ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Slovenska a Švédska dnes hrajú finále na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Švédsko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, finále, Trenčín, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Finále 2025/2026
02.05.2026 o 19:00
Slovensko
0:1
(0:1)
11' minúta
Prebiehajúci
Švédsko
Prehľad
Góly a asistencie: 6. Sörensson (Palme, Cilthe). Rozhodca: Heidemann (USA), Ingalls (CAN) – Knox (CAN), Urfer (SUI).
Prenos
10:40
Nasleduje ďalšia reklamná prestávka, po nej si prvú presilovú hru v dnešnom zápase zahrajú Švédi.
10:19
Z ľavej strany si nakorčuľoval do pásma osamotený Mikael Kim, ktorý preveril domáceho brankára svojim streleckým pokusom.
08:48
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme troch koruniek.
07:23
Hra je prerušená, smerujeme do prvej reklamnej prestávky v dnešnom finálovom zápase.
06:22
Individuálne to vyskúšal znova Timothy Kazda, ktorý po presune do útočnej tretiny okamžite zakončil. Jeho pokus však smeroval iba na zadný mantinel.
05:53
Švédsko dalo gól!
WIGGO SÖRENSSON otvára skóre dnešného zápasu, keď puk prepadol za brankára Samuela Hrenáka a švédsky útočník zvládol zasunúť puk za bránkovú čiaru. Švédsko ide do vedenia 1:0.
Asistencie: Ola Palme, Hjalmar Cilthe.
WIGGO SÖRENSSON otvára skóre dnešného zápasu, keď puk prepadol za brankára Samuela Hrenáka a švédsky útočník zvládol zasunúť puk za bránkovú čiaru. Švédsko ide do vedenia 1:0.
Asistencie: Ola Palme, Hjalmar Cilthe.
05:35
Podarilo sa nám dostať hru z nášho obranného pásma, kde nás švédski hokejisti dostávali pod tlak.
04:31
Po tom, čo sa podarilo Švédom usadiť v útočnej tretine, prišlo nahodenie od modrej čiary. Pripravený Samuel Hrenák ale vyráža strelecký pokus.
04:18
Aktuálne evidujeme pomer streleckých pokusov na bránku 3:2 v prospech Slovenska.
03:41
Dianie sa presunie pred bránku Samuela Hrenáka, kde rozhodocovia hodia buly.
03:04
Dostali sme sa do ďalšieho zakončenia, keď musel byť pozorný Kevin Törnblom. Po vyrazenom puku sa napokon prerušuje hra.
02:27
Od modrej čiary prišlo zakončenie, ktoré kryje brankár Kevin Törnblom. Vhadzovať sa tak bude v slovenskom útočnom pásme.
02:11
Zachytili sme rozohrávku švédskeho tímu, pričom môžeme smerovať do útoku po pravej strane.
01:38
Po strate puku sa do prečíslenia dvaja na jedného dostala švédska dvojica, pričom zakončenie MIkaela Kima smeruje z pravej strany len tesne vedľa bránky!
00:46
Hra sa nám otočila na opačnú stranu, sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme Švédska.
00:27
Do útočného pásma si nakorčuľoval Timothy Kazda, ktorý z pravej strany okamžite nastrelil hornú žŕdku!
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slovensko: Hrenák (Čelko) – Požgay, Goljer (C), Botka, Floriš, Kovalčík (A), Stančík, Bereš – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Tariška.
Švédsko: Törnblom (Tamm) – Gustafsson (A), Gudmundsson, Lidén, Bratt, Palme, Cilthe, Elofsson, Eriksson – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer (C), Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson (A), A. Andersson, Zirath.
Slovensko: Hrenák (Čelko) – Požgay, Goljer (C), Botka, Floriš, Kovalčík (A), Stančík, Bereš – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Tariška.
Švédsko: Törnblom (Tamm) – Gustafsson (A), Gudmundsson, Lidén, Bratt, Palme, Cilthe, Elofsson, Eriksson – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer (C), Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson (A), A. Andersson, Zirath.
Švédové museli na cestě do finále překonat podstatně složitější překážky, než jejich dnešní soupeř. Ve čtvrfinále se vyšlápli na favorizovanou Kanadu. Ve včerejším semifinále se podruhé v turnaji utkali s českým týmem. Potvrdilo se ono známé: Dvakrát se stejným týmem na jednom turnaji neprohraješ. Tre Kronor sice měli namále – prohrávali dokonce 1:3, ale vzepřeli se osudu a v prodloužení dotáhli velkolepý obrat a vyhráli 4:3. Postup vystřelil 41 sekund před koncem nasatveného času Wiggo Sörensson.
Produktivitu nejen švédského týmu, ale i celého turnaje zatím vede Elton Hermansson . Švédský šikula má po šesti zápasech na kontě 11 bodů (3+8). Bodoval ve všech zápasech kromě vysoké prohry proti USA 1:9 ve třetím zápase ve skupině. Tento nečekaný debakl už je však zapomenut. Zatímco Amerika vypadla už ve čtvrfinále, Švédové budou usilovat o zisk titulu. I takový je někdy hokej.
Sestava z minulého zápasu:
Törnblom (Tamm) – Lidén, Elofsson, Gustafsson (A), Gudmundsson, Palme, Cilthe, Eriksson, Bratt – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer (C), Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson (A), A. Andersson, Zirath.
Poslední utkání:
Česko – Švédsko 3:4 (2:1, 1:1, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Tomek (Tománek, Cífka), 15. Tománek (Vaněček, Ruml), 21. Vaněček (Tomek) – 12. Hermansson (Command), 28. Command (Zirath), 44. Sörensson (Gudmundsson, Meijer), 70. Meijer (Hermansson, Gustafsson). Rozhodčí: Stewart (CAN), Stroebel (SUI) – Knox (CAN), Urfer (SUI). Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4435. Průběh zápasu: 1:0, 1:1, 3:1, 3:4.
Produktivitu nejen švédského týmu, ale i celého turnaje zatím vede Elton Hermansson . Švédský šikula má po šesti zápasech na kontě 11 bodů (3+8). Bodoval ve všech zápasech kromě vysoké prohry proti USA 1:9 ve třetím zápase ve skupině. Tento nečekaný debakl už je však zapomenut. Zatímco Amerika vypadla už ve čtvrfinále, Švédové budou usilovat o zisk titulu. I takový je někdy hokej.
Sestava z minulého zápasu:
Törnblom (Tamm) – Lidén, Elofsson, Gustafsson (A), Gudmundsson, Palme, Cilthe, Eriksson, Bratt – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer (C), Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson (A), A. Andersson, Zirath.
Poslední utkání:
Česko – Švédsko 3:4 (2:1, 1:1, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Tomek (Tománek, Cífka), 15. Tománek (Vaněček, Ruml), 21. Vaněček (Tomek) – 12. Hermansson (Command), 28. Command (Zirath), 44. Sörensson (Gudmundsson, Meijer), 70. Meijer (Hermansson, Gustafsson). Rozhodčí: Stewart (CAN), Stroebel (SUI) – Knox (CAN), Urfer (SUI). Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4435. Průběh zápasu: 1:0, 1:1, 3:1, 3:4.
Slováci měli cestu do finále nečekaně snadnou. Ve čtvrfinále si hladce poradili s Dány 7:1 a v semifinále rovněž potvrdili roli favorita proti Lotyšům. Semifinálová bitva, která příliš hokejové krásy nenabídla, sice skončila jen 1:0, ale Slováci byli po většinu zápasu lepší a zaslouženě postoupili do finále.
Produktivitu týmu zatím táhne křídelník první lajny Timothy Kazda. Útočník z americké USHL sice v semifinále nebodoval, ale předtím zapsal kanadský bod ve všech utkáních. Dohromady je tak po šesti zápasech na deseti bodech (6+4) a je nejlepším střelcem turnaje.
Sestava z minulého zápasu:
Hrenák (Čelko) – Požgay, Goljer (C), Floriš, Botka, Kovalčík (A), Stančík – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Ozogány, Tariška.
Poslední utkání:
Slovensko – Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 40. Jakubec (Selič, Botka). Rozhodčí: Hyvarinen, Pilný – Hnát, Makinen. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Průběh zápasu: 1:0.
Produktivitu týmu zatím táhne křídelník první lajny Timothy Kazda. Útočník z americké USHL sice v semifinále nebodoval, ale předtím zapsal kanadský bod ve všech utkáních. Dohromady je tak po šesti zápasech na deseti bodech (6+4) a je nejlepším střelcem turnaje.
Sestava z minulého zápasu:
Hrenák (Čelko) – Požgay, Goljer (C), Floriš, Botka, Kovalčík (A), Stančík – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Ozogány, Tariška.
Poslední utkání:
Slovensko – Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 40. Jakubec (Selič, Botka). Rozhodčí: Hyvarinen, Pilný – Hnát, Makinen. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Průběh zápasu: 1:0.
Dnes nás čeká velké vyvrcholení šampionátu do 18 let. Ve finále se proti sobě postaví domácí Slovensko a Švédsko.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:00.
