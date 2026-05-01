Slovensko môže získať historické zlato, Slovan ďalší titul. Športový program na dnes (2. máj)

Športový program na sobotu, 2. máj
Futbal
- 18:00 MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 20:30 ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 16:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK Slovan Bratislava B, 28. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 28. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Zvolen - Slávia TU Košice, 28. kolo MONACObet ligy
- 17:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MŠK Považská Bystrica, 28. kolo MONACObet ligy
- 17:30 MŠK Púchov - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 28. kolo MONACObet ligy
- 16:00 Górnik Zabrze - Raków Čenstochová, finále Poľského pohára
- 15:00 MFK Karviná - FK Pardubice, play off o umiestnenie v Českej lige
- 15:00 Bohemians Praha 1905 – SK Sigma Olomoucplay off o umiestnenie v Českej lige
- 15:00 Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav, 1. kolo skupiny o záchranu v českej lige
- 15:00 FC Zlín – FK Dukla Praha, 1. kolo skupiny o záchranu v českej lige
- 18:00 FC Slovan Liberec – SK Slavia Praha, 1. kolo skupiny o titul v českej lige
- 15:00 Udinese Calcio - Turín FC, 35. kolo Serie A
- 18:00 Calcio Como - SSC Neapol, 35. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo - FC Janov, 35. kolo Serie A
- 15:30 Bayern Mníchov - 1. FC Heidenheim, 32. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy - FC Augsburg, 32. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - SV Hamburg, 32. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart, 32. kolo Bundesligy
- 15:30 Union Berlín - 1. FC Kolín, 32. kolo Bundesligy
- 18:30 Bayer Leverkusen - RB Lipsko, 32. kolo Bundesligy
- 14:00 CF Villarreal - UD Levante, 34. kolo La Ligy
- 16:15 CF Valencia - Atletico Madrid, 34. kolo La Ligy
- 18:30 Deportivo Alaves - Athletic Bilbao, 34. kolo La Ligy
- 21:00 CA Osasuna - FC Barcelona, 34. kolo La Ligy
- 16:00 FC Brentford - West Ham United, 35. kolo Premier League
- 16:00 Newcastle United - FC Brighton, 35. kolo Premier League
- 16:00 Wolverhampton Wanderers - AFC Sunderland, 35. kolo Premier League
- 18:30 FC Arsenal - FC Fulham, 35. kolo Premier League
- 15:00 FC Nantes - Olympique Marseille, 32. kolo Ligue 1
- 17:00 Paríž St. Germain - FC Lorient, 32. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Metz - AS Monaco, 32. kolo Ligue 1
- 21:05 OGC Nice - Racing Lens, 32. kolo Ligue 1
- 15:00 Olympique Lyon - FC Arsenal, odveta semifinále Ligy Majstrov žien /prvý zápas: 1:2/
Hokej
- 1:00 Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning, 1. kolo play off NHL /stav série: 3:2/
- 1:30 Boston Bruins – Buffalo Sabres, 1. kolo play off NHL /stav série: 2:3/
- 4:00 Utah Mammoth – Vegas Golden Knights, 1. kolo play off NHL /stav série: 2:3/
- 15:00 Dánsko - Maďarsko, prípravný zápas pred MS
- 17:00 Slovensko – Lotyšsko, prípravný zápas pred MS
- 17:00 Nemecko - Rakúsko, prípravný zápas pred MS
- 20:00 Veľká Británia - Taliansko, prípravný zápas pred MS
- 15:00 Česko - Lotyšsko, MS hráčov do 18 rokov (zápas o 3. miesto) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Slovensko - Švédsko, MS hráčov do 18 rokov (finále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:00 Švajčiarsko – Fínsko, České hokejové hry
- 16:00 Česko – Švédsko, České hokejové hry
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Cyklistika
- 12:10 4. etapa Okolo Romandie: Broc — Charmey (149,6 km)
Basketbal
- 1:00 Orlando Magic – Detroit Pistons, 1. kolo play-off NBA /stav série: 3:2/
- 1:30 Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers, 1. kolo play-off NBA /stav série: 2:3/
- 3:30 Houston Rockets – Los Angeles Lakers, 1. kolo play-off NBA /stav série: 3:2/
- 19:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, tretí zápas semifinále play off Tipos SBL /stav série: 2:0/
- 19:00 Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok, piaty zápas finále play-off Tipos extraligy/stav série: 2:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 18:00 VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA, piaty zápas finále play-off Niké extraligy /stav série: 2:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:30 VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra, piaty zápas duelu o 3. miesto play-off Niké extraligy /stav série: 2:2/
Hádzaná
- 18:00 Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky, tretí zápas semifinále play-off Niké Handball extraligy /stav série: 2:0
- 18:05 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, tretí zápas semifinále play-off Niké Handball extraligy /stav série: 1:1/
Formula 1
- 18:00 šprint, Veľká cena Miami
- 22:00 kvalifikácia, Veľká cena Miami
Snooker
- 11:00 záver semifinále MS
Curling
- 10:00 zápas o bronz, MS miešaných dvojíc
- 14:00 finále, MS miešaných dvojíc
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.