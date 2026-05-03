Dendis: Chalanom som povedal, že nie je priestor na slzy. Hymna od fanúšikov bola fantastická

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov získali na domácich MS cenné strieborné medaily. Vo finále podľahli Švédsku 2:4.
Finálový zápas aj celý turnaj v mixzóne hodnotil tréner MARTIN DENDIS, ktorý s reprezentáciou do 18 rokov postúpil tretíkrát za sebou do semifinále a teraz navyše pridal cenný kov.
Tréner s mužstvom odviedol dobrú prácu a ocenili to aj fanúšikovia, ktorí pri odovzdávaní medailí skandovali jeho meno. Kormidelník tímu však chválil svojich zverencov:
"Som presvedčený, že veľa z týchto chlapcov bude reprezentovať Slovensko aj v budúcnosti a ľuďom budú prinášať takú radosť ako tento rok."
Pán tréner, ako hodnotíte finále?
Bol to veľmi vyrovnaný zápas, kde rozhodoval jeden zlomový moment a v ňom sa štastie priklonilo na stranu súpera. Taký je niekedy hokej.
Chcem chalanom poďakovať. Ukázali charakter a do poslednej sekundy tomu verili. Za stavu 0:4 by sa možno iní vzdali. Dali sme však dva góly, mali sme odrazy na tretí gól a mohlo to dopadnúť aj inak. Chcem však chalanom poďakovať za to, čo odviedli v tomto zápase aj počas celého turnaja, a za to, aká sú partiu a hokejová rodina.
Zo začiatku ste hrali zatiahnutú obranu v strednom pásme a neskôr ste to museli zmeniť. Prečo ste do zápasu vstúpili takto?
My sme hrali to isté, čo nás zdobilo počas celého turnaja. Hrali sme agresívne, keď sme mali šancu, a keď nie, hrali sme rozumne. Vždy sme zostali verní našej hokejovej identite.
Mohla za tým byť nervozita z veľkého zápasu?
Myslím si, že oba tímy dali do toho maximum. Uvedomme si, ako sme hrali počas celého turnaja. Hrali sme fantastický, moderný hokej, porazili sme Kanadu, vyhrali sme skupinu prvýkrát v histórii Slovenska. Tu je priestor len na chválu.
Veľký tlak a priamočiarosť prišli až ku koncu. Ako veľmi vás mrzí, že to nebolo trochu skôr?
Mali sme veľa príležitostí už v prvej tretine, keď sme hrali aktívne, aj v druhej tretine sme mali dobré šance. Rozhodovalo sa v zlomových momentoch a v nich malo tentokrát trochu viac šťastia Švédsko. My sme však hrali nádherný hokej - aktívny, sebavedomý, presne taký, aký nás zdobil počas celého turnaja.
Počas troch rokoch pri reprezentácii ste dosiahli trikrát semifinále a teraz navyše máte aj striebro. To žiadny tréner pred vami nedokázal.
Je to hlavne o chalanoch. Za striedačkou môže stáť akýkoľvek tréner, ale bez dobrej partie a silného kolektívu to nejde. Chalani urobili skvelú partiu, ako v posledných rokoch, tak aj teraz, a ukázali, že keď veria a hrajú hrdо za Slovensko, všetko je možné.
VIDEO: Tréner Dendis po finálovej prehre
Mohol by tento tím uspieť aj v kategórii do 20 rokov?
Tím, ktorý dokáže poraziť Kanadu a vyhrať skupinu na majstrovstvách sveta, má svoju kvalitu. Som presvedčený, že veľa z týchto chlapcov bude reprezentovať Slovensko aj v budúcnosti a budú ľuďom prinášať takú radosť, ako tento rok.
Čo boli základy dobrej partie a ako sa vám ju podarilo vybudovať?
Je to dlhodobá práca. Tí chalani sú spolu odjakživa. Najdôležitejšie je mať dobrý kolektív, kde si ľudia doprajú, kde sú radi jeden za druhého. Nie je to o jednom hráčovi, ale o každom jednom, kde všetci veria spoločnému cieľu.
Po zápase spontánne zaznela hymna. Ako ste vnímali toto gesto fanúšikov?
Bolo to niečo fantastické. Medaila je medaila, ale keď si ju človek po rokoch vezme do rúk, vyplavia sa práve tie spomienky a toto bude určite jedna z nich.
Ľudia aj po prehratom zápase videli, ako hrdо títo chalani reprezentovali krajinu. A keď celý zimný štadión spieval na plné hrdlo slovenskú hymnu, ukazuje to, aký je hokej fenomén na Slovensku, ako spája spoločnosť a ako ho ľudia milujú.
V minulosti domáce mužstvo viackrát neustálo tlak. Vy ste to so svojím tímom zvládli skvele. Ako ste s chlapcami pracovali po mentálnej stránke?
Je to dlhodobá práca celého realizačného tímu. Títo chalani majú 15 až 18 rokov a nie je jednoduché hrať svoj najlepší hokej pred domácim vypredaným štadiónom. Oni ukázali, že sú výborne nastavení. Odvíja sa to od kultúry, ktorú tím má a od štandardov, ktoré dodržiava a to sa potom prejaví na ľade.
Vy ste dlho trénovali vo Švédsku. Prišli vám odtiaľ nejaké reakcie?
Poznám sa aj s Johanom Rosénom, trénerom švédskej osemnástky, takže sme si trochu podebatili. Mám tam veľa priateľov. Treba aj im dať kredit za to, čo oni urobili so svojím tímom.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
Budete striebro oslavovať s chalanmi?
Chceme si to užiť, posedieť, podebatovať, celé to vyhodnotiť. Na zajtra slovenský zväz pripravil pre chalanov autogramiádu v Bratislave a budú aj na prípravnom zápase seniorskej reprezentácie. Sme radi, že si všetci vážia, čo chalani robia pre Slovensko.
Čo čaká vás osobne po takomto náročnom turnaji? Budete mať čas na oddych?
Chceme si to teraz hlavne užiť. A nie je to len o mne, moji kolegovia odvádzajú neskutočnú robotu, bez ktorej by to nebolo možné.
Chalanom som po zápase povedal, že tu nie je priestor na slzy. Je to možno dočasné sklamanie, ale treba si užiť tento okamih. Táto medaila je symbolom toho, čo každý jeden chalan obetoval pre Slovensko a na to si budeme pamätať do konca života.
Čo hovoríte na líderstvo Adama Goljera?
Je to niečo fantastické. Adam je vynikajúci chalan a vynikajúci hokejista. Ukázal to na ľade aj mimo neho. Bol tým pravým lídrom a kapitánom nášho tímu.
Čo hovoríte na Timothyho Kazdu, ktorý bol najužitočnejším hráča turnaja?
Timo ukázal svoje kvality, bol jedným z lídrov a v zlomových momentoch predviedol, akým je hokejistom. Rovnako ako každý jeden chalan v tom tíme prispel najlepšie, ako mohol.
Turnaj bol pre mnohých z nich aj príležitosťou ukázať sa skautom pred tohtoročným či budúcoročným draftom. Obstáli?
Človek sa najlepšie ukáže vždy v dobrom tíme. A keď je tím nastavený od lídrov správne, všíma si to aj NHL. Vidia, že títo lídri dokážu strhnúť celý tím za sebou. To chalani dokázali, takže im to určite pomohlo do budúcna.
