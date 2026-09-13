ONLINE: OFK Malženice - FC Tatran Prešov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

Futbalisti OFK Malženice a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Malženice - FC Tatran Prešov (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
13.09.2026 o 10:30
8. kolo
Malženice
0:0
(0:0, 0:0)
63' minúta
Prebiehajúci
Prešov
Prehľad
ŽK: 10. Franko (PRE), 18. Gomola (PRE). Rozhodca: Maroš Libiak – Ján Pozor, Andrej Melicher.
Prenos
63
Pokračuje boj v strede ihriska, pričom sa o založenie útočnej akcie pokúsia znova Prešovčania.
61
Franko pristavil loptu pred hranicou šestnástky, následný strelecký pokus jeho spoluhráča však smeroval iba vysoko nad bránu.
59
Malženice sa snažili dostať na dostrel, ani tentokrát ale nezamestnali brankára Knurovského.
57
Hoci už vznikol náznak šance skrz pozíciu v pokutovom území, ani tentokrát sa nedočkáme streleckého zápisu.
55
Pri lopte je už prešovský celok, ktorý sa snaží vysunúť dopredu cez stred ihriska.
52
Útočná snaha domáceho tímu je u konca, napriek tomu môžu Malženice pokračovať pri lopte v strede ihriska.
51
V pokutovom území síce vznikla menšia hrozba, nakoniec ale Knurovský nemusel čeliť streleckému zakončeniu.
50
Po nedovolenom zákroku v oblasti stredového kruhu sa domáci môžu pokúsiť o založenie útočnej akcie.
49
Aj začiatok druhého polčasu sa nesie v znamená čakania na väčšiu príležitosť.
47
Prešovčania to skúsili rýchlym protiútokom, nakoniec sa ale lopta dostáva do moci Malženíc.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 11:30.
Prvý polčas sa končí bez nadstaveného času, pričom si v samom závere dokázali Malženice vytvoriť menší tlak. Napriek tomu ale platí, že sa hrá aktuálne bez gólov a o všetkom tak rozhodne až druhá polovica dnešného stretnutia.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45
Brankár Knurovský musel vyraziť strelecký pokus domácich, pričom Malženice pokračujú rýchlym rozohratím rohového kopu.
44
Prichádza štandardná situácia pre Malženice, ktoré sa pokúsia využiť priamy kop z ľavej strany na center do vnútra šestnástky.
42
Aktuálne evidujeme pasáž bez väčšej streleckej príležitosti, pričom sa bojuje o loptu v strede ihriska.
39
Hra sa nám rýchlo otočila na opačnú stranu ihriska, kde si Prešov vybojoval rohový kop z pravej strany.
38
Priamy kop na seba zobral Mojžiš, ktorého koncovka ľavačkou smerovala priamo do brankára Knurovskému, ktorému síce najskôr lopta vypadla z náruče, následne ale nedovolil skórovať žiadnemu protihráčovi.
37
Pred pokutovým územím prišlo k nedovolenému zákroku a Malženice tak dostanú priamy kop zo zaujímavej pozície a vzdialenosti.
35
Nasledovať bude ďalší rohový kop Malženíc, tentokrát z ľavej strany ihriska.
34
Hra sa aktuálne presunula do stredu ihriska, no naďalej môžeme konštatovať, že zápasu chýbajú väčšie gólové príležitosti na oboch stranách.
32
Rohový kop si vyskúšajú aj hráči hosti, vyskúšať to môžu z ľavej strany.
30
Navyše Prešovčanom nevyšiel ani pokus o napádanie, keď sa previnili útočným nedovoleným zákrokom.
29
Hoci sa Prešovčania snažili okamžite po ubránení štandardnej situácie vysunúť dopredu, lopta je už v moci Malženíc, ktoré môžu začať od vlastnej polovice.
28
Spoza šestnástky prišlo k streleckému pokusu Malženíc, lopta ale končí zblokovaná na rohový kop z ľavej strany.
27
Hoci jeden z domácich hráčov spadol pred pokutovým územím, píska sa predovšetkým útočný faul.
26
Hra sa nám rýchlo otočila, avšak bez výraznejšej prešovskej príležitosti.
25
Tentokrát sa už končí snaha domáceho mužstva, Knurovský bude rozohrávať od svojej brány.
24
Domáci fanúšikovia si pýtali nedovolený zákrok pred pravou hranicou pokutového územia, hlavný rozhodca Maroš Libiak ale necháva hru pokračovať ďalej.
23
Píska sa postavenie mimo hry hráčov hostí, pri lopte tak štartujú znova Malženice.
21
Sledujeme už aktuálne kombináciu Malženíc, ktoré sa snažia zaútočiť postupne cez pravú stranu.
19
Po zahratí štandardnej situácii si Malženice budú môcť rozohrať aj rohový kop z pravej strany.
18
Žltá karta pre tím FC TATRAN Prešov (Gomola).
16
Pri lopte je brankár Šilhavý, ktorý vybehol výrazne zo svojej šestnástky a zapojil sa do rozohrávky domáceho tímu.
14
Po ľavom krídle sa snažil vysunúť Regáli, namiesto toho prišiel obranný zákrok, po ktorom domáci odvracajú centrovanú loptu za postrannú čiaru. Vhadzovať bude Prešov.
13
Sledujeme ďalšie nebezpečenstvo v pokutovom území, pričom sa Malženice pokúšajú otvoriť skóre dnešného zápasu.
12
Hoci Knurovskému vypadla lopta, nikto z domácich hráčov sa priamo pred bránou už ku dorážke nedostal.
10
Žltá karta pre tím FC TATRAN Prešov (Franko).
8
Hrá sa aktuálne na útočnej polovici Prešova, hoci je pri lopte už domáce mužstvo.
6
Hostia to skúsili cez svoju ľavú stranu, nakoniec ale lopta smeruje von za postrannú čiaru.
4
Ďalší pokus o pas Dynamu nevyšiel, loptu si preberá do svojej náruče Knurovský, no vzápätí prišla ďalšia strata a začína sa od brankára Šilhavého. Zatiaľ si teda obe mužstvá vymieňajú loptu bez väčšieho zásahu.
3
Lenže krátko na to sa lopty zmocnili znova domáci futbalisti Malženíc.
2
Domácemu tímu nevyšla snaha o strelecké zakončenie, pokračovať budeme odkopom od brány Knurovského.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
OFK Dynamo Malženice: Šilhavý – Šarmír, Krajčovič, Farkaš, Husár, Stručka, Horvát (C), Mojžiš, Priecel, Kadi, Duchovič.
Náhradníci: Fábry, Ushchenko, Henyig, Frimpong, Drobný, Turanský, Gorosito, Boledovič, Chudý.
FC TATRAN Prešov: Knurovský – Gomola, Menich (C), Sipľak, Hollý, Suchý, Griger, Regáli, Franko, Pobořil, Tecl.
Náhradníci: Repaský, Sabolčík, Ukhan, Leuta, Molnár, Terpák, Nascimento, Sagna, Štapinský.
OFK Dynamo Malženice: Šilhavý – Šarmír, Krajčovič, Farkaš, Husár, Stručka, Horvát (C), Mojžiš, Priecel, Kadi, Duchovič.
Náhradníci: Fábry, Ushchenko, Henyig, Frimpong, Drobný, Turanský, Gorosito, Boledovič, Chudý.
FC TATRAN Prešov: Knurovský – Gomola, Menich (C), Sipľak, Hollý, Suchý, Griger, Regáli, Franko, Pobořil, Tecl.
Náhradníci: Repaský, Sabolčík, Ukhan, Leuta, Molnár, Terpák, Nascimento, Sagna, Štapinský.
Krásnu nedeľu všetkým futbalovým nadšencom, vítam vás pri sledovaní prenosu z 8. kola MONACObet ligy keď sa dnes proti sebe postaví OFK Dynamo Malženice a FC TATRAN Prešov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
3
1
3
9:11
10
P
P
V
P
R
9
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
10:11
7
P
V
P
P
R
13
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
1
2
4
9:12
5
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
7
1
0
6
5:21
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body