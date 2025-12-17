Tento rok ma nikto nezdolá, povedal bývalý majster sveta. Dvaja velikáni vypadli priskoro

Prekvapenie sa nekonalo ani na druhý pokus. Česko prišlo na MS v šípkach 2026 aj o druhého hráča.
Žreb úvodného kola neprial ani Adamovi Gawlasovi, ktorý si zmeral sily s bývalým majstrom sveta Gerwynom Priceom a prehral jasne 0:3.
So šampionátom sa počas víkendu rozlúčil aj lepší z českej dvojice - Karel Sedláček, ktorý nestačil na Wessela Nijmana tiež 0:3.
Verí si na titul
Price predviedol proti českému hráčovi presvedčivý výkon. Jeho priemer troch šípok bol nad 96, šesťkrát hodil maximum 180 bodov a Gawlasovi dovolil uhrať len dva legy.
Tie prišli v druhom sete, keď Čech viedol už 2:0, no napokon to nedotiahol do víťazného konca.
"Bol som trochu frustrovaný, že som stratil dva legy. Bol to ťažký zápas, ale myslím si, že som hral tak, ako som očakával. Nemohol som si priať nič lepšie ako víťazstvo 3:0. Odchádzam domov šťastný a v nedeľu sa sem opäť vrátim," povedal Price po zápase.
"Neprehrám ani jeden zápas. Nikto ma tento rok nezdolá," dodal Price, ktorý verí, že sa stane novým majstrom sveta.
Gawlas sa počas zápasu postaral aj o zaujímavý zápis do histórie. Stal sa prvým hráčom na MS, ktorý po hodení maxima 180 bodov dal v ďalších troch šípkach trikrát jednotku.
Portugalčan už nie je profesionálom
S turnajom sa v prvom kole lúči aj známy Portugalčan Jose de Sousa. V úvodnom zápase nestačil na Nemca Ricarda Pietreczka 1:3 na sety.
Prehra de Sousu má aj trpkú príchuť, keďže po neúspešných sezónach prišiel o profesionálnu PDC kartu. Tú si bude môcť vybojovať v januári na tzv. Q-School.
Víťaz Grand Slam of Darts z roku 2020 bol v organizácii PDC od roku 2011 a kartu držal šesť rokov v rade.
Vysoké ambície má však jeho premožiteľ, ktorý sa po zápase vyjadril: "Som tu, aby som vyhral turnaj. Prečo nie tento rok?“
V pozápasovom rozhovore si tiež zaželal, aby de Sousa získal profesionálnu kartu hneď na prvý pokus.
Koniec legendy
Nečakane skoro sa s turnaj lúči aj holandská legenda Raymond van Barneveld.
V úvodnom zápase nestačil na Švajčiara Stefana Bellmonta jasne 0:3, keď uhral len dva legy.
Bellmont sa zároveň postaral o historicky prvé víťazstvo švajčiarskeho hráča na svetovom šampionáte.
O vtipný moment sa ešte počas utorňajšieho programu postaral debutant z Holandska Jurjen van der Velde, ktorý počas úvodného zápasu s Danny Noppertom priniesol na pódium sprej proti hmyzu.
Hráčov totižto otravujú počas hry osy, s ktorými mal problémy v pozápasovom rozhovore aj Luke Littler.
O prekvapenie sa postaral aj austrálsky hráč Joe Comito, ktorý si poradil s nemeckým šípkarom Nikom Springerom 3:1.
Comito debutoval na turnaji minulý rok, no až teraz sa dočkal premiérovej výhry proti favoritovi.
Springer ešte v novembri postúpil zo skupiny Grand Slam of Darts, keď zdolal dve legendy - Garyho Andersona a Michaela van Gerwena.
MS v šípkach 2026 - 6. a 7. deň
Utorok, 16. decembra:
Alan Soutar (Škót.) - Teemu Harju (Fín.) 3:2
Nick Kenny (Wal.) - Justin Hood (Ang.) 0:3
Scott Williams (Ang.) - Paolo Nebrida (Fil.) 3:0
Chris Dobey (Ang.-8) - Xiaochen Zong (Čín.) 3:1
Ricardo Pietreczko (Nem.) - Jose de Sousa (Por.) 3:1
Danny Noppert (Hol.-6) - Jurjen van der Velde (Hol.) 3:1
Gerwyn Price (Wal.-9) - Adam Gawlas (ČR) 3:0
Niko Springer (Nem.) - Joe Comito (Aus.) 1:3
Streda, 17. decembra:
Matt Campbell (Kan.) - Adam Sevada (USA) 1:3
Raymond van Barneveld (Hol.) - Stefan Bellmont (Švaj.) 0:3
James Wade (Ang.-7) - Ryusei Azemoto (Jap.) 3:0
Martin Schindler (Nem.-13) - Stephen Burton (Ang.) 3:1