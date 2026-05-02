Lakers na tretí pokus ukončili sériu a čaká ich najväčší favorit. Šancu premrhalo Orlando

Basketbalisti Los Angeles Lakers postúpili do 2. kola play-off NBA po tom, čo na palubovke Houstonu Rockets zvíťazili 98:78 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy.
Naopak, vypadnutie odvrátili hráči Detroitu aj Toronta. Pistons vyhrali v Orlande 93:79 a vyrovnali na 3:3. Raptors uspeli doma proti Clevelandu 112:110 po predĺžení a o postupujúcom rozhodne taktiež až siedmy duel.
Lakers viedli v sérii už 3:0, no na spečatenie postupu potrebovali ďalšie tri zápasy. LeBron James nazbieral 28 bodov, osem asistencií a sedem doskokov.
Základom úspechu bola najmä vynikajúca obrana. Houston bez zraneného Kevina Duranta nastrieľal v prvom polčase iba chudobných 31 bodov a takmer 20-bodové manko nedokázal po prestávke zmazať.
Lakers sa stále bez zraneného Luku Dončiča stretnú v 2. kole s úradujúcimi šampiónmi Oklahoma City Thunder, ktorý bez problémov vyradili Phoenix.
VIDEO: Zostrih akcii LeBrona Jamesa v zápase proti Houstonu
Orlando viedlo nad Detroitom až o 24 bodov, no záver duelu absolútne nezvládlo. Pistons nakoniec slávili triumf 93:79 a vynútili si siedmy duel.
Magic v závere úplne "odišla streľba", nepremenili 23 pokusov po sebe z hry a za desať minút získali len jediný bod. Cade Cunningham v drese hostí nazbieral 32 bodov a pridal aj desať doskokov.
„Detroit bojuje, o tomto sme hovorili celú sezónu. Máme nezlomnú mentalitu, nemienime sa len tak vzdať. Stále sme verili, že to dokážeme otočiť a zvíťaziť.
Postupne sme ukrajovali z náskoku. Zostali sme koncentrovaní a držali sa toho, čo fungovalo. Kľúčom bola defenzíva,“ uviedol Cunningham.
Víťaz série sa v druhom kole stretne s lepším z dvojice Cleveland alebo Toronto.
Kanaďania doma viedli počas takmer celého duelu, no hostia v závere vyrovnali a vynútili si predĺženie. V ňom nakoniec triumfovali Raptors a vyrovnali na 3:3 na zápasy. Rozhodol o tom trojkou RJ Barrett.
"Mladším hráčom stále hovorím: Verte svojej práci. Na takých strelách pracujem každý deň, pracoval som na nej aj dnes ráno, a keď si navyše veríte, tak zvládnete všetko," povedal Barrett.
NBA - 1. kolo play-off:
Štvrťfinále Východnej konferencie:
Orlando Magic - Detroit Pistons 79:93
Najviac bodov: Bane a Banchero (10 doskokov) po 17, Da Silva 10 - Cunningham 32 (10 doskokov), Harris 22 (10 doskokov), Robinson 14
/stav série: 3:3/
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 112:110 pp
Najviac bodov: Barnes 25 (14 asistencií), Barrett a Walter po 24 - Mobley 26 (14 doskokov), Mitchell 24, Harden 16
/stav série 3:3/
Štvrťfinále Západnej konferencie:
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 78:98
Najviac bodov: Thompson 18, Sengün 17 (11 doskokov), Eason 14 - Le. James 28, Hačimura 21, Reaves 15
/konečný výsledok série 2:4/