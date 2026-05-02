    Alex Zanardi. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|2. máj 2026 o 11:15
    ShareTweet0

    Vo veku 59 rokov zomrel bývalý taliansky pilot F1 a štvornásobný paralympijský víťaz v cyklistike Alex Zanardi. Informovala o tom jeho rodina.

    "S hlbokým zármutkom musíme oznámiť, že v piatok večer nás nečakane opustil Alessandro Zanardi. Odišiel pokojne, obklopený láskou rodiny a priateľov," citovala vyhlásenie agentúra Reuters.

    Zanardi pretekal vo svete F1 v rokoch 1991 až 1994 a potom ešte v roku 1999. Vo farbách tímov Jordan, Minardi, Lotus a Williams odjazdil 44 veľkých cien a získal jeden bod.

    Potom prešiel do série CART a v roku 2001 pri nehode prišiel o obe nohy nad kolenami. Následne pretekal v sérii cestných vozidiel a venoval sa paracyklistike, v ktorej okrem iného získal štyri zlaté paralympijské medaily.

    Ďalšiu vážnu nehodu mal Zanardi pred šiestimi rokmi, keď ho počas pretekov na handbike v Pienze zrazilo nákladné auto. Kvôli vážnym poraneniam hlavy podstúpil najmenej päť operácií a strávil rok a pol v nemocnici.

    Formula 1

    dnes 11:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Zomrel bývalý pretekár F1. Po vážnej nehode sa stal úspešným paralympionikom