Zapletalová bojovala najmä sama so sebou. Úspech je pre mňa viac ako peniaze, povedala

Na tribúnach videla množstvo Slovákov s vlajkami a počula ľudí kričať jej meno.
Emma Zapletalová bežala na Ultimátnych MS v atletike, ktoré sa konajú v Budapešti, akoby na domácom štadióne.
Vďaka svojmu semifinálovému výkonu a prvému miestu vo svojom behu na 400 metrov cez prekážky ešte nedala za sezónou bodku. Tá príde vo finále, kde môže získať titul ultimátnej šampiónky.
Slovenka bola so svojím výkonom v semifinále spokojná. "Hlavným cieľom bolo byť rýchla na prvých troch prekážkach, keďže v Bruseli som mala pomalší úvod. Rytmický plán bol dodržaný. Držala som rytmus 15 krokov po 9. prekážku a na záver 16 krokov.
Nenastalo žiadne veľké zaváhanie, čo ma teší, keďže posledné preteky v Zürichu a Berlíne neboli ideálne. Teraz som to zvládla dobre a budem bojovať vo finále," povedala po pretekoch v mixzóne.
VIDEO: Beh Zapletalovej v semifinále Ultimátnych MS
Bude sa sústrediť na seba
Zapletalová priznala, že v Bruseli na finále Diamantovej ligy mala v hlave jej najväčšiu súperku Annu Cockrellovú z USA. Viac sa sústredila na súboj s ňou ako na vlastný beh.
"Teraz to bude o tom hodiť za hlavu, s kým bežím, a sústrediť sa výhradne na seba," dodala.
Na štarte semifinále nemala ani jednu z amerických konkurentiek. Tie bežali až v druhom behu a všetky tri postúpili do nedeľňajšieho finále.
Časom 52,77 s sa víťazkou druhého semifinále stala Jasmine Jonesová, ktorá ako jediná so Zapletalovou zabehla čas pod 53 sekúnd.
"Vždy som s ňou počítala ako so silnou súperkou. Vedela som, že je rýchla, takže pre mňa nie je prekvapením, že zabehla 52,7 s a postúpila," zhodnotila jej výkon.
Masáž a spánok
Keď si Zapletalová porovnala svoje behy v Bruseli a Budapešti, z tohto semifinálového mala väčšiu radosť.
"Aj keď išlo o semifinále a najväčšie súperky bežali v druhom behu, snažila som sa bežať svoj vlastný beh a odstrihnúť sa od ostatných," povedala.
Cieľom Slovenky bolo nezväzovať si nohy a neriešiť taktiku proti súperkám. "Zamerala som sa na seba tak, ako mi to fungovalo v prvej časti sezóny.
Aj do zajtrajšieho finále sa snažím nastaviť tak, že mám svoju dráhu, svoje prekážky a bojujem sama so sebou," priblížila Zapletalová.
Pred zajtrajškom si dopraje dostatok oddychu. "Teraz sa pôjdem vybehať, dám si masáž a asi sa pôjdem aj zachladiť do ľadovej vody. Budem sa snažiť čo najlepšie a najviac vyspať, oddýchnuť si a mentálne sa pripraviť na finále," predstavila svoj plán.
VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej
Úspech je viac ako peniaze
Ultimátne MS v atletike sú novým podujatím, ktoré Svetová atletika pripravila pre najlepších z najlepších. Oproti "bežným" podujatiam sú pre atlétov pripravené štedré odmeny.
Organizátor pre športovcov vyčlenil 10 miliónov dolárov a každý víťaz disciplíny si príde na 150-tisíc dolárov.
O Zapletalovej je však známe, že peniaze nie sú jej priorita a berie ich ako sprievodný jav. "Je pekné zarobiť si peniaze, ale pre mňa to nie je hlavná motivácia.
Ja zbieram umiestnenia. Aj keby som vyhrala nula peňazí, bola by som šťastná z víťazstva a titulu. Zo športového úspechu sa vždy teším viac než zo zárobku," povedala.
Nové podujatie sa však Zapletalovej páči. "Je to niečo nové. Na rozcvičovacom štadióne to nie je preplnené.
Je tam tak akurát ľudí – nie je to ako na majstrovstvách sveta, kde je prítomný celý svet. Zaujímavosťou bol aj červený koberec. Je to nová skúsenosť a niečo nové, čo atletika asi potrebuje," zhodnotila.
Forma neutícha
Aj keď Zapletalovú čakajú už úplne posledné preteky zatiaľ jej najlepšej sezóny v kariére, je stále motivovaná.
Výborne sa cíti najmä po fyzickej stránke. "Vo štvrtok som mala na tréningu najrýchlejšie prekážky, takže výhovorky na záver sezóny neplatia," dodala.
Po mentálnej stránke však už pociťuje, že potrebuje si oddýchnuť. "Snažím sa to nepripúšťať si.
Teším sa na voľno a zmenu rytmu, no zároveň ma čaká finále, kde sa chcem pokúsiť o čerešničku na torte na záver tejto úžasnej sezóny," uzavrela Zapletalová.