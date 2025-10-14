VIDEO: Anglicko uštedrilo debakel a zabezpečilo si miestenku. Barseghjan bol vylúčený

BRATISLAVA. Futbalisti Anglicka sa stali prvým postupujúcim tímom z európskej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026. „Albión“ získal miestenku v K-skupine po výhre 5:0 nad Lotyšskom.
Anglicku stačilo k potvrdeniu miestenky na svetovom šampionáte uspieť v Lotyšsku a už v prvom polčase v podstate rozhodlo o šiestom kvalifikačnom víťazstve za sebou.
Do prestávky sa presadili postupne Gordon a dvakrát Kane, v druhom polčase rozšíril strelecký účet Eze a vlastný gól si dal Toniževs. Srbsku prospela trénerská zmena, Andorru zdolali 3:1.
Maďarsko ešte živilo teoretickú šancu zabojovať o prvé miesto v F-skupine a hneď v deviatej minúte dokázalo schladiť publikum v Lisabone, keď sa presadil po deviatich minútach Szalai.
Domáca odpoveď na seba nenechala dlho čakať, v 22. minúte vyrovnával Ronaldo. Pre 40-ročného Portugalčana to bol historický zásah, jubilejným 40. gólom v 50. zápase sa osamostatnil na čele historickej tabuľky najlepších strelcov v kvalifikáciách o postup na majstrovstvá sveta.
V tejto štatistike sa doteraz delil o prvú priečku s Guatemalčanom Carlosom Ruizom. Do prestávky sa presadil ešte raz, celkovo tak dosiahol na 948. kariérny gól, z toho 143 zaznamenal v reprezentačnom drese Portugalska.
Zákrok, pre ktorý putoval Barseghjan pod sprchy
Domáci sa už videli s miestenkou na šampionáte, ale v samotnom závere im prekazil radosť a vybojoval hosťom remízu Szoboszlai. Arménsko po červenej karte Barseghjana prehralo v Írsku 0:1, víťazstvo zariadil Ferguson.
Blízko k postupu na záverečný turnaj je po utorku Španielsko, nad Bulharskom vyhralo v E-skupine 4:0. Priebežné prvé miesto zaistil dvojgólový Merino, Oyarzabal a vlastný gól Černeva. Šancu na prvenstvo ešte stále živí aj Turecko, doma si poradilo s Gruzínskom 4:1.
V I-skupine zostáva otvorený boj o priamy postup, Taliansko vyhralo nad Izraelom 3:0, keď dva presné zásahy zaznamenal Retegui a na konci sa ešte presadil Mancini. Estónsko uhralo s Moldavskom remízu 1:1.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026:
F-skupina:
Portugalsko - Maďarsko 2:2 (2:1)
Góly: 22. a 45+3. Ronaldo - 9. Szalai, 90+1. Szoboszlai
Írsko - Arménsko 1:0 (0:0)
Góly: Gól: 70. Ferguson
ČK: 52. Barseghjan (Arménsko)
I-skupina:
Taliansko - Izrael 3:0 (1:0)
Góly: 45+2. a 74. Retegui (prvý z 11 m), 90+3. Mancini
Estónsko - Moldavsko 1:1 (1:0)
Góly: 12. Käit - 64. Bodisteanu
K-skupina:
Lotyšsko - Anglicko 0:5 (0:3)
Góly: 44. a 45+4. Kane (druhý z 11 m), 26. Gordon, 59. Toniševs (vlastný), 86. Eze
Andorra - Srbsko 1:3 (1:1)
Góly: 17. Lopez - 19. Garcia (vlastný), 54. Vlahovič, 77. Mitrovič (z 11 m)
Španielsko - Bulharsko 4:0 (1:0)
Góly: 35. a 57. Merino, 79. Černev (vlastný), 90+2. Oyarzabal (z 11 m)
Turecko - Gruzínsko 4:1 (3:0)
Góly: 22. a 52. Demiral, 14. Yildiz, 35. Akgün - 65.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026