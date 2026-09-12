Rybakinová ukázala, prečo bude nová svetová jednotka. Vo finále US Open pokorila Sabalenkovú

US Open 2026
Ženy - finále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 6:4, 5:7, 6:2
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 2026 v New Yorku.
Vo finále v noci na nedeľu zdolala ako nasadená dvojka jednotku podujatia Arynu Sabalenkovú z Bieloruska 6:4, 5:7, 6:2.
Od pondelka svetová jednotka rebríčka WTA získala tretí titul na turnajoch veľkej štvorky a druhý v tejto sezóne po Australian Open. Vo Flushing Meadows uspela premiérovo.
VIDEO: Záver zápasu Rybakinová - Sabalenková vo finále US Open
Rybakinová mala istotu postu svetovej jednotky už pred finále a prvýkrát v priebehu jedného roka triumfovala na dvoch grandslamových turnajoch.
Jej tretí titul pochádza z roku 2022 z Wimbledonu. Sabalenková nedokázala na US Open uspieť tretíkrát v sérii a nepridala do zbierky piate grandslamové prvenstvo.
Priebeh zápasu Sabalenková - Rybakinová
I. set:
V súboji dvoch najlepších tenistiek súčasnosti sa obe hráčky snažili hrať svoju tradičnú aktívnu hru a spoliehali sa na kvalitný servis.
Bieloruska však v prvom sete robila viac chýb a začala pôsobiť nervózne. Rybakinová hrala precízne a v úvodnom dejstve nepustila súperku k jedinému brejkbalu.
Sabalenková sa trápila už v tretej hre, keď odvrátila tri a v piatom geme si už podanie udržať nedokázala, keď hru ukončila dvojchybou.
Reprezentantka Kazachstanu už set úspešne dopodávala, aj vďaka tomu, že si pripísala iba päť nevynútených chýb, Bieloruska ich mala na konte 15.
II. set:
V druhom sete sa Sabalenková zlepšila, Rybakinová si však držala vysokú úroveň hry a Bieloruska sa dlho nedokázala dostať k brejkbalu.
Prvýkrát si príležitosť prelomiť servis súperky vypracovala až v deviatom geme druhého setu a boli z toho hneď dva setbaly.
Nedokázala ich využiť, čo ju však nezlomilo a pri ďalšom podaní Kazašky sa dostala k tretiemu brejkbalu a setbalu, ktorý už premenila.
III. set:
Neúspech v koncovke druhého setu nezanechal na rodáčke z Moskvy žiadne stopy. Už v prvom geme rozhodujúceho sa dostala k brejkbalu a v tretej hre súperke servis vzala a viedla 2:1.
Naďalej pritom pôsobila pri vlastnom servise suverénne. Sabalenková začala opäť robiť chyby, neudržala si podanie ani v siedmej hre a prehrávala 2:5.
Rybakinová nepustila súperku v treťom sete ani len do zhody a premenila svoj druhý mečbal.