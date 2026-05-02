    Vraveli im, že sú slabý ročník. Pre nás ste majstri, odkázal Slovákom plný štadión

    Smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na MS U18 2026.
    Fotogaléria (15)
    Smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na MS U18 2026. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|3. máj 2026 o 00:25
    ShareTweet0

    Po prehre vo finále MS 18 viacero mladých hokejistov plakalo.

    „Pre nás ste majstri!“ skandoval zimný štadión Pavla Demitru po prehre Slovenska so Švédskom 2:4 vo finále MS do 18 rokov.

    Slováci sa vytúženého zlata na šampionáte nedočkali. Po prehre mali zvesené hlavy a viacerým tiekli slzy. 

    „Myslím, že si každý siahol až na dno. Viem, že viacerí mali kŕče, bolo to ťažké. Ale neurobili sme hanbu a myslím si, že Slovensko dosiahlo skutočne skvelý úspech,“ hovoril brankár Samuel Hrenák.

    „Druhé miesto po 23 rokoch je neskutočné. Verím, že nás to mrzí rovnako ako tých chlapcov pred 23 rokmi. A viem, že časom budeme na to čoraz viac hrdí,“ dodal.

    VIDEO: Brankár Hrenák po finále

    Striebro je pre Slovensko len treťou medailou v tejto kategórii a veľkým úspechom pre podceňovaný ročník.

    „Slová sa hľadajú ťažko. Teraz, krátko po zápase, je to náročné, ale verím, že o niekoľko dní budeme radi,“ hovoril útočník Timothy Kazda.

    Najlepší tréner

    Prehra so Švédmi bola pre Slovákov na turnaji prvou v riadnom hracom čase. Počas celého turnaja predtým prehrali len s Fínskom, avšak po predĺžení. Zdolať dokázali aj silnú Kanadu a pred domácim publikom predvádzali veľmi kvalitné výkony.

    „Snažili sme sa vyhrať zlatú medailu, ale aj druhé miesto berieme s hrdosťou,“ povedal kapitán Adam Goljer.

    Fanúšikovia na konci domácim hokejistom poďakovali, tlieskali a skandovali. Kričali aj meno trénera Martina Dendisa, ten však popri tom ukazoval na hráčov a dával kredit im.

    VIDEO: Goljer po prehre vo finále

    Oni zase po zápase vzdali hold jemu. Brankár Hrenák ho označil za najlepšieho kouča, akého zažil, Kazda ocenil jeho pracovitosť.

    „Je neskutočné, čo všetko pre nás robí. Od rána analyzuje videá, pripravuje sa na každý zápas do detailu. A ako motivátor je ešte lepší, fakt nemám slov,“ chválil ho Kazda.

    „Ukázali sme kvalitu celého ročníka a to, že keď sa vytvorí naozaj dobrá partia, môžeme uspieť kdekoľvek. Teším sa na ďalší turnaj.“

    O žltých vlasoch sa nebavili

    Hráči na rozhovory prichádzali s medailami na krku. Zrejme pre všetkých ide o najväčší úspech doterajšej kariéry. Kde si ju nechá brankár Hrenák?

    „Určite na poličke, bude vystavená do konca života. Je to fakt krásny kov a hlavne ten príbeh za tým, ako sme to dokázali, je neskutočný. Veľa ľudí nás pred turnajom odpisovalo, že nepostúpime ani do semifinále.

    Od pätnástky nám vraveli, že nie sme silný ročník. A teraz sme ukázali, že máme na viac a verím, že postupom času to bude ešte lepšie a lepšie.“

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko vo finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.
    Na snímke hráči a realizačný tím Slovenska po zisku strieborných medailí pp finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.
    Na snímke smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.
    Na snímke radosť hráčov Švédska po zisku zlatých medailí po finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.
    15 fotografií
    Na snímke zľava Lucian Bernát zo Slovenska a Hjalmar Cilthe zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Samuel Šramatý zo Slovenska a Vilgot Lidén zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Šimon Potočka zo Slovenska, Malte Gustafsson zo Švédska a Samuel Karšay zo Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Zigge Bratt zo Švédska, Matúš Válek zo Slovenska a brankár Kevin Tornblom zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke šarvátka pred bránkou Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Maxim Šimko zo Slovenska po vyhlásení za hráča zápasu a bývalý hokejový brankár Ján Lašák po finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily. V sobotnom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2:4. Na snímke maskot a vpravo kapitán Slovenska Adam Goljer so striebornou trofejou po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily. V sobotnom finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2:4.Na snímke smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.Na snímke tréner Slovenska Martin Dendis p(uprostred hore) po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily. Na snímke smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Slovenskí hokejisti získali na domácich MS hráčov do 18 rokov strieborné medaily.Na snímke radosť hráčov Švédska po štvrtom góle počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

    Keď Slováci získali striebro v roku 2003, celý tím si zafarbil vlasy na žlto. Podobné kúsky však zatiaľ mladíci neplánovali.

    „Fú, ani sme sa o tom ešte nebavili. Uvidíme, neviem, zaskočili ste ma,“ odpovedal Hrenák na otázku o tom, čo spravia oni.

    Škoda, že tlak neprišiel skôr

    Slováci v zápase ukázali, že sa nevzdávajú. Prehrávali už 0:4, ale v závere predviedli tlak a znížili na 2:4. Návrat do duelu oživil celú arénu.

    Decibely porušovali odporúčanú hladinu a jeden pokrik striedal druhý.

    „Hrali sme aj bez brankára, takže v takej fáze už rozhoduje do veľkej miery aj šťastie,“ hovoril Goljer.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko

    „Keby sme sa do takéhoto záveru dostali skôr, možno by to dopadlo inak.“

    V závere Slováci zatlačili Švédov a dvakrát dopriali fanúšikom gólovú radosť.

    „Samozrejme, chceli sme vyhrať. Mrzí nás, že sme prehrali, mrzia nás aj chybičky, ktoré nás stáli góly, ale taký je hokej,“ rekapituloval brankár Hrenák.

    „Verím, že postupom času budeme na to hrdí. Na to, čo sme dokázali pre krajinu, pre celý národ. Bude to pre nás motivácia poučiť sa z tých chýb a ísť iba dopredu.“

    Taktika zo začiatku nefungovala

    Veľké finále otvorili lepšie hostia zo Švédska. Predvádzali rýchlu hru a smerom dopredu boli nebezpeční. Prvýkrát skórovali z hokejky Sorenssona v šiestej minúte.

    Po zvyšok tretiny dominovali a Slovákov nepúšťali do šancí. Domáci hokejisti mali v prvej časti hry len tri strely na bránku, súper ich mal 13.

    „Mali sme zvolenú svoju taktiku, ktorá v prvej tretine bohužiaľ nefungovala. Potom sme to zmenili a hneď sa nám hralo lepšie,“ hovoril po zápase Kazda.

    VIDEO: Kazda po finále

    Druhá tretina priniesla zlepšený výkon zverencov trénera Dendisa. Vytvorili si viac šancí a mohli sa dostať späť do zápasu.

    Veľkú príležitosť mal Karšay, ktorý nevyužil samostatný prienik.

    Onedlho na to udreli opäť Švédi. Usadili sa v ofenzívnom pásme, vytvorili si tlak a Slovákov točili vo vlastnej tretine.

    Brániaci Bernát bol navyše bez hokejky a únavu slovenskej pätice vycítil švédsky bek Elofsson. Ten si dovolil odvážnu kľučku a po krásnom prieniku našiel Hermanssona, ktorý sa nemýlil a zvýšil na 2:0.

    Slováci túžili po zlate, ale švédska defenzíva na čele s brankárom Tornblomom držala pevne.

    Druhé miesto je krásny výsledok

    „Zo začiatku to bolo ťažšie, bol tam väčší tlak od nich ako v predchádzajúcich zápasoch, ale myslím si, že sme sa s tým popasovali.

    Postupom času som však aj ja chytal kŕče, najmä v tretej tretine,“ vysvetľoval brankár Hrenák.

    Slovákov bude o rok čakať náročná úloha. Akú skupinu im prisúdil domáci šampionát?
    Súvisiaci článok
    Slovákov bude o rok čakať náročná úloha. Akú skupinu im prisúdil domáci šampionát?

    „Mrzia ma tie dva góly, ale teraz nie je čas na ľutovanie. Treba sa uspokojiť s tým, čo máme. Druhé miesto je pre takú malú krajinu, akou sme, neskutočne krásny výsledok. Som hrdý na každého.“

    Tretia tretina priniesla najviac gólov a veľkú túžbu oboch tímov.

    Fanúšikovia skandovali „my chceme gól!“ a ten naozaj prišiel, avšak do nesprávnej bránky. Andersson zakončil presne do pravého horného rohu brány.

    O štyri minúty neskôr arénu umlčal Palme a zdalo sa, že je vymaľované.

    Slováci sa však nevzdali. Tréner Martin Dendis si zobral timeout a domáci išli okamžite do tlaku a zásluhou Mattu a Šimka znížili.

    Onedlho nasledovala prvá slovenská presilovka v zápase a ďalšie šance na skórovanie. Prvá formácia neschádzala z ľadu a veľa strieľala.

    MVP Kazda sa poteší neskôr

    Výsledok sa však zvrátiť nepodarilo a Slováci podľahli Severanom 2:4.

    „Ukázali sme, čo v nás ešte zostalo, dali sme nejaké tie góly, ale bohužiaľ dnes to nestačilo,“ vravel Kazda, ktorý sa stal najužitočnejším hráčom turnaja a dostal sa aj do all-star tímu.

    Slovenský útočník bol najužitočnejší hráč turnaja. V All-Star MS do 18 rokov aj kapitán tímu
    Súvisiaci článok
    Slovenský útočník bol najužitočnejší hráč turnaja. V All-Star MS do 18 rokov aj kapitán tímu

    Šampionát zakončil ako líder produktivity so ziskom 12 bodov v siedmich dueloch. Vo finále asistoval na oba góly Slovenska.

    „Verím, že s odstupom času ma to poteší, ale teraz rozmýšľame nad tým, čo sme urobili ako tím. Teraz sme smutní a naštvaní, ale postupne budeme za toto všetko radi.“

    Ocenenia sa dočkal aj Adam Goljer. Okrem miesta v all-star tíme ho vyhlásili aj za najlepšieho beka turnaja.

    Slovenský útočník bol najproduktívnejší hráč. Pozrite si kanadské bodovanie na MS U18 2026
    Súvisiaci článok
    Slovenský útočník bol najproduktívnejší hráč. Pozrite si kanadské bodovanie na MS U18 2026

    „Snažil som sa hrať hokej, ktorý viem hrať, v útoku aj v obrane. Robil som maximum, aby som podal čo najlepší výkon,“ vyhlásil slovenský kapitán.

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na MS U18 2026.
    Smútok hráčov Slovenska po prehre vo finálovom zápase medzi Slovenskom a Švédskom na MS U18 2026.
    Vraveli im, že sú slabý ročník. Pre nás ste majstri, odkázal Slovákom plný štadión
    Samuel Grega|dnes 00:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji U18 2026»Vraveli im, že sú slabý ročník. Pre nás ste majstri, odkázal Slovákom plný štadión