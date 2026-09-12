    VIDEO: Zapletalová potvrdila pozíciu favoritky. Pozrite si jej beh v semifinále Ultimátnych MS

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
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    Slovenská atlétka Emma Zapletalová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. sep 2026 o 18:58
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    Slovenská atlétka postúpila do finále s obrovským náskokom.

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila prvé miesto v semifinále Ultimátnych MS v atletike 2026 v behu na 400 m prekážok.

    Zapletalová bola v boji o finále jednoznačnou favoritkou, čo v behu aj potvrdila, keď zabehla čas 52,93 s.

    VIDEO: Beh Zapletalovej v semifinále Ultimátnych MS

    Druhá dobehla Gianna Woodruffová z Panamy, ktorá stratila na Zapletalová 0,80 sekundy. Z postupu sa tešili aj Paulien Couckuytová z Belgicka a Jamajčanka Rushell Claytonová.

    Fotogaléria: Emma Zapletalová v semifinále Ultimátnych MS v atletike 2026
    Emma Zapletalová pred semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.
    6 fotografií
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.Emma Zapletalová po semifinále behu na 400 m cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike 2026.

    Finále je na programe zajtra od 18.08 hod.

    Atletika

    Atletika

      Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
      Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
      VIDEO: Zapletalová potvrdila pozíciu favoritky. Pozrite si jej beh v semifinále Ultimátnych MS
      dnes 18:581
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