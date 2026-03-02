Čo robiť s toľkými peniazmi? Kombinéza rýchlokorčuliarky sa vydražila za astronomickú sumu

Za 195.000 eur sa predala v internetovej aukcii podpísaná pretekárska kombinéza holandskej rýchlokorčuliarky Jutty Leerdamovej, ktorá v nej získala na olympijských hrách v Miláne zlatú a striebornú medailu.
Väčšinu sumy - 75 percent - získa korčuliarsky klub v Pijnackere, kde dvadsaťsedemročná hviezda začínala.
Za rovnakým účelom dražila holandská športová organizácia TeamNL kusy oblečenia ďalších holandských olympionikov, no kombinéza Leerdamovej bola jednoznačne najžiadanejšou položkou.
V dražbe prihadzovali záujemcovia z Belgicka, Nemecka, Francúzska, Spojených štátov, Kanady či Mexika, ale podľa médií vyhrala ponuka z Holandska.
V klube, ktorý väčšinu peňazí z predaja kombinézy získa, nemohli sume uveriť. Podľa zástupkyne oddielu Jacqueline van Windenovej očakávali, že sa predá tak za 15.000 eur.
"Je to neskutočné. Boli sme absolútne ohromení, keď sme to videli. Zatiaľ nevieme, čo s peniazmi urobíme, "uviedla.
Leerdamová v Miláne ovládla preteky na 1000 m a bola druhá na polovičnej trati.