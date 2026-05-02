Hokejisti opäť proti Lotyšom, F1 či finále MS v snookri. Športový program na dnes (3. máj)

Momentka zo zápasu Slovensko - Lotyšsko na Vianočnom Kaufland Cupe 2025. (Autor: TASR)
Sportnet|3. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 3. mája. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 3. máj

Futbal

  • 17:00 AS Trenčín - KFC Komárno, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
  • 19:00 FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy

  • 10:30 FC Petržalka - MFK Dukla Banská Bystrica, 28. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 MŠK Žilina B - OFK Dynamo Malženice, 28. kolo MONACObet ligy

  • 13:00 FK Teplice – 1. FC Slovácko, 1. kolo skupiny o záchranu v českej lige
  • 15:30 FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové, 1. kolo skupiny o titul v českej lige
  • 18:30 AC Sparta Praha – FK Jablonec, 1. kolo skupiny o titul v českej lige

  • 12:30 FC Bologna - Cagliari Calcio, 35. kolo Serie A
  • 15:00 US Sassuolo - AC Miláno, 35. kolo Serie A
  • 18:00 Juventus Turín - Hellas Verona, 35. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - Parma Calcio, 35. kolo Serie A

  • 15:30 FC St. Pauli - FSV Mainz, 32. kolo Bundesligy
  • 17:30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund, 32. kolo Bundesligy
  • 19:30 SC Freiburg - VfL Wolfsburg, 32. kolo Bundesligy

  • 14:00 Celta Vigo - CF Elche, 34. kolo La Ligy
  • 16:15 CF Getafe - Rayo Vallecano, 34. kolo La Ligy
  • 18:30 Real Betis - Real Oviedo, 34. kolo La Ligy
  • 21:00 Espanyol Barcelona - Real Madrid, 34. kolo La Ligy 

  • 15:00 AFC Bournemouth - Crystal Palace, 35. kolo Premier League
  • 16:30 Manchester United - FC Liverpool, 35. kolo Premier League 
  • 20:00 Aston Villa - Tottenham Hotspur, 35. kolo Premier League 

  • 15:00 OSC Lille - AC Le Havre, 32. kolo Ligue 1
  • 17:15 AJ Auxerre - SCO Angers, 32. kolo Ligue 1
  • 17:15 Paríž FC - Stade Brest, 32. kolo Ligue 1
  • 17:15 Racing Štrasburg - FC Toulouse, 32. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Lyon - Stade Rennes, 32. kolo Ligue 1

  • 16:30 FC Barcelona - Bayern Mníchov, odveta semifinále Ligy Majstrov žien /prvý zápas: 1:1/

Hokej

  • 2:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers, 2. kolo play-off NHL 

  • 17:00 Slovensko – Lotyšsko, prípravný zápas pred MS

  • 12:00 Švédsko – Fínsko, České hokejové hry
  • 16:00 Česko – Švajčiarsko, České hokejové hry

Tenis

  • 17:00 Jannik Sinner - Alexander Zverev, finále turnaja ATP v Madride

Cyklistika

  • 11:35 1. etapa Vuelty žien: Marín - Salvaterra de Miňo (113,9 km)
  • 12:50 5. etapa Okolo Romandie: Lucens - Leysin (178,2 km)

Basketbal

  • 1:30 Boston Celtics – Philadelphia 76ers, 1. kolo play-off NBA
  • 21:30 Detroit Pistons - Orlando Magic, 1. kolo play-off NBA

Volejbal

  • 16:00 zápas o 3. miesto, Final Four Ligy Majstrov žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 19:00 finále, Final Four Ligy Majstrov žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 18:00 VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava, tretí zápas duelu o 3. miesto play-off Niké extraligy /stav série: 2:0/
  • 18:30 VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno, tretí zápas duelu finále play-off Niké extraligy /stav série: 0:2/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hádzaná

  • 18:35 MŠK Iuventa Michalovce – HC DAC Dunajská Streda, nadstavbová časť o majstra SR

Formula 1

  • 22:00 Veľká cena Miami

Snooker

  • 14:00/22:00 prvý deň finále MS

Atletika

  • 8:00 Pražský maratón

TV program: nedeľa, 3. máj
Ostatné športy

