    Rybakinová ukázala, prečo bude nová svetová jednotka. Vo finále US Open pokorila Sabalenkovú

    Jelena Rybakinová s trofejou po víťazstve na US Open 2026.
    Fotogaléria (35)
    Jelena Rybakinová s trofejou po víťazstve na US Open 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. sep 2026 o 00:37
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    Kazašská tenistka mala istý post svetovej jednotky už pred finálovým duelom.

    US Open 2026

    Ženy - finále:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 6:4, 5:7, 6:2

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 2026 v New Yorku.

    Vo finále v noci na nedeľu zdolala ako nasadená dvojka jednotku podujatia Arynu Sabalenkovú z Bieloruska 6:4, 5:7, 6:2.

    Od pondelka svetová jednotka rebríčka WTA získala tretí titul na turnajoch veľkej štvorky a druhý v tejto sezóne po Australian Open. Vo Flushing Meadows uspela premiérovo.

    VIDEO: Záver zápasu Rybakinová - Sabalenková vo finále US Open

    Rybakinová mala istotu postu svetovej jednotky už pred finále a prvýkrát v priebehu jedného roka triumfovala na dvoch grandslamových turnajoch.

    Jej tretí titul pochádza z roku 2022 z Wimbledonu. Sabalenková nedokázala na US Open uspieť tretíkrát v sérii a nepridala do zbierky piate grandslamové prvenstvo.

    Fotogaléria zo zápasu Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová na US Open 2026 (finále)
    Elena Rybakina, of Kazakhstan, holds the trophy after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
    Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.
    Fotka z finálového zápasu US Open 2026 medzi Arynou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou.
    Jelena Rybakinová počas finálového zápasu proti Aryne Sabalenkovej na US Open 2026.
    35 fotografií
    Jelena Rybakinová počas finálového zápasu proti Aryne Sabalenkovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Jelena Rybakinová počas finálového zápasu proti Aryne Sabalenkovej na US Open 2026.Jelena Rybakinová počas finálového zápasu proti Aryne Sabalenkovej na US Open 2026.Jelena Rybakinová počas finálového zápasu proti Aryne Sabalenkovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Jelena Rybakinová počas finálového zápasu proti Aryne Sabalenkovej na US Open 2026.Aryna Sabalenková počas finálového zápasu proti Jelene Rybakinovej na US Open 2026.Elena Rybakina, of Kazakhstan, gestures after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Elena Rybakina, of Kazakhstan, gestures after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Elena Rybakina, of Kazakhstan, gestures after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)Elena Rybakina, of Kazakhstan, gestures after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)Elena Rybakina, of Kazakhstan, right, greets Aryna Sabalenka, of Belarus, after Rybakina won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)Elena Rybakina, of Kazakhstan, right, embraces Aryna Sabalenka, of Belarus, after Rybakina won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)Aryna Sabalenka, of Belarus, walks off the court after losing the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Elena Rybakina, of Kazakhstan, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Adam Hunger)Elena Rybakina, of Kazakhstan, reacts after she won her match against Aryna Sabalenka, of Belarus, during the women's singles final of the U.S. Open tennis championships Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Aryna Sabalenka, of Belarus, speaks after she lost the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Elena Rybakina, of Kazakhstan, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)Aryna Sabalenka, of Belarus, reacts as she speaks after she lost the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Elena Rybakina, of Kazakhstan, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Aryna Sabalenka, of Belarus, reacts as she speaks after she lost the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Elena Rybakina, of Kazakhstan, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Elena Rybakina, of Kazakhstan, holds the trophy after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Elena Rybakina, of Kazakhstan, kisses the trophy after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Elena Rybakina, of Kazakhstan, kisses the trophy after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Elena Rybakina, of Kazakhstan, holds the trophy after she won the women's singles final of the U.S. Open tennis championships against Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Former tennis player Maria Sharapova gestures after the women's singles final of the U.S. Open tennis championships between Elena Rybakina, of Kazakhstan, and Aryna Sabalenka, of Belarus, Saturday, Sept. 12, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)

    Priebeh zápasu Sabalenková - Rybakinová

    I. set:

    V súboji dvoch najlepších tenistiek súčasnosti sa obe hráčky snažili hrať svoju tradičnú aktívnu hru a spoliehali sa na kvalitný servis.

    Bieloruska však v prvom sete robila viac chýb a začala pôsobiť nervózne. Rybakinová hrala precízne a v úvodnom dejstve nepustila súperku k jedinému brejkbalu.

    Sabalenková sa trápila už v tretej hre, keď odvrátila tri a v piatom geme si už podanie udržať nedokázala, keď hru ukončila dvojchybou.

    Reprezentantka Kazachstanu už set úspešne dopodávala, aj vďaka tomu, že si pripísala iba päť nevynútených chýb, Bieloruska ich mala na konte 15.

    II. set:

    V druhom sete sa Sabalenková zlepšila, Rybakinová si však držala vysokú úroveň hry a Bieloruska sa dlho nedokázala dostať k brejkbalu.

    Prvýkrát si príležitosť prelomiť servis súperky vypracovala až v deviatom geme druhého setu a boli z toho hneď dva setbaly.

    Nedokázala ich využiť, čo ju však nezlomilo a pri ďalšom podaní Kazašky sa dostala k tretiemu brejkbalu a setbalu, ktorý už premenila.

    III. set:

    Neúspech v koncovke druhého setu nezanechal na rodáčke z Moskvy žiadne stopy. Už v prvom geme rozhodujúceho sa dostala k brejkbalu a v tretej hre súperke servis vzala a viedla 2:1.

    Naďalej pritom pôsobila pri vlastnom servise suverénne. Sabalenková začala opäť robiť chyby, neudržala si podanie ani v siedmej hre a prehrávala 2:5.

    Rybakinová nepustila súperku v treťom sete ani len do zhody a premenila svoj druhý mečbal.

    Tenis

    Tenis

    Jelena Rybakinová s trofejou po víťazstve na US Open 2026.
    Jelena Rybakinová s trofejou po víťazstve na US Open 2026.
    Rybakinová ukázala, prečo bude nová svetová jednotka. Vo finále US Open pokorila Sabalenkovú
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