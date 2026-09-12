    Werrová potvrdila dominanciu, no Kratochvílovej rekord odolal. Výkon roka podala americká šprintérka

    Švajčiarska bežkyňa Audrey Werrová s trofejou na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Fotogaléria (31)
    Švajčiarska bežkyňa Audrey Werrová s trofejou na Ultimátnych MS v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. sep 2026 o 21:24
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    Japonská oštepárka zvíťazila v národnom rekorde 68,92 metra.

    Americká atlétka Melissa Jeffersonová-Woodenová triumfovala v Budapešti na historicky prvých Ultimátnych MS v atletike 2026 v behu na 100 metrov vo svetovom výkone roka 10,62 s. V najkratšom šprinte mužov zvíťazil Američan Kenneth Bednarek časom 9,85 s.

    Úradujúca majsterka sveta na stovke Jeffersonová-Woodenová ukázala v záverečných pretekoch v sezóne výbornú fazónu a kvalitný čas dosiahla aj v pomerne chladnom počasí, ktoré šprintérom nepraje.

    Zdolala olympijskú šampiónku z Paríža Julien Alfredovú zo Svätej Lucie, ktorá dobehla druhá za 10,74, tretia skončila Američanka Sha'Carri Richardsonová časom 10,76.

    Bednarek si svoj najrýchlejší beh sezóny odložil taktiež na Budapešť, kde sa rozdávali rekordné prémie. Víťazi získali 150.000 dolárov.

    Iba s druhým miestom sa musel zmieriť favorizovaný Jamajčan Oblique Seville, svetový šampión z minulého roka z Tokia zapísal 9,90. Tretí skončil Američan Ronnie Baker za 9,93.

    Fotogaléria z 2. dňa Ultimátnych MS v atletike v Budapešti
    Sha'Carri Richardson, of the United States reacts after finishing a women's 100 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)
    Lieke Klaver, of the Netherlands prepares to start the women's 400 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)
    Haruka Kitaguchi, of Japan, reacts after an attempt in the women's javelin throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
    Melissa Jefferson-Wooden, of the United States wins a women's 100 meters semifinal ahead of Sha'Carri Richardson, of the United States, during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)
    31 fotografií
    Melissa Jefferson-Wooden, of the United States wins a women's 100 meters semifinal ahead of Sha'Carri Richardson, of the United States, during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Haruka Kitaguchi, of Japan, makes an attempt in the women's javelin throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Sanique Walker, of Jamaica, competes in a women's 400 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Tori Moorby, of New Zealand, makes an attempt in the women's javelin throw final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Emma Zapletalova, of Slovakia wins a women's 400 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Emma Zapletalova, of Slovakia wins a women's 400 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Mark English, of Ireland, and Francesco Pernici, of Italy greet each other after finishing a men's 800 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Emma Zapletalova, of Slovakia, prepares to start a a women's 400 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Mark English, of Ireland, and Francesco Pernici, of Italy cross the line in a men's 800 meters semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Klaudia Kazimierska, of Poland, reacts after winning the women's 1,500 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Kenneth Bednarek, of the United States, celebrates winning the men's 100 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Kenneth Bednarek, of the United States, crosses the finish line to win the men's 100 meters final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Martina Weil, of Chile prepares to start the women's 400 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Klaudia Kazimierska, of Poland, reacts after winning the women's 1,500 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Kenneth Bednarek, of the United States wins the men's 100 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Melissa Jefferson-Wooden, of the United States, poses with her trophy after winning the women's 100 meters final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Melissa Jefferson-Wooden, of the United States, celebrates winning the women's 100 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Audrey Werro, of Switzerland, leads the women's 800 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Audrey Werro, of Switzerland, reacts after winning the women's 800 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Audrey Werro, of Switzerland takes a selfie with fans after winning the women's 800 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Audrey Werro, of Switzerland celebrates with her trophy after winning the women's 800 meters final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Audrey Werro, of Switzerland, poses with her trophy after winning the women's 800 meters final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Sandi Morris, of the United States, reacts after an attempt in the women's pole vault final at the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Sandi Morris, of the United States, reacts after a successful jump in the women's pole vault final during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)Alison dos Santos, of Brazil waves as he prepares to start a men's 400 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Alison dos Santos, of Brazil is embraced by Rai Benjamin, of the United States, after winning a men's 400 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)Matic Ian Gucek, of Slovenia, competes in a men's 400 meters hurdles semifinal during the World Athletics Ultimate Championship in Budapest, Hungary, Saturday, Sept. 12, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)

    V očakávanom behu na 800 metrov žien uspela Švajčiarka Audrey Werrová a v sezóne zostala nezdolaná.

    Od tejto sezóny už tretia žena historických tabuliek od štartu pred seba nepustila žiadnu zo svojich silných súperiek a preťala cieľovú čiaru v čase 1:55,88 min.

    Druhá Britka Keely Hodgkinsonová výkonom 1:56,26 na cieľovej rovinke predstihla Holanďanku Femke Broedersovú-Bolovú, ktorá zaznamenala 1:56,74.

    Životná forma Poľky

    Poľka Klaudia Kazimierska potvrdila na trati 1500 m, že sa v závere sezóny dostala do životnej formy.

    Po triumfe vo finále Diamantovej ligy vo svetovom výkone roka zdolala časom 3:57,55 min v tesnom súboji Georgiu Hunterovú Bellovú, čo sa jej vo finále na ME v Birminghame nepodarilo. Britka dobehla druhá za 3:57,72.

    Suverén mužskej diaľky v uplynulých rokoch Miltiadis Tentoglu z Grécka si nenechal príležitosť stať sa prvým ultimátnym šampiónom vo svojej disciplíne a zvíťazil výkonom 835 cm.

    V poslednej štvrtej sérii sa však iba jediný centimeter od neho dokázal dostať Bulhar Božidar Sarabojukov.

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    Japonka vylepšila svoj národný rekord

    Štvorstovku ovládol Busang Collen Kebinatshipi z Botswany, ktorý časom 43,39 iba o stotinu sekundy zaostal za svetovým výkonom roka Nigérijčana Samuela Ogaziho.

    V rovnakej disciplíne žien nenašla premožiteľku líderka tohtoročných tabuliek Marileidy Paulinová, bežkyňa z Dominikánskej republiky dosiahla výkon 49,07 s.

    V súťaži oštepárok triumfovala úradujúca olympijská šampiónka Haruka Kitagučiová z Japonska.

    Na štadióne, kde pred tromi rokma získala titul majsterky sveta, zlepšila národný rekord na 68,92, keď jej vyšiel hod v druhej sérii.

    Držiteľka výkonu sezóny Jen C'-i z Číny skončila druhá za 68,05, keď absolvovala pre zranenie nohy iba dva pokusy. S prehrou sa musela zmieriť prvýkrát v sezóne.

    Ultimátne MS v atletike 2026 - finálové výsledky 2. dňa

    Muži:

    100 m: 1. Kenneth Bednarek (USA) 9,85 s, 2. Oblique Seville (Jam.) 9,90, 3. Ronnie Baker (USA) 9,93

    400 m: 1. Busang Collen Kebinatshipi (Bot.) 43,39 s, 2. Rai Benjamin (USA) 44,15, 3. Jereem Richards (Trin. a Tob.) 44,23

    Diaľka: 1. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 835 cm, 2. Božidar Sarabojukov (Bulh.) 834, 3. Simon Ehammer (Švajč.) 807

    Ženy:

    100 m: 1. Melissa Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,62 s - svetový výkon roka, 2. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 10,74, 3. Sha'Carri Richardsonová (USA) 10,76

    400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 49,07 s, 2. Henriette Jägerová (Nór.) 49,28, 3. Nickisha Pryceová (Jam.) 49,56

    800 m: 1. Audrey Werrová (Švajč.) 1:55,88 min, 2. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:56,26, 3. Femke Broedersová-Bolová (Hol.) 1:56,74;

    1500 m: 1. Klaudia Kazimierska (Poľ.) 3:57,55 min, 2. Georgia Hunterová Bellová (V. Brit.) 3:57,72, 3. Nikki Hiltzová (USA) 3:58,16

    Žrď: 1. Sandi Morrisová 490 cm, 2. Hana Mollová (obe USA) 490, 3. Angelica Moserová (Švajč.) 485

    Oštep: 1. Haruka Kitagučiová (Jap.) 68,92 m, 2. Jen C'-i (Čína) 68,05, 3. Flor Ruizová-Hurtadová (Kol.) 64,84

    Atletika

    Atletika

      Švajčiarska bežkyňa Audrey Werrová s trofejou na Ultimátnych MS v atletike 2026.
      Švajčiarska bežkyňa Audrey Werrová s trofejou na Ultimátnych MS v atletike 2026.
      Werrová potvrdila dominanciu, no Kratochvílovej rekord odolal. Výkon roka podala americká šprintérka
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