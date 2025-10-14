    Nestarnúci Ronaldo prekonal ďalší rekord. Len v prvom polčase dal Maďarsku dva góly

    Hráč Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase F-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Portugalsko - Maďarsko.
    Hráč Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase F-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Portugalsko - Maďarsko. (Autor: TASR/AP)
    14. okt 2025
    V drese Portugalska zaznamenal už 143 gólov.

    LISABON. Portugalská superstar Cristiano Ronaldo prekonal ďalší rekord. V prvom polčase kvalifikačného zápasu s Maďarskom strelil dva góly, vďaka ktorým sa stal najlepším strelcom kvalifikácií na majstrovstvá sveta.

    V kariére sa presadil dovedna už 948-krát, v drese Portugalska zaznamenal 143 gólov.

    VIDEO: Gól Ronalda na 1:1

    V zápasoch kvalifikácie na svetové šampionáty strelil 41 gólov v 51 zápasoch. Prekonal tak aj druhého Carlosa Ruiza z Guatemaly (39 gólov) a jeho rivala Lionela Messiho z Argentíny (36 gólov).

    Portugalsko pred zápasom viedlo skupinu F so ziskom plného počtu bodov. Za Ronaldovým tímom bolo práve Maďarsko.

    Tabuľka kvalifikačnej skupiny F

