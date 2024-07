FOTO: Francúzovi sa podarila fotografia olympiády. Ako vznikol záber levitujúceho surfistu?

Zábery poslal na publikovanie. O niekoľko momentov jeho mobil takmer explodoval. Dostal množstvo správ a upozornení na sociálnych sieťach.

„No nikdy by som nečakal, že sa to stane také virálne. Ja by som si napríklad skôr čakal, že svet obletí fotka na surfe. No toto tak vyšlo zrejme preto, že sa tak odlišuje, že si ju všetci vybrali. Je to šialené."

Gabriela Medina je lídrom súťaže v surfingu a je veľkým favoritom na zisk zlatej medaily.