VIDEO: Veľké prekvapenie na úkor Bostonu. Embiid a Maxey s historickým zápisom

NBA - 1 kolo play-off - 7. zápas
Štvrťfinále Východnej konferencie
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 100:109 (19:32, 31:23, 25:33, 25:21)
Najviac bodov: Brown 33, White 26, Queta 17 (12 doskokov) -Embiid 34 (12 doskokov), Maxey 30 (11 doskokov), Edgecombe 23
/konečný výsledok série: 3:4, Philadelphia postúpila do 2. kola/
Basketbalisti Philadelphie 76ers postúpili do 2. kola play off NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie vyhrali na palubovke Bostonu 109:100, keď v ich drese žiarili Joel Embiid a Tyrese Maxey.
Philadelphia sa v konferenčnom semifinále stretne s New Yorkom Knicks.
Embiid a Maxey sú prvou dvojicou v histórii NBA, v ktorej obaja v zápase číslo sedem nazbierali aspoň 30 bodov, 10 doskokov a päť asistencií.
Embiid si pripísal 34 bodov a 12 asistencií, Maxey pridal 30 bodov a 11 asistencií. Obaja tak výrazne prispeli k tomu, že v play off skončil Boston, druhý tím tabuľky Východnej konferencie po základnej časti.
VIDEO: Zostrih zápasu Boston - Philadelphia
Philadelphia prvýkrát vo svojej histórii a ako štrnásty tím celkovo otočila vývoj série, v ktorej prehrávala 1:3 na zápasy. Navyše sa jej podarilo zastaviť šnúru neúspechov proti Bostonu.
„Po piatom zápase sme sa rozprávali a povedali sme si: ‚Hej, nemôžeme dovoliť, aby sa to isté dialo stále dookola. V určitom bode to musíme zastaviť.‘ A podarilo sa nám to,“ povedal Maxey pre vysielateľa NBC.
Bostonu v rozhodujúcom súboji chýbal hviezdny Jayson Tatum, ktorého absenciu pre bolesti v ľavom kolene oznámil tím necelé dve hodiny pred úvodným rozskokom.
Najlepším strelcom domácich bol Jaylen Brown s 33 bodmi, pridal aj deväť doskokov, ale ani to nestačilo. Celtics predtým vyradili Philadelphiu v šiestich play off sériách za sebou.
VIDEO: Výkon Embiida a Maxeya
Embiid naskočil po operácii slepého čreva do hry až vo 4. zápase a je prvým hráčom v histórii NBA, ktorý nastrieľal 100 bodov v sérii play off napriek tomu, že vynechal prvé tri stretnutia.
Podľa domáceho Browna to bol rozdielový hráč v sérii: „Nenašli sme na jeho hru odpoveď.“ Boston trafil iba 13 zo 49 trojkových pokusov a celý večer iba doháňal náskok súpera. „V play off rozhodujú maličkosti. Mali sme šancu, nevyužili sme ju, a to bolí. Nebolo to však z našej strany všetko zlé.
Hrali sme v tejto sérii solídny basketbal, ale v kľúčových momentoch sme jednoducho neboli dostatočne konzistentní,“ povedal tréner Bostonu Joe Mazzulla.