VIDEO: Nevedia si to vysvetliť. Domáci Francúzi obhajujú zlato z Tokia, zatiaľ všetko prehrali

Tím „Les Bleus“, ktorý na OH obhajuje zlaté medaily z Tokia 2021, po sobotňajšej prehre s Dánmi (29:37) nestačil v pondelok ani na Nórov (22:27).

„Zdolať Francúzsko po takomto výkone, aký sme predviedli, prináša úžasné pocity. Mali by sme však zostať nohami na zemi a pokračovať v supertvrdej práci,“ povedal pre informačný servis OH 2024 dvadsaťosemročný brankár, ktorý miestami Francúzov privádzal do zúfalstva.

„Keď vediete o päť gólov a 7-tisíc Francúzov bučí, nemyslím si, že existuje veľa lepších pocitov ako tento.“

VIDEO: Zostrih zápasu Francúzsko - Nórsko na OH 2024 v Paríži