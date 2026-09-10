Stal sa legendou. Jeho víťazstvu sa prizeral chorý otec, ako tréner neposlúchol príkaz

História pretekov Okolo Slovenska si pamätá 332 etapových víťazov, množstvo úspešných trénerov či oddaných funkcionárov a novinárov.
Jeden muž je však unikát. Prešiel si všetkými vymenovanými pozíciami a ani v 87 rokoch sa neváha podeliť o svoje zážitky a skúsenosti.
Ako dieťa jazdil Karol Pátek na starých a ťažkých bicykloch značky Ukrajina, no postupne sa prepracoval až do národnej reprezentácie Československa.
"Cyklistike vďačím za mnoho, aj za to, že môj život má zmysel," povedal účastník MS 1971 a legenda najväčšieho cyklistického podujatia u nás.
Dojazd dobre poznal
V začiatkoch svojej kariéry obdivoval francúzskeho cyklistu Pierra Le Dona, ktorého sledoval, ako ovládol štvrtý ročník Okolo Slovenska.
Nasledujúcu edíciu vyhral jeho dobrý kamarát Walter Renner a v roku 1959 sa už aj samotný Pátek prvýkrát postavil na štart domácich pretekov.
"Jeden z cyklistov nemohol nastúpiť, a tak som bol povolaný ako náhradník. Vtedy bol štart v Banskej Bystrici. Pamätám si, že som mal vtedy jednoduchý až hanebný bicykel," hovorí pre Sportnet.
Najkrajšie spomienky má Pátek na záverečnú etapu roka 1965, ktorá vrcholila na už nejestvujúcom futbalovom štadióne Slovana Bratislava CHZJD.
"Tréner František Javorka nám, najmä Bratislavčanom povedal, že by sa patrilo vyhrať etapu. Tak som sa o to v Senci pokúsil," spomína si Pátek.
Na jeho nástup zareagovali Holanďan Deenen a Čech Pospíšil. Ako Bratislavčan však dobre poznal dojazd do cieľa, na atletickú dráhu prišiel ako prvý a aj pred zrakom svojho otca zvíťazil.
"Bolo to výnimočné víťazstvo. Otec bol v tom čase vážne chorý, ale nejako sa mu podarilo dostať sa na štadión. Keď som ho uvidel, rozbehol som sa k nemu – obaja sme mali slzy na krajíčku," vraví.
Pri deviatich účastiach na Okolo Slovenska to bolo napokon jeho jediné víťazstvo. Vzhľadom na skutočnosti však bolo o to vzácnejšie.
Neposlúchol, blokovali ho
Pri otázke o vrchole kariéry však Karol Pátek vyzdvihuje iný moment. V roku 1971 sa dostal do reprezentačného tímu Československa.
S Janom Smolíkom a ďalšími sa predstavil na MS družstiev vo švajčiarskom Mendrisiu a hoci z toho bolo len 13. miesto, bol to veľký zážitok.
Následne sa krátko venoval trénerskej práci. Zdeňka Benáčka doviedol k titulu majstra ČSSR v časovke jednotlivcov a zaujímavú príhodu má aj z Okolo Slovenska 1977, ktoré vrcholilo pod Tatrami.
"Pred poslednou klasickou etapou viedol Miroslav Sýkora z brnenskej Dukly. Očakával sa však útok Nemcov, a tak večer pred etapou zvolal tréner reprezentácie ČSSR Pavel Doležel taktickú poradu.
Všetci tréneri domácich družstiev dostali príkaz, aby jazdili v prospech Sýkoru. Na druhý deň sa dostal do sľubného úniku aj Pavol Gálik z Interu. Dostal som pokyn, aby som ho stiahol, no neposlúchol som.
Následne mechanické autá najmä českých družstiev blokovali ľavú stranu cesty, a tak som nemohol ísť za Gálikom a podať mu vodu. Rozhodcovia sa tvárili, že túto blokádu nevidia," rozpráva Pátek.
Únik sa napokon nevydaril a Gálik skončil celkovo piaty. Domov však mohol odchádzať spokojný, keďže počas 21. ročníka vyhral dve etapy.
Jeho výhodou bola stenografia
Karol Pátek bol tiež 12-krát členom organizačného výboru pretekov Okolo Slovenska a niekoľko ďalších ročníkov mapoval ako novinár.
Kým v dnešných časoch si fanúšikovia cyklistiky nájdu výsledky do pár sekúnd na mobile, vtedy bol prístup k informáciám oveľa zložitejší.
"Na výsledky sme museli čakať pred kanceláriou rozhodcov. Dostali sme jeden exemplár, ten sa pripol na tabuľu a odtiaľ sme ich opisovali," vraví.
Za svoju veľkú výhodu považoval to, že ovládal stenografiu, teda spôsob rýchleho zapisovania textu pomocou skratiek, symbolov a znakov.
Vďaka tomu vedel hneď diktovať obsah rozhovoru do redakcie. Získal tým čas, zatiaľ čo jeho kolegovia si museli nahrávku postupne pretáčať.
Jeho život je spojený s pretekmi Okolo Slovenska ako málokoho iného. Aj preto ho teší súčasná podoba podujatia s účasťou profesionálov.
"Preteky dnes majú svoju štandardnú úroveň a nemajú núdzu o kvalitnú účasť. Veľkou mierou k tomu prispel aj Peter Sagan, ktorý nielen zviditeľnil Slovensko, ale pozdvihol svetovú cyklistiku," hovorí.
V roku 2011 bol Karol Pátek uvedený do Siene slávy Slovenského zväzu cyklistiky. Na galavečer prišiel ako pozvaný hosť, o ocenení vopred nevedel.
"Bolo to prekvapenie, vôbec som to nečakal. Ešteže som mal sako a kravatu. Považoval som to za akési ocenenie mojej práce, a teda najmä práce s mládežou v Interi alebo Slovane," dodal.
Ako mu preteky zachránili život
"V jednej etape na Okolo Slovenska mi začal haprovať motor auta. Mal som Fiat 850. Keď sme došli do cieľa, poprosil som prešovského funkcionára pána Kollára, aby mi zabezpečil servis. Tak sme tam auto dotiahli.
Na druhý deň prišli s tým, že motor je opravený, ale tiež zistili, že som mal prasknutú brzdovú hadičku. Čochvíľa by praskla a bola by z toho možno až fatálna nehoda. Zachránili mi život."
Karol Pátek