Nestarnúci Ronaldo prekonal ďalší rekord. Len v prvom polčase dal Maďarsku dva góly

LISABON. Portugalská superstar Cristiano Ronaldo prekonal ďalší rekord. V prvom polčase kvalifikačného zápasu s Maďarskom strelil dva góly, vďaka ktorým sa stal najlepším strelcom kvalifikácií na majstrovstvá sveta.
V kariére sa presadil dovedna už 948-krát, v drese Portugalska zaznamenal 143 gólov.
VIDEO: Gól Ronalda na 1:1
V zápasoch kvalifikácie na svetové šampionáty strelil 41 gólov v 51 zápasoch. Prekonal tak aj druhého Carlosa Ruiza z Guatemaly (39 gólov) a jeho rivala Lionela Messiho z Argentíny (36 gólov).
Portugalsko pred zápasom viedlo skupinu F so ziskom plného počtu bodov. Za Ronaldovým tímom bolo práve Maďarsko.