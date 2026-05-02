V zbierke chýba už len zlato. Kde sledovať finále U18 Slovensko - Švédsko? (TV program)

MS v hokeji hráčov do 18 rokov majú v sobotu na programe záverečný deviaty hrací deň, počas ktorého sa rozhodne o držiteľoch cenných kovov.
Na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne zabojujú od 15.00 h o bronzové medaily Česi s Lotyšmi a od 19.00 h sa začne veľké finále.
Na radosť hostiteľskej krajiny sa po 23 rokoch predstavia v súboji o zlato mladí Slováci, ktorých súperom budú rovesníci zo Švédska.
Oba duely odvysiela televízia JOJ Šport, pričom predzápasové štúdia so sprievodným komentárom expertov sa začnú o 14.40 h, respektíve o 18.40 h.
Slovensko získa na MS tejto vekovej kategórie tretí cenný kov (bronz 1999 a striebro 2003), no prvýkrát môže mať zlatý lesk. Naopak, Švédi chcú tretí titul po tom, čo triumfovali v rokoch 2019 a 2022.
Švédi hrali finále aj pred dvanástimi mesiacmi, no v Comerica Center v texaskom Friscu podľahli Kanade po jednoznačnom priebehu 0:7.
Kým vtedy zápas sledovalo 1331 divákov, tentokrát sa očakáva vyše 6-tisícová návšteva a vypredaná kapacita domovského stánku Dukly Trenčín.
