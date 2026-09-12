Zapletalová vo finále, šláger na Slovane či derby v Manchestri. Športový program na dnes (13. september)

Športový program na nedeľu, 13. septembra
Futbal
- 17:00 FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno, 8. kolo Niké ligy
- 19:00 ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina, 8. kolo Niké ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Bytča, 8. kolo MONACObet ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - FC Tatran Prešov, 8. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FC Baník Ostrava - FK Pardubice, 8. kolo českej ligy
- 15:00 FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc, 8. kolo českej ligy
- 15:00 FC Zlín - FC Hradec Králové, 8. kolo českej ligy
- 18:00 FK Teplice - SK Slavia Praha, 8. kolo českej ligy
- 15:00 Coventry City - Brighton & Hove Albion, 4. kolo Premier League
- 17:30 Manchester United - Manchester City, 4. kolo Premier League
- 15:30 RB Lipsko - Hamburger SV, 3. kolo Bundesligy
- 17:30 SV Elversberg - Bayern Mníchov, 3. kolo Bundesligy
- 15:00 Lille OSC - ESTAC Troyes, 4. kolo Ligue 1
- 17:15 Le Mans FC - RC Lens, 4. kolo Ligue 1
- 20:45 Stade Brestois - Paríž St. Germain, 4. kolo Ligue 1
- 15:00 US Lecce - AC Monza, 4. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - Bologna FC, 4. kolo Serie A
- 20:45 US Sassuolo - Juventus Turín, 4. kolo Serie A
- 14:00 Celta Vigo - Málaga CF 5. kolo La Ligy
- 16:15 Levante UD - FC Barcelona, 5. kolo La Ligy
- 18:30 Getafe CF - Deportivo La Coruňa, 5. kolo La Ligy
- 21:00 Real Sociedad - Atlético Madrid, 5. kolo La Ligy
Hokej
- 14:00 HC Fribourg-Gottéron - Adler Mannheim, 4. kolo základnej časti LM
- 15:00 Växjö Lakers - EC Red Bull Salzburg, 4. kolo základnej časti LM
- 15:00 Rögle BK - Tappara Tampere, 4. kolo základnej časti LM
- 16:00 Bílí Tygři Liberec - Graz99ers, 4. kolo základnej časti LM
- 18:00 Eisbären Berlin - Herning Blue Fox, 4. kolo základnej časti LM
- 18:00 Bordeaux Boxers - HC Škoda Plzeň, 4. kolo základnej časti LM
Atletika
- 18:00 World Ultimate Championships - tretí súťažný deň (18:08 finále 400 m prek. ženy - finále /Zapletalová/, finále oštep muži, semifinále 200 m muži, finále 400 m prek. muži, semifinále 200 m ženy, finále výška muži, finále 5000 m ženy, finále trojskok ženy, finále 800 m muži, finále miešaná štafeta 4x400 m, finále 1500 m muži, finále 200 m muži, finále 200 m ženy)
Tenis
- 20:00 A. Zverev (1) - B. Shelton (8), finále dvojhry mužov US Open 2026
Cyklistika
- 16:20 21. etapa: Granada - Granada (112 km), Vuelta a Espaňa 2026
- 16:15 GP Montreal
Volejbal
- 16:00 Slovinsko - Švédsko, ME 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 21:05 Slovensko - Taliansko, ME 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:00 Portugalsko - Izrael, volejbal ME (B-skupina)
- 18:00 Severné Macedónsko - Poľsko, volejbal ME (B-skupina)
- 14:00 Estónsko - Dánsko, volejbal ME (C-skupina)
- 17:00 Fínsko - Srbsko, volejbal ME (C-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Švajčiarsko - Turecko, volejbal ME (D-skupina)
- 19:00 Lotyšsko - Francúzsko, volejbal ME (D-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Basketbal
- 16:30 Španielsko - Nemecko, o 3. miesto MS žien
- 20:00 USA - Francúzsko, finále MS žien
Motorizmus
- 15:00 VC Španielska, formula 1
- 14:00 záverečný deň 12. podujatia seriálu MS WRC, Rely Čile
- 14:00 VC San Marína, MotoGP
Hádzaná
- 16:15 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov, 2. kolo Niké Handball Extraligy
Vodný slalom
- 10:04 1. kolo kajak kros, rozjazdy a opravy, finále SP
- 14:40 vyraďovacia časť kajak kros, finále SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Triatlon
- 10:00 ženy /Michaličlová, Gajdošová, Dunajská/, World Triathlon Championship Series
- 15:00 muži, World Triathlon Championship Series
Džudo
- 8:00 muži -90 kg /A. Barto, P. Žilka/, -100 kg /B. Maťašeje/, +100 kg /M. Fízeľ/, Grand Slam
TV program: nedeľa, 13. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.