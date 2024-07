Štvrtú medailu na OH nezíska. Rehák Štefečeková v kvalifikácii nečakane prepadla

PARÍŽ. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková predošlé tri olympijské štarty pretavila v zisk cenného kovu. V Pekingu aj v Londýne skončila druhá a z Tokia si domov odniesla vytúžené zlato.

Na ostatné dve olympiády cestovala s tým, že si miestnu strelnicu nevyskúšala. Kým v Tokiu ju to však vôbec nerozhodilo, v Chateauroux to v rámci OH v Paríži 2024, možno zohralo svoju rolu.

Slovenskej medailovej nádeji vôbec nevyšiel úvodný deň kvalifikácie trapu a jej účasť v stredajšom finále je už len v rovine teórie.