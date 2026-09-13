    Zapletalovú čaká vrchol sezóny. Proti komu pobeží finále v Budapešti? (TV program)

    Emma Zapletalová
    Emma Zapletalová (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|13. sep 2026 o 07:45
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    Pozrite si štartovú listinu finále behu žien na 400 metrov cez prekážky na Ultimátnych MS v atletike.

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa v nedeľu predstaví v disciplíne 400 metrov cez prekážky vo finále premiérových Ultimátnych MS v atletike.

    Priamy prenos z maďarskej metropoly vysiela televízna stanica STVR, jej štart bude o 18:08 h.

    V Budapešti sa rodáčka z Nitry pokúsi zavŕšiť úspešnú sezónu a získať pre Slovensko ďalší úspech z vrcholného podujatia.

    Na novom podujatí je v hre aj mimoriadne štedrá finančná odmena. Víťazka získa prémiu 150-tisíc dolárov (približne 130-tisíc eur), čo výrazne prevyšuje dotácie z mítingov Diamantovej ligy, kde si víťaz pripíše na účet desaťtisíc dolárov.

    Zapletalová potvrdila pozíciu jednotky rebríčka Svetovej atletiky a v sobotňajšom prvom semifinále triumfovala časom 52,93 s.

    K postupu medzi najlepšiu osmičku jej s prehľadom stačil aj čas o 63 stotín sekundy pomalší, aký je jej vlastný národný rekord z júna v Dauhe.

    Kde sledovať Ultimátne MS v atletike v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Celkovo dosiahla Slovenka druhý najrýchlejší semifinálový čas. Rýchlejšia bola iba víťazka druhého behu Američanka Jasmine Jonesová v sezónnom maxime 52,77 s.

    Líderka svetových tabuliek Anna Cockrellová dobehla v II. semifinále druhá za 53,31 s.

    „Hlavným cieľom bolo byť rýchla na prvých troch prekážkach, keďže v Bruseli som mala pomalší úvod. Rytmický plán bol dodržaný. Držala som rytmus 15 krokov po 9. prekážku a na záver 16 krokov.

    Nenastalo žiadne veľké zaváhanie, čo ma teší, keďže posledné preteky v Zürichu a Berlíne neboli ideálne. Teraz som to zvládla dobre a budem bojovať vo finále,“ uviedla Zapletalová po sobotňajšom výkone.

    VIDEO: Beh Zapletalovej v semifinále Ultimátnych MS

    Po tom, čo Zapletalová ovládla ME v Birminghame a predstavila sa vo finále Diamantovej ligy v Bruseli, čaká ju vrchol sezóny v Budapešti.

    Vo finálovom behu sa predstavia Jamajčanka Rushell Claytonová v druhej dráhe, americká legenda Dalilah Muhammadová v tretej, Belgičanka Paulien Couckuytová vo štvrtej a víťazka druhého semifinále Jasmine Jonesová z USA v piatej dráhe.

    Emma Zapletalová vyštartuje zo šiestej dráhy. Jej najväčšou súperkou bude po pravej ruke v sedmičke štartujúca Američanka Cockrellová, ktorá zabehla v sezóne najrýchlejší čas 52,13 s a zdolala Zapletalovú aj v bruselskom finále.

    V ôsmej dráhe bude Panamčanka Gianna Woodruffová a druhej zástupkyňi jamajskej atletiky Sanique Walkerovej patrí najvzdialenejšia deviata dráha.

    Z finálovej osmičky sa v sezóne pod hranicu 53 sekúnd dostali iba tri atlétky. Zapletalová zaostáva za Cockrellovou o 17 stotín sekundy a do finále nastupuje s osobným aj sezónnym rekordom 52,30 s.

    Štartová listina behu na 400 m cez prekážky v Budapešti


    Dráha

    Krajina

    Meno

    Sezónny rekord

    Osobný rekord

    2

    JAM

    Rushell Claytonová

    53,05 s

    52,51 s

    3

    USA

    Dalilah Muhammadová

    53,16 s

    51,58 s

    4

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53,20 s

    53,20 s

    5

    USA

    Jasmine Jonesová

    52,77 s

    52,08 s

    6

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,30 s

    52,30 s

    7

    USA

    Anna Cockrellová

    52,13 s

    51,87 s

    8

    PAN

    Gianna Woodruffová

    53,58 s

    52,66 s

    9

    JAM

    Sanique Walkerová

    53,77 s

    53,77 s

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