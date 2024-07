Bol to súboj ako z formuly 1. Francúzi cítili krivdu, no víťaza vypískali neprávom

Na OH v Paríži mal zase smolu Pidcock. Vo štvrtom okruhu dostal defekt, prepadol sa až na deviate miesto a nabral vyše 40-sekundovú stratu. V tej chvíli výrazne klesla jeho šanca na obhajobu zlatej medaily.

Britský cyklistický obojživelník však ukázal, že v športe sa nikdy netreba vzdávať. Dostal sa späť do svojho tempa, podarilo sa mu dotiahnuť na čelo a napokon si dal predčasný darček k 25. narodeninám.

"Prišiel som sem vyhrať a nechcel som dovoliť, aby ma z pretekov vyradil defekt. Na olympijských hrách to len tak ľahko nevzdáte, musíte bojovať až do konca," povedal dvojnásobný olympijský šampión.

Ťažšie bolo zlato obhájiť

Na tlačovej konferencii označil toto víťazstvo za najemotívnejšie.

Uvedomoval si, že na rozdiel od Tokia je pod väčším tlakom a očakáva sa od neho len víťazstvo. Napokon však platilo známe športové klišé, že ťažšie ako získať titul je následne ho obhájiť.

"Tento deň som mal dlho vo svojej hlave. Začalo to tréningami, potom sme týždeň čakali tu v Paríži. Všetko opadlo, až keď som prišiel do cieľa. Stálo ma to veľa energie a sústredenia," hovorí.