VIDEO: Zapletalová potvrdila pozíciu favoritky. Pozrite si jej beh v semifinále Ultimátnych MS

Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila prvé miesto v semifinále Ultimátnych MS v atletike 2026 v behu na 400 m prekážok.
Zapletalová bola v boji o finále jednoznačnou favoritkou, čo v behu aj potvrdila, keď zabehla čas 52,93 s.
VIDEO: Beh Zapletalovej v semifinále Ultimátnych MS
Druhá dobehla Gianna Woodruffová z Panamy, ktorá stratila na Zapletalová 0,80 sekundy. Z postupu sa tešili aj Paulien Couckuytová z Belgicka a Jamajčanka Rushell Claytonová.
Fotogaléria: Emma Zapletalová v semifinále Ultimátnych MS v atletike 2026
Finále je na programe zajtra od 18.08 hod.