    Tolerancia musí byť nulová. Keňu čaká pred svetovým šampionátom boj s dopingom

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. okt 2026 o 23:26
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    Dejisko šampionátu navštívila Svetová antidopingová agentúra.

    Svetová antidopingová agentúra (WADA) bude žiadať od Kene nulovú toleranciu voči dopingu.

    Africká krajina sa v roku 2029 stane dejiskom majstrovstiev sveta v atletike. Prestížne podujatie sa uskutoční na tomto kontinente prvýkrát v histórii.

    „Keňa o sebe hrdo vyhlasuje, že je domovom šampiónov. Aby však mohla byť repšektovaná, musí byť čistá a presadzovať nulovú toleranciu voči užívaniu zakázaných látok,“ citovala AFP slová prezidenta WADA Witolda Baňku, ktoré zazneli po ukončení trojdňovej návštevy Kene.

    Atletika

    Atletika

      Ilustračná fotografia.
      Ilustračná fotografia.
      Tolerancia musí byť nulová. Keňu čaká pred svetovým šampionátom boj s dopingom
      ut 23:26
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