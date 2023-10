VIDEO: Horúci adept na Gól roka. V poslednej lige strihol nádherné nožničky

„Strihol som a padlo to tam. Strelil som pár pekných gólov, ale toto bol určite najkrajší. Veľmi sa z neho teším,“ pre Sportnet povedal Radovan Belák zo Športového klubu Nesluša.

Krásny gól vysielali v športových novinách v komerčnej televízii. Mal úspech.

„Našu stanicu si zapli ujo s tetou, ktorí žijú v Nemecku. Som rád, že som vzbudil pozornosť,“ prezradil Belák, ktorý vďaka krásnemu zásahu kandiduje v súťaži Gól roka 2023.

Radovan Belák je odchovancom Kysuckého Nového Mesta, kde si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Za dorast hral chvíľu v Kysuckom Lieskovci, aby zakotvil v Nesluši.

„Chvíľu som ešte hral v Ochodnici, no potom som s futbalom sekol. Mal som horšie životné obdobie, nechodil som ani do školy.

Našťastie som si však uvedomil, čo je správne. Som rád, že som sa vrátil k futbalu, pretože by som to potom ľutoval. Lepšie hrať teraz, ako keď budem mať päťdesiat,“ uviedol 26-ročný futbalista, ktorý inak dodáva olej do reštaurácii. Po prepálení ho zbiera a vyrába sa z neho bionafta.