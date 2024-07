Vedel, že jeho jazda je postupová. Nešiel naplno, poistil si to, reagoval Grigarov tréner

Dvadsaťsedemročný kajakár obsadil po dvoch rozjazdách 9. miesto. Do semifinále sa prebojovalo dvadsať najrýchlejších lodí.

PARÍŽ. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar nebude chýbať vo štvrtkovom semifinále na OH v Paríži 2024 .

Grigar prišiel do cieľa po prvej kvalifikačnej jazde na priebežnom druhej priečke. Predviedol čistú jazdu, v závere si šetril sily a prišiel bez výraznejšieho finišu.

„Bola to bezpečná jazda. Na dvoch bránach, číslo päť a dvadsať, bolo vidieť zábery, kde si jazdu poistil. Do cieľa nešiel naplno, pretože vedel, že jeho jazda je postupová. Jakub je skúsený jazdec,“ reagoval pre STVR tréner Stanislav Gejdoš.

„Musím uznať, že to dnes bolo dosť náročné. Po štyroch dňoch voľna neboli ruky zvyknuté na takýto náročný pohyb. Bolelo to, ale s dobrým koncom a postupom do semifinále. Snažil som sa si v každej jazde dávať pozor.

Najmä v tej prvej. Chcel som postúpiť bez toho, aby som sa musel priveľmi stresovať. Postrážil som si to aj za cenu pomalšej jazdy. Druhá jazda bola s iným pocitom a chcel som si niektoré prejazdy vyskúšať riskantnejšie.