Z nevydareného experimentu je zabijak obrov. Neskutočné, kričal komentátor

Prišiel na trávnik v druhom polčase a za štyri minúty vybavil zápas.
Slovenský útočník Erik Prekop sa stal hrdinom šlágra celej jesene v poľskej Ekstraklase. Víťaz Poľského pohára Górnik Zabrze privítal v 8. ligovom kole vlaňajšieho majstra Lech Poznaň.
Ten v zápase viedol od 36. minúty. Tréner Górniku Michal Gašparík však v druhom polčase vytiahol eso z lavičky.
Prekop prišiel do hry po hodine hry a gólmi po rohových kopoch v 76. a 80. minúte otočil stretnutie.
„Neskutočné," kričal slovenský komentátor stanice StrikeTV a pokračoval: „Slovenský útočník je hrdinom tímu Michala Gašparíka."
Zabijak obrov
Obom presným zásahom predchádzal rýchlo rozohraný rohový kop nakrátko. Nasledoval center, ktorý si v šestnástke súpera vždy našiel Prekop. Pri prvom góle dokonca vyhral súboj s dvomi obrancami Lechu.
VIDEO: Zostrih zápasu Górnik - Lech
„Erik Prekop, šokujúci zabijak obrov, ktorý zlikvidoval Lech," napísal poľský Flashscore.
Ukázal presne to, v čom vyniká. Na stopérov platí jeho dravosť, tvrdosť a agresívny herný štýl, vďaka ktorému vyhráva veľké množstvo osobných súbojov.
„Dnešné víťazstvo bolo zaslúžené. Viem, že to bol vyrovnaný zápas bez množstva vyložených šancí. Hoci sme inkasovali, striedania nám pomohli zvrátiť vývoj zápasu,“ tvrdil Michal Gašparík.
Jeho útočník bol pred zápasom jednou z hlavným tém televízneho štúdia poľskej stanice. Tamojší experti rozoberali, či má Prekop dostatočnú kvalitu. Pred duelom s Poznaňou totiž skóroval iba raz v dvanástich stretnutiach za Górnik Zabrze.
Bol experiment, ktorý nevyšiel
Po zápase bol stále plný energie. V šatni sa postavil na stôl a začal tancovať na skladbu Freed From Desire. „Preki is on fire," spievali spoluhráči do refrénu.
VIDEO: Erik Prekop v šatni po zápase
Erik Prekop prednedávnom podpísal v Poľsku zmluvu do leta 2029. Górnik za neho poslal pražskej Slavii rovný milión eur.
Český majster za neho rok predtým zaplatil viac ako tri milióny. V jeho drese strelil jediný gól v devätnástich ligových zápasoch.
„Experiment, ktorý nevyšiel," napísal o ňom český portál eFotbal.
Ani v Poľsku nemal dobrý štart do sezóny. V úvodných piatich súťažných zápasoch sezóny ho Gašparík vždy postavil do základnej zostavy, z toho dvakrát v predkole Ligy majstrov proti Fenerbahce, kde zvádzal súboje s Milanom Škriniarom.
Prekop však ani raz neskóroval.
Môže sa uvoľniť, tvrdí Gašparík
Premiérového gólu sa dočkal až v play off boji o Konferenčnú ligu s Monakom. Následne dostal šancu v základe pri domácej prehre v 6. kole Ekstraklasy s Katowicami. Odvtedy nastupoval iba z lavičky.
Prednosť mal útočník Janis Antiste, ktorý v Górniku hosťuje z talianskeho Sassuola.
V šlágri proti Lechu sa Prekop ukázal ako fantastický žolík, keď zo štyroch dotykov s loptou v súperovej šestnástke dvakrát skóroval.
„Erik sa môže konečne uvoľniť," myslí si Gašparík a pokračuje:
„Verím, že našiel svoju formu. Kritizovali ho, ale dnes strelil dva góly. Myslím si, že definícia slova „tím“ je Górnik Zabrze. Musíme zostať pokorní a ďalej pracovať. Vážime si toto víťazstvo."
Najlepšia úspešnosť za tri desaťročia
Lech Poznaň pracuje podľa poľských médií s 50-miliónovým rozpočtom. V porovnaní napríklad so slovenským majstrom ŠK Slovan Bratislava ide o dvojnásobok.
Górnik Zabrze minie za sezónu dvanásť až pätnásť miliónov eur. „Je to najsilnejší tím v Poľsku. Ofenzívne ide o najnebezpečnejší tím v Ekstraklase," opísal kvalitu súpera pred duelom slovenský kouč Górniku Michal Gašparík.
„Som ohromený výkonmi Górniku. Vyzerajú veľmi dobre. Hrajú krásny futbal," chválil prácu xSlováka kouč Poznane Niels Frederiksen.
„Knieža domácich pohárov," prezývajú poľské médiá Michala Gašparíka, ktorý vo svojej trénerskej kariére získal tri Slovenské poháre (2022, 2023, 2025) a štvrtý pridal v Poľsku (2026).
Na lavičke Górniku sedí takmer 440 dní, počas ktorých vyhral jeho tím 28 súťažných zápasov. Priemeruje 1,74 bodu na zápas. Ide o najlepší priemer trénera tohto klubu od roku 1993.