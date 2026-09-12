Zapletalová vo finále, šláger na Slovane či derby v Manchestri. Športový program na dnes (13. september)

Emma Zapletalová po postupe do finále na Ultimátnych MS v behu na 400m cez prekážky.
Emma Zapletalová po postupe do finále na Ultimátnych MS v behu na 400m cez prekážky. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 13. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 13. septembra

Futbal

  • 17:00 FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno, 8. kolo Niké ligy 
  • 19:00 ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina, 8. kolo Niké ligy 

  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Bytča, 8. kolo MONACObet ligy 
  • 10:30 OFK Dynamo Malženice - FC Tatran Prešov, 8. kolo MONACObet ligy

  • 13:00 FC Baník Ostrava - FK Pardubice, 8. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc, 8. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Zlín - FC Hradec Králové, 8. kolo českej ligy
  • 18:00 FK Teplice - SK Slavia Praha, 8. kolo českej ligy

  • 15:00 Coventry City - Brighton & Hove Albion, 4. kolo Premier League
  • 17:30 Manchester United - Manchester City, 4. kolo Premier League

  • 15:30 RB Lipsko - Hamburger SV, 3. kolo Bundesligy 
  • 17:30 SV Elversberg - Bayern Mníchov, 3. kolo Bundesligy 

  • 15:00 Lille OSC - ESTAC Troyes, 4. kolo Ligue 1
  • 17:15 Le Mans FC - RC Lens, 4. kolo Ligue 1
  • 20:45 Stade Brestois - Paríž St. Germain, 4. kolo Ligue 1

  • 15:00 US Lecce - AC Monza, 4. kolo Serie A
  • 18:00 SSC Neapol - Bologna FC, 4. kolo Serie A
  • 20:45 US Sassuolo - Juventus Turín, 4. kolo Serie A

  • 14:00 Celta Vigo - Málaga CF 5. kolo La Ligy
  • 16:15 Levante UD - FC Barcelona, 5. kolo La Ligy    
  • 18:30 Getafe CF - Deportivo La Coruňa, 5. kolo La Ligy    
  • 21:00 Real Sociedad - Atlético Madrid, 5. kolo La Ligy      

Hokej

  • 14:00 HC Fribourg-Gottéron - Adler Mannheim, 4. kolo základnej časti LM
  • 15:00 Växjö Lakers - EC Red Bull Salzburg, 4. kolo základnej časti LM
  • 15:00 Rögle BK - Tappara Tampere, 4. kolo základnej časti LM
  • 16:00 Bílí Tygři Liberec - Graz99ers, 4. kolo základnej časti LM
  • 18:00 Eisbären Berlin - Herning Blue Fox, 4. kolo základnej časti LM
  • 18:00 Bordeaux Boxers - HC Škoda Plzeň, 4. kolo základnej časti LM

Atletika

  • 18:00 World Ultimate Championships - tretí súťažný deň (18:08 finále 400 m prek. ženy - finále /Zapletalová/, finále oštep muži, semifinále 200 m muži, finále 400 m prek. muži, semifinále 200 m ženy, finále výška muži, finále 5000 m ženy, finále trojskok ženy, finále 800 m muži, finále miešaná štafeta 4x400 m, finále 1500 m muži, finále 200 m muži, finále 200 m ženy)

Tenis

  • 20:00 A. Zverev (1) - B. Shelton (8), finále dvojhry mužov US Open 2026 

Cyklistika

  • 16:20 21. etapa: Granada - Granada (112 km), Vuelta a Espaňa 2026

  • 16:15 GP Montreal

Volejbal

Basketbal

  • 16:30 Španielsko - Nemecko, o 3. miesto MS žien
  • 20:00 USA - Francúzsko, finále MS žien

Motorizmus

  • 15:00 VC Španielska, formula 1

  • 14:00 záverečný deň 12. podujatia seriálu MS WRC, Rely Čile

  • 14:00 VC San Marína, MotoGP

Hádzaná

  • 16:15 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov, 2. kolo Niké Handball Extraligy

Vodný slalom

  • 10:04 1. kolo kajak kros, rozjazdy a opravy, finále SP
  • 14:40 vyraďovacia časť kajak kros, finále SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Triatlon

  • 10:00 ženy /Michaličlová, Gajdošová, Dunajská/, World Triathlon Championship Series
  • 15:00 muži, World Triathlon Championship Series

Džudo

  • 8:00 muži -90 kg /A. Barto, P. Žilka/, -100 kg /B. Maťašeje/, +100 kg /M. Fízeľ/, Grand Slam

TV program: nedeľa, 13. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Emma Zapletalová po postupe do finále na Ultimátnych MS v behu na 400m cez prekážky.
    Emma Zapletalová po postupe do finále na Ultimátnych MS v behu na 400m cez prekážky.
    Zapletalová vo finále, šláger na Slovane či derby v Manchestri. Športový program na dnes (13. september)
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