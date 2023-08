Kalmár sa znovu objavil v okrese Dunajská Streda. Trénoval s dedinským tímom

Kalmár medzitým absolvoval aj premiéru v drese Fehérváru, v Kecskeméte nastúpil v 54. minúte, no ani on neodvrátil prehru 0:1.

„Zahral si s nami bago. Bol to veľký zážitok aj pre našich hráčov. Niektorí si Kalmára doberali, naschvál mu dávali tvrdé prihrávky, veď on také lopty musí spracovať,“ vravel s úsmevom Zoltán Vörös.

Po 26 rokoch

TJ Družstevník Baloň je nováčikom VI. ligy Juh ZsFZ. V minulej sezóne triumfovala v VII. lige ObFZ Dunajská Streda dvojbodovým náskokom pred FK Holice.

„Podarilo sa nám vyhrať súťaž po 26 rokoch. Mužstvo sme budovali postupne, vlani sme mali v kádri desať domácich hráčov,“ povedal Zoltán Vörös, ktorý šéfuje futbalu v Baloni posledné tri roky. Zároveň vo veku 35 rokov je najstarším hráčom kádra.

Amatérske futbalové kluby sa väčšinou spoliehajú na dotácie od samosprávy, respektíve na miestnych sponzorov, ale v Baloni sa snažia nájsť aj iné zdroje financií. „Organizujeme rôzne podujatia, turnaj v kartách či stolnom futbale, tradične usporiadame aj športový ples,“ prezradil Zoltán Vörös.

V prvom kole novej sezóny prehral Baloň na pôde galantskej rezervy, v Malej Mači 0:3, následne však zvíťazil na Pustými Úľanmi vysoko 10:1.

„Najprv som si nebol istý, či nám prospeje postup do vyššej súťaže. Po dvoch zápasoch už to však vnímam ako veľkú motiváciu. Vidno kvalitatívny rozdiel medzi okresnou súťažou a šiestou ligou, no verím, že na to máme a budeme sa pohybovať v strede tabuľky,“ vravel o cieľoch predseda klubu.

Tabuľka VI. ligy Juh ZsFZ