelu, keď sa presadil Wiggo Sörensson.

    VIDEO: Gól Švédska na 1:0

    „Tri korunky“ zvýšili na rozdiel dvoch gólov v 38. minúte zásluhou Eltona Hermanssona. Krátko predtým nepremenil na opačnej strane tutovku na vyrovnanie Lucian Bernáth.

    VIDEO: Gól Švédska na 2:0

    Na dva góly tak slovenským mladíkom zostávalo približne 11 minút.

    VIDEO: Gól Švédska na 3:0

    Švédi však odskočili na 4:0 po góloch Anderssona a Palmeho.

    VIDEO: Gól Švédska na 4:0

    Slováci ešte rozpútali tlak pri hre bez brankára.

    VIDEO: Gól Slovenska na 1:4

    Dostali sa na kontakt po góloch Mattu a Šimka, no vyrovnať už nedokázali.

    VIDEO: Gól Slovenska na 2:4

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko vo finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke zľava Samuel Šramatý zo Slovenska a Vilgot Lidén zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke zľava Lucian Bernát zo Slovenska a Hjalmar Cilthe zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke sprava Šimon Potočka zo Slovenska, Malte Gustafsson zo Švédska a Samuel Karšay zo Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke sprava Zigge Bratt zo Švédska, Matúš Válek zo Slovenska a brankár Kevin Tornblom zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke šarvátka pred bránkou Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

    MS v hokeji U18 2026

    Na snímke zľava traja najlepší hráči Slovenska na turnaji Samuel Hrenák, Adam Goljer a Timothy Kazda.
    Slovenský útočník bol najužitočnejší hráč turnaja. V All-Star MS do 18 rokov aj kapitán tímu
