Hokejisti opäť proti Lotyšom, F1 či finále MS v snookri. Športový program na dnes (3. máj)

Športový program na nedeľu, 3. máj
Futbal
- 17:00 AS Trenčín - KFC Komárno, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 19:00 FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava, 8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 10:30 FC Petržalka - MFK Dukla Banská Bystrica, 28. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - OFK Dynamo Malženice, 28. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FK Teplice – 1. FC Slovácko, 1. kolo skupiny o záchranu v českej lige
- 15:30 FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové, 1. kolo skupiny o titul v českej lige
- 18:30 AC Sparta Praha – FK Jablonec, 1. kolo skupiny o titul v českej lige
- 12:30 FC Bologna - Cagliari Calcio, 35. kolo Serie A
- 15:00 US Sassuolo - AC Miláno, 35. kolo Serie A
- 18:00 Juventus Turín - Hellas Verona, 35. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - Parma Calcio, 35. kolo Serie A
- 15:30 FC St. Pauli - FSV Mainz, 32. kolo Bundesligy
- 17:30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund, 32. kolo Bundesligy
- 19:30 SC Freiburg - VfL Wolfsburg, 32. kolo Bundesligy
- 14:00 Celta Vigo - CF Elche, 34. kolo La Ligy
- 16:15 CF Getafe - Rayo Vallecano, 34. kolo La Ligy
- 18:30 Real Betis - Real Oviedo, 34. kolo La Ligy
- 21:00 Espanyol Barcelona - Real Madrid, 34. kolo La Ligy
- 15:00 AFC Bournemouth - Crystal Palace, 35. kolo Premier League
- 16:30 Manchester United - FC Liverpool, 35. kolo Premier League
- 20:00 Aston Villa - Tottenham Hotspur, 35. kolo Premier League
- 15:00 OSC Lille - AC Le Havre, 32. kolo Ligue 1
- 17:15 AJ Auxerre - SCO Angers, 32. kolo Ligue 1
- 17:15 Paríž FC - Stade Brest, 32. kolo Ligue 1
- 17:15 Racing Štrasburg - FC Toulouse, 32. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon - Stade Rennes, 32. kolo Ligue 1
- 16:30 FC Barcelona - Bayern Mníchov, odveta semifinále Ligy Majstrov žien /prvý zápas: 1:1/
Hokej
- 2:00 Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers, 2. kolo play-off NHL
- 17:00 Slovensko – Lotyšsko, prípravný zápas pred MS
- 12:00 Švédsko – Fínsko, České hokejové hry
- 16:00 Česko – Švajčiarsko, České hokejové hry
Tenis
- 17:00 Jannik Sinner - Alexander Zverev, finále turnaja ATP v Madride
Cyklistika
- 11:35 1. etapa Vuelty žien: Marín - Salvaterra de Miňo (113,9 km)
- 12:50 5. etapa Okolo Romandie: Lucens - Leysin (178,2 km)
Basketbal
- 1:30 Boston Celtics – Philadelphia 76ers, 1. kolo play-off NBA
- 21:30 Detroit Pistons - Orlando Magic, 1. kolo play-off NBA
Volejbal
- 16:00 zápas o 3. miesto, Final Four Ligy Majstrov žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 finále, Final Four Ligy Majstrov žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava, tretí zápas duelu o 3. miesto play-off Niké extraligy /stav série: 2:0/
- 18:30 VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno, tretí zápas duelu finále play-off Niké extraligy /stav série: 0:2/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:35 MŠK Iuventa Michalovce – HC DAC Dunajská Streda, nadstavbová časť o majstra SR
Formula 1
- 22:00 Veľká cena Miami
Snooker
- 14:00/22:00 prvý deň finále MS
Atletika
- 8:00 Pražský maratón
Bedminton
- 10:00 Thomas & Uber Cup, finále ženy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Americký futbal
- 15:00 Nitra Knights - Ostrava Steelers, Snapbacks liga /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: nedeľa, 3. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.