Slovensko môže získať historické zlato, Slovan ďalší titul. Športový program na dnes (2. máj)

Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále na MS U18 2026.
Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále na MS U18 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|2. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 2. mája. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 2. máj

Futbal

  • 18:00 MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
  • 20:30 ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy

  • 16:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - ŠK Slovan Bratislava B, 28. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 28. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Zvolen - Slávia TU Košice, 28. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MŠK Považská Bystrica, 28. kolo MONACObet ligy
  • 17:30 MŠK Púchov - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 28. kolo MONACObet ligy
     
  • 16:00 Górnik Zabrze - Raków Čenstochová, finále Poľského pohára

  • 15:00 MFK Karviná - FK Pardubice, play off o umiestnenie v Českej lige
  • 15:00 Bohemians Praha 1905 – SK Sigma Olomoucplay off o umiestnenie v Českej lige
  • 15:00 Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav, 1. kolo skupiny o záchranu v českej lige
  • 15:00 FC Zlín – FK Dukla Praha, 1. kolo skupiny o záchranu v českej lige
  • 18:00 FC Slovan Liberec – SK Slavia Praha, 1. kolo skupiny o titul v českej lige


  • 15:00 Udinese Calcio - Turín FC, 35. kolo Serie A 
  • 18:00 Calcio Como - SSC Neapol, 35. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - FC Janov, 35. kolo Serie A

  • 15:30 Bayern Mníchov - 1. FC Heidenheim, 32. kolo Bundesligy
  • 15:30 Werder Brémy - FC Augsburg, 32. kolo Bundesligy
  • 15:30 Eintracht Frankfurt - SV Hamburg, 32. kolo Bundesligy
  • 15:30 TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart, 32. kolo Bundesligy
  • 15:30 Union Berlín - 1. FC Kolín, 32. kolo Bundesligy
  • 18:30 Bayer Leverkusen - RB Lipsko, 32. kolo Bundesligy

  • 14:00 CF Villarreal - UD Levante, 34. kolo La Ligy 
  • 16:15 CF Valencia - Atletico Madrid, 34. kolo La Ligy 
  • 18:30 Deportivo Alaves - Athletic Bilbao, 34. kolo La Ligy
  • 21:00 CA Osasuna - FC Barcelona, 34. kolo La Ligy 

  • 16:00 FC Brentford - West Ham United, 35. kolo Premier League
  • 16:00 Newcastle United - FC Brighton, 35. kolo Premier League
  • 16:00 Wolverhampton Wanderers - AFC Sunderland, 35. kolo Premier League
  • 18:30 FC Arsenal - FC Fulham, 35. kolo Premier League 

  • 15:00 FC Nantes - Olympique Marseille, 32. kolo Ligue 1
  • 17:00 Paríž St. Germain - FC Lorient, 32. kolo Ligue 1
  • 19:00 FC Metz - AS Monaco, 32. kolo Ligue 1
  • 21:05 OGC Nice - Racing Lens, 32. kolo Ligue 1

  • 15:00 Olympique Lyon - FC Arsenal, odveta semifinále Ligy Majstrov žien /prvý zápas: 1:2/

Hokej

  • 1:00 Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning, 1. kolo play off NHL /stav série: 3:2/ 
  • 1:30 Boston Bruins – Buffalo Sabres, 1. kolo play off NHL /stav série: 2:3/
  • 4:00 Utah Mammoth – Vegas Golden Knights, 1. kolo play off NHL /stav série: 2:3/ 

  • 15:00 Dánsko - Maďarsko, prípravný zápas pred MS
  • 17:00 Slovensko – Lotyšsko, prípravný zápas pred MS
  • 17:00 Nemecko - Rakúsko, prípravný zápas pred MS
  • 20:00 Veľká Británia - Taliansko, prípravný zápas pred MS

  • 15:00 Česko - Lotyšsko, MS hráčov do 18 rokov (zápas o 3. miesto) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:00 Slovensko - Švédsko, MS hráčov do 18 rokov (finále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 12:00 Švajčiarsko – Fínsko, České hokejové hry
  • 16:00 Česko – Švédsko, České hokejové hry

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Cyklistika

  • 12:10 4. etapa Okolo Romandie: Broc — Charmey (149,6 km)

Basketbal

  • 1:00 Orlando Magic – Detroit Pistons, 1. kolo play-off NBA /stav série: 3:2/ 
  • 1:30 Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers, 1. kolo play-off NBA /stav série: 2:3/ 
  • 3:30 Houston Rockets – Los Angeles Lakers, 1. kolo play-off NBA /stav série: 3:2/ 

  • 19:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, tretí zápas semifinále play off Tipos SBL /stav série: 2:0/ 

  • 19:00 Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok, piaty zápas finále play-off Tipos extraligy/stav série: 2:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Volejbal

  • 18:00 VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA, piaty zápas finále play-off Niké extraligy /stav série: 2:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:30 VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra, piaty zápas duelu o 3. miesto play-off Niké extraligy /stav série: 2:2/

Hádzaná

  • 18:00 Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky, tretí zápas semifinále play-off Niké Handball extraligy /stav série: 2:0
  • 18:05 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, tretí zápas semifinále play-off Niké Handball extraligy /stav série: 1:1/

Formula 1

  • 18:00 šprint, Veľká cena Miami
  • 22:00 kvalifikácia, Veľká cena Miami

Snooker

  • 11:00 záver semifinále MS

Curling

  • 10:00 zápas o bronz, MS miešaných dvojíc
  • 14:00 finále, MS miešaných dvojíc
TV program: sobota, 2. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále na MS U18 2026.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po postupe do finále na MS U18 2026.
    Slovensko môže získať historické zlato, Slovan ďalší titul. Športový program na dnes (2. máj)
    dnes 00:00
