Slovenský talent je prihlásený na draft. Veľa tímov chce, aby išiel k nim trénovať

Slovenský basketbalista Sebastian Rančík sa rozhoduje o ďalších krokoch vo svojej kariére.
Dvadsaťročný krídelník prestúpil medzi sezónami v rámci zámorskej univerzitnej súťaže NCAA do Floridy State Seminoles. Zároveň sa jeho meno objavilo na 71-člennom zozname kandidátov na tohtoročný draft NBA.
Mládežnícky reprezentant Slovenska má za sebou dva ročníky v drese univerzity Colorado Buffaloes, napokon sa po dohode s agentom dohodli na zmene.
„Tréner bol dlhoročným asistentom v NBA. V trénerskom tíme sú ďalší ľudia, čo boli tiež v NBA v rôznych pozíciách.
Celý program funguje práve na NBA báze a aj štýl, ktorý Florida State hrá, je podobný basketbalu z NBA. Verím, že zo mňa vytiahnu to najlepšie,“ vyjadril sa Rančík pre Slovenskú basketbalovú asociáciu (SBA).
Jeden z najväčších slovenských talentov za posledné roky si však nechal pootvorené dvierka aj smerom k najlepšej lige sveta - NBA. V tomto období má na programe preddraftové tréningy.
„Zatiaľ som prihlásený na draft NBA. Čoskoro začnem individuálne trénovať s niektorými tímami. Rieši to môj agent a povie mi, kam pôjdem. Veľa tímov má záujem, aby som k nim prišiel trénovať. Teším sa na tento proces.
Chcem sa čo najviac naučiť a potom sa s rodinou rozhodneme, čo bude najlepšie. Beriem to deň po dni. Idem najskôr do tréningového procesu, aby som sa čo najviac naučil a dostal sám seba do najlepšej pozície.
Najbližšie týždne ukážu, ako to pôjde. Ešte s agentom nemáme definitívu. Snažím sa koncentrovať na každý deň,“ vysvetlil 20-ročný basketbalista.
Ak chce Rančík pokračovať v univerzitnom basketbale, tak do 27. mája má možnosť odhlásiť sa zo zoznamu pre tohtoročný draft NBA.
Ten sa uskutoční 23. a 24. júna v New Yorku. Zatiaľ jediný Slovák, ktorý si zahral túto súťaž, je Richard Petruška. V sezóne 1993/1994 bol súčasťou Houstonu Rockets a napokon sa radoval s tímom z celkového triumfu.