Zapletalovú čaká vrchol sezóny. Proti komu pobeží finále v Budapešti? (TV program)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa v nedeľu predstaví v disciplíne 400 metrov cez prekážky vo finále premiérových Ultimátnych MS v atletike.
Priamy prenos z maďarskej metropoly vysiela televízna stanica STVR, jej štart bude o 18:08 h.
V Budapešti sa rodáčka z Nitry pokúsi zavŕšiť úspešnú sezónu a získať pre Slovensko ďalší úspech z vrcholného podujatia.
Na novom podujatí je v hre aj mimoriadne štedrá finančná odmena. Víťazka získa prémiu 150-tisíc dolárov (približne 130-tisíc eur), čo výrazne prevyšuje dotácie z mítingov Diamantovej ligy, kde si víťaz pripíše na účet desaťtisíc dolárov.
Zapletalová potvrdila pozíciu jednotky rebríčka Svetovej atletiky a v sobotňajšom prvom semifinále triumfovala časom 52,93 s.
K postupu medzi najlepšiu osmičku jej s prehľadom stačil aj čas o 63 stotín sekundy pomalší, aký je jej vlastný národný rekord z júna v Dauhe.
Celkovo dosiahla Slovenka druhý najrýchlejší semifinálový čas. Rýchlejšia bola iba víťazka druhého behu Američanka Jasmine Jonesová v sezónnom maxime 52,77 s.
Líderka svetových tabuliek Anna Cockrellová dobehla v II. semifinále druhá za 53,31 s.
„Hlavným cieľom bolo byť rýchla na prvých troch prekážkach, keďže v Bruseli som mala pomalší úvod. Rytmický plán bol dodržaný. Držala som rytmus 15 krokov po 9. prekážku a na záver 16 krokov.
Nenastalo žiadne veľké zaváhanie, čo ma teší, keďže posledné preteky v Zürichu a Berlíne neboli ideálne. Teraz som to zvládla dobre a budem bojovať vo finále,“ uviedla Zapletalová po sobotňajšom výkone.
VIDEO: Beh Zapletalovej v semifinále Ultimátnych MS
Po tom, čo Zapletalová ovládla ME v Birminghame a predstavila sa vo finále Diamantovej ligy v Bruseli, čaká ju vrchol sezóny v Budapešti.
Vo finálovom behu sa predstavia Jamajčanka Rushell Claytonová v druhej dráhe, americká legenda Dalilah Muhammadová v tretej, Belgičanka Paulien Couckuytová vo štvrtej a víťazka druhého semifinále Jasmine Jonesová z USA v piatej dráhe.
Emma Zapletalová vyštartuje zo šiestej dráhy. Jej najväčšou súperkou bude po pravej ruke v sedmičke štartujúca Američanka Cockrellová, ktorá zabehla v sezóne najrýchlejší čas 52,13 s a zdolala Zapletalovú aj v bruselskom finále.
V ôsmej dráhe bude Panamčanka Gianna Woodruffová a druhej zástupkyňi jamajskej atletiky Sanique Walkerovej patrí najvzdialenejšia deviata dráha.
Z finálovej osmičky sa v sezóne pod hranicu 53 sekúnd dostali iba tri atlétky. Zapletalová zaostáva za Cockrellovou o 17 stotín sekundy a do finále nastupuje s osobným aj sezónnym rekordom 52,30 s.
Štartová listina behu na 400 m cez prekážky v Budapešti
Dráha
Krajina
Meno
Sezónny rekord
Osobný rekord
2
Rushell Claytonová
53,05 s
52,51 s
3
Dalilah Muhammadová
53,16 s
51,58 s
4
Paulien Couckuytová
53,20 s
53,20 s
5
Jasmine Jonesová
52,77 s
52,08 s
6
Emma Zapletalová
52,30 s
52,30 s
7
Anna Cockrellová
52,13 s
51,87 s
8
Gianna Woodruffová
53,58 s
52,66 s
9
Sanique Walkerová
53,77 s
53,77 s