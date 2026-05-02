VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko vo finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti hrajú svoj finálový zápas na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov.
Švédom lepšie vyšla prvá tretina v boji o tiul. Skóre duelu otvorili už v 6. minúte duelu, keď sa presadil Wiggo Sörensson.
„Tri korunky“ zvýšili na rozdiel dvoch gólov v 38. minúte zásluhou Eltona Hermanssona. Krátko predtým nepremenil na opačnej strane tutovku na vyrovnanie Lucian Bernáth.
Na dva góly tak slovenským mladíkom zostávalo približne 11 minút.
Švédi však odskočili na 4:0 po góloch Anderssona a Palmeho.
Slováci ešte rozpútali tlak pri hre bez brankára.
Dostali sa na kontakt po góloch Mattu a Šimka, no vyrovnať už nedokázali.
