Zomrel bývalý pretekár F1. Po vážnej nehode sa stal úspešným paralympionikom

Vo veku 59 rokov zomrel bývalý taliansky pilot F1 a štvornásobný paralympijský víťaz v cyklistike Alex Zanardi. Informovala o tom jeho rodina.
"S hlbokým zármutkom musíme oznámiť, že v piatok večer nás nečakane opustil Alessandro Zanardi. Odišiel pokojne, obklopený láskou rodiny a priateľov," citovala vyhlásenie agentúra Reuters.
Zanardi pretekal vo svete F1 v rokoch 1991 až 1994 a potom ešte v roku 1999. Vo farbách tímov Jordan, Minardi, Lotus a Williams odjazdil 44 veľkých cien a získal jeden bod.
Potom prešiel do série CART a v roku 2001 pri nehode prišiel o obe nohy nad kolenami. Následne pretekal v sérii cestných vozidiel a venoval sa paracyklistike, v ktorej okrem iného získal štyri zlaté paralympijské medaily.
Ďalšiu vážnu nehodu mal Zanardi pred šiestimi rokmi, keď ho počas pretekov na handbike v Pienze zrazilo nákladné auto. Kvôli vážnym poraneniam hlavy podstúpil najmenej päť operácií a strávil rok a pol v nemocnici.