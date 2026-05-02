Osprchujem sa a pôjdem domov, nech si to ľudia užijú s vedením, vravel Weiss

Ihneď po záverečnom hvizde sa spustila eufória. Tisíce fanúšikov preskočili bariéry a zaplavili hraciu plochu. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava získali ôsmy titul za sebou a opäť potvrdili svoju nadvládu.
V sobotu, v rámci 8. kola nadstavbovej časti Niké liga, definitívne spečatili prvenstvo víťazstvom 1:0 nad DAC Dunajská Streda. Stihli to s predstihom – dve kolá pred koncom ich už nik nemôže predbehnúť a pred druhým tímom majú desaťbodový náskok.
Na Slovensku ide o bezprecedentnú hegemóniu. Tak dlho nedominoval žiaden tím – ani v ére samostatnosti, ani v časoch Československa. Slovan si zároveň pripísal šestnásty titul v ére samostatnosti, čím stanovil absolútny rekord.
Iba dvaja sú dlhšie
V Európe má dlhšiu titulovú sériu už len Ludogorec Razgrad, ktorý získal 14 titulov v rade (2012 – 2025), zatiaľ čo Crvena Zvezda Belehrad len nedávno, v apríli 2026, spečatila svoj deviaty titul za sebou a potvrdila dominanciu v Srbsku.
„Splnili sme, čo každý od nás očakával. Držali sme spolu a dokázali sme, že sme právom najlepší v lige. Som rád za klub, divákom a hráčov, ale uvidíme, čo sa udeje,“ vyhlásil Weiss.
"Ťažká sezóna, nezvládli sme úvod. Atmosféra bola napätá. Zostava sa postupne stabilizovala. Vypadli nám hráči z útoku, čo bolo cítiť,“ opisoval tréner Weiss.
Nech si to užijú
Tréner Weiss po zápase neskrýval úľavu, no zároveň naznačil, že najbližšie týždne môžu priniesť zásadné rozhodnutia.
„Osprchujem sa a pôjdem domov, hráči si to užijú. Nech si to ľudia užijú s vedením. Uvidíme, čo tu bude a ako sa Slovan nastaví na ďalšiu sezónu. Ja mám kontrakt ešte na rok, ale uvidíme, čo sa udeje,“ naznačil medzi riadkami pre TV Dajto.
Zdôraznil aj kvalitu tímu, no upozornil na kľúčový faktor:
„Títo hráči majú kvalitu, no musia byť zdraví. Ak budeme kompletní, môžeme byť ešte silnejší, čo je dôležité pre Európu.“
Zároveň pomenoval aj konkrétnu potrebu.
Weiss nechce klamať
„Vieme, že končí Guram Kašia a zrejme aj Kevin Wimmer, takže musíme kúpiť stopéra.“
Weiss je zároveň jedným z kandidátov na post trénera reprezentácie, no tému zatiaľ uzatvára opatrne:
„Dnes treba oslavovať a užiť si to. Ale bez vetra sa ani lístok nepohne. Uvidíme, ako sa rozhodne klub a ako sa rozhodnem ja sám.
Sú tu nejaké šumy, niečo sa deje. Klamal by som, ak by to tak nebolo. Mojou prioritou je robiť všetko pre to, aby bol Slovan ešte silnejší,“ dodal. Na tlačovej konferencii povedal viacej.
„Som jeden z kandidátov. Klamal by som, ak by som povedal, že neprebehol žiaden kontakt. Ja nejaká debata medzi SFZ a klubom a medzi mnou. Zatiaľ nikde neodchádzam, ešte som nedostal žiadnu oficiálnu ponuku. Vyjadrím sa k tomu v pribehu ťýždňa, ak to bude ofickálne,“ dodal Weiss.
„Ja však urobím všetko pre to, aby bol Slovan silnejší. Ak mám odísť, aby bol Slovan silnejší, tak odídem. Mám tu citový vzťah k ľuďom, mám osobný vzťah s Ivanom Kmotríkom starším,“ tvrdil Weiss.
K prestupovej politike dodal:
„V každom klube sa robia chyby, aj veľké tímy ako Real Madrid nemajú vždy úspešné prestupy. Vieme však, že budeme potrebovať posilniť viaceré posty.“
Kmotrík: Titul teší, ale je aj varovaním
Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. vníma titul ako úspech, no zároveň ako impulz na zmeny.
„Každý titul poteší. Toľko titulov za sebou nie je jednoduché vyhrať v akejkoľvek lige. Niekto to môže znižovať, ten úspech, ale ja si ho veľmi cením.
Táto sezóna bola pre nás náročná. Nechcem, aby to vyznelo tvrdo, ale je to pre nás aj varovný prst, aby sme si veci vyhodnotili.“
Naznačil, že klub čaká dôležité obdobie:
„Treba si to naozaj čo najlepšie vyhodnotiť v nasledujúcom týždni a prijať také rozhodnutia, ktoré nás posunú dopredu a ešte vyššie.“
Zmeny prídu – nielen v kádri
Kmotrík potvrdil, že Slovan má rozpracované viaceré scenáre:
„Nie je to tak, že by sme nemali nič nachystané. Máme veci rozrobené, niečo pripravené, ale teraz je dôležité všetko dôkladne vyhodnotiť a rozhodnúť sa, akým smerom chceme ísť ďalej.“
Zároveň zdôraznil, že nejde len o hráčov:
„Nie je to iba o kádri. Je to o celkovom nastavení klubu, o tréneroch, o všetkých ľuďoch vnútri. Musíme sa do novej sezóny nastaviť inak, lepšie ako doteraz.“
Weissova budúcnosť otáznikom
Jednou z hlavných tém bude práve post trénera:
„Je to o tom, aby sme si vyhodnotili, čo je pre klub najlepšie – či bude tréner Weiss pokračovať, alebo sa vydáme inou cestou.
Už sme robili zmeny aj v tejto oblasti, takže všetko je otvorené.“
Rozhovory už prebehli: „Mal som s trénerom Weissom určité rozhovory. Nie je to len o reprezentácii, ide najmä o to, aby sa klub posunul a zlepšil.“
Definitíva však zatiaľ nepadla:„Ťažké debaty nás ešte len čakajú. Dnes je čas na oslavy, všetko ostatné príde na rad v najbližších dňoch.“
Kvalita a „povinný“ titul
Slovan bol favoritom od prvého dňa. Vo futbale to platí takmer všade – trofeje, až na výnimky, získavajú najbohatšie kluby.
Majiteľ Ivan Kmotrík priznal v minulosti rozpočet okolo 25 miliónov eur, čo je mnohonásobne viac než u konkurencie.
Titul bol preto vnímaný ako povinnosť, všetko ostatné by bolo sklamaním či dokonca blamážou.
Ak by vznikol rebríček najlepšie platených hráčov ligy, pravdepodobne by ho kompletne ovládli hráči Slovana – pokojne aj prvú desiatku.
Osem rokov dominancie
Súčasná séria sa začala v sezóne 2018/19. Pod vedením Martina Ševelu mal Slovan istotu titulu už šesť kôl pred koncom a oslavy sa prvýkrát konali na novom Tehelnom poli.
O rok neskôr, už s Jánom Kozákom ml., prišiel titul tri kolá pred koncom v skrátenej pandemickej sezóne.
Ročník 2020/21 bol turbulentný – tím viedli traja tréneri (Ján Kozák ml., Darko Milanič a Vladimír Weiss). Práve Vladimír Weiss následne prevzal mužstvo a odvtedy stojí na jeho lavičke.
Dominancia vs. najlepší
Titul stál na sile v kľúčových dueloch proti najväčším rivalom. Zápasy s DAC bývajú tradične vypäté, no tentoraz mal Slovan jasne navrch.
Po domácej prestrelke 3:2 prišla séria dominantných výkonov – dve víťazstvá 3:0 priamo v Dunajskej Strede (február a apríl) definitívne zlomili ambície súpera. Bilancia 4 zápasy, 4 výhry a skóre 10:2 hovorí za všetko.
Slovan vyhral oba zápasy v Trnave (0:2 a 0:1) a doma uštedril „bílým andelom“ debakel 4:0. Jediné zaváhanie prišlo v remíze 2:2, no celkovo zostal neporazený.
Proti MŠK Žilina Slovan raz prehral, raz remizoval a dvakrát zvíťazil.
