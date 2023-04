VIDEO: Diváci krútili hlavami. Zápas poslednej ligy spestril úsmevný moment

„Náš hráč si bol istý, že dá gól. Zazmätkoval však a bol z toho kuriózny moment. Škoda, pretože nás to stálo dva body. Ale taký je futbal,“ pre Sportnet povedal funkcionár OCŠK Pozdišovce Daniel Ihnacik.

Brankár hostí Vaclav Brandabura spravil chybu a lopta prešla k domácemu Milanovi Goroľovi, ktorý sa rútil sám na prázdnu bránu. Lopta mu však skĺzla a gól do opustenej svätyne nedal.

„Chceli by sme postúpiť, ale uvidíme. Aj zápas predtým sme zakopli, čo je škoda. Snáď sa už podobných strát vyvarujeme,“ dodal.

Pozdišovce sú s 31 bodmi na prvom mieste tabuľky. Druhé Bracovce majú o dva body, no i o zápas menej.

Remetské Hámre sú v tabuľke s chudobnými dvomi bodmi posledné. Bod s lídrom získali napriek tomu, že hrali len s desiatimi hráčmi. Viac ich jednoducho nebolo.

„Futbal hrám dlhé roky, ale toto je jeden z najkurióznejších momentov, aké som kedy zažil. Ľudia krútili hlavami. Súperi išiel na prázdnu bránu, no podcenil situáciu. Zľakol sa a potkol.

Na naše šťastie to gól nebol, pretože ak by sme prehrávali 0:2, už by sme nevyrovnali,“ povedal predseda TJ Tatran Remetské Hámre a hráč Jozef Taško.