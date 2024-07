Ustála tlak z premiéry. Je silná a má dynamiku v pádle, chválil Paňkovú expert

Devätnásťročná kanoistka obsadila po dvoch kvalifikačných rozjazdách 4. miesto. Do semifinále sa prebojovalo osemnásť najrýchlejších lodí.

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková nebude chýbať v stredajšom semifinále na OH v Paríži 2024 .

Paňková šla výborne už v prvej jazde. Trať prešla bez chýb. Začiatok mala vynikajúci, kontrolovala si prejazdy a technicky šla na istotu. Do cieľa prišla na priebežnom druhom mieste.

„Dokázala ustáť tlak prvej jazdy na olympiáde. Šla čisto a to jej dá do rúk istotu. Má na to fyzické predpoklady. Je veľmi silná a má dynamiku v pádle.