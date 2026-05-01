VIDEO: Žilina suverénne ovládla finále Slovenského pohára. Získala prvú trofej po deviatich rokoch

MŠK Žilina - FC Košice 3:1 (2:0)
Góly: 16. Faško, 40. Kaša, 50. Roginič - 90.+1. Miljanič.
Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Zemko. ŽK: Roginič - Madleňák, Dimun
Diváci: 9723
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (83. Pališčák), Káčer (79. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (90.+1. Prokop), Iľko (79. Szánthó) - Roginič (90.+1. Juliš)
Košice: Kira - Kóša, Krivák (46. Kakay), Kružliak (46. Magda) - Kovács, Lichý, Gallovič, Madleňák (83. Lukačevič) - Sovič (62. Dimun) - Čerepkai, Rehuš (67. Miljanič)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v piatok finále Slovenského pohára Slovnaft Cupu, keď zdolali Košice 3:1.
Získali tak prvú trofej po deviatich rokoch a premiérový pohár od sezóny 2011/12. Víťazný gól strelil Filip Kaša
„Šošoni“ sa v budúcej sezóne predstavia v prvom predkole Európskej ligy. Žilinčania hrali ako tretí klub v ére samostatnosti v domácom prostredí, touto výhodou doposiaľ disponovali Slovan Bratislava a Spartak Trnava.
V piatom finále s účasťou domácich ju daný tím využil po štvrtý raz. O góly domácich sa postarali Michal Faško, Kaša a Marko Roginič.
Ich tím má na konte celkovo deväť trofejí, z toho sedem ligových a dve pohárové.
Priebeh zápasu
I. polčas
Hneď v úvode sa dostali do pokutového územia hostia, a to dvakrát po pravom krídle. V ďalšom priebehu si už domáci dávali pozor, v defenzíve aj ofenzíve bol aktívny ich kapitán Káčer. Prvý gól prišiel po štvrťhodine hry, keď sa dopredu predieral Iľko.
Toho ešte Košičania od lopty odstavili, no následne predviedol šprint Bari a loptu upratal spred odkrytej bránky do siete Faško. Až za cenu žltej karty ho musel neskôr pri úniku po krídle zastaviť Madleňák.
Jeho tím v závere neodolal tlaku, brankár Kira najprv zneškodnil pokus Iľka kvalitným zákrokom, ale na Kašovu hlavičku už nestačil.
Loptu mu nacentroval Hranica, ktorý tak podčiarkol svoj kvalitný výkon ako tvorca hry v úvodnom dejstve.
II. polčas
Po prestávke prišiel aj gól zo šatne, a to v podaní Roginiča, ktorému prihral pred bránku pod domácou tribúnou Faško.
Kvalitnou obaľovačkou mohol po hodine hry ešte zvýšiť Iľko, no lopta trafila brvno. Chvíľu na to rozhodca Kráľovič prerušil zápas pre pyrotechniku vo fanúšikovskom tábore Košíc.
Tie mohli opäť inkasovať, keď brankára Kiru zastúpil v bránke striedajúci obranca Kakay.
Výsledok finále Slovnaft Cupu
Jeho tím mal ešte šancu z brejku aj pri rohovom kope, nakoniec skóroval v úplnom závere Miljanič, ktorý si ustrážil hrozbu ofsajdu.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Pred zápasom som samozrejme cítil nával energie. Dýchalo to už po tom postupovom semifinále s Podbrezovou, chalani boli vyhecovaní a chceli sa dostať do finále. To je vždy otvoreným zápasom, či doma alebo nie. Bola tu skvelá podpora našich divákov aj košických, vytvorila sa tu skvelá kulisa. Myslím si, že sme si išli za víťazstvom od prvej minúty. Chalani bojovali, pracovali a zaslúžili si vyhrať.“
Peter Černák, tréner Košíc: „Sme smutní, nevyšlo to. Súper nám strelil z dvoch situácii, ktoré sme očakávali, dva góly. Bolo to do otvorenej obrany. Ďalší padol po dohranej štandardnej situácii. My sme dali naopak gól veľmi neskoro. Ďakujem chalanom, boli fantastickí, a ďakujem aj fanúšikom. Mnohí sem cestovali a mrzí nás, že sme im nedopriali radosť.“
Miroslav Káčer, kapitán Žiliny: „Emócie boli fantastické, užíval som si to ja aj celý tím. Sme radi, že sme to zvládli pred plným štadiónom, čo sa v Žiline často nevidí.“
Michal Faško, krídelník a strelec prvého gólu Žiliny: „Znamená to pre mňa dosť veľa, ale takto po zápase ešte veľa emócií nemám. Mal som ich pred finále, kde sme mali super prípravu zakončenú emotívnym videom od našich najbližších. Bolo to krásne a motivovalo ma to. Teším sa, prišiel som do Žiliny s tým, že chcem hrať o nejakú trofej, to chce človek v živote dokázať ako hráč.“
Filip Kaša, obranca a strelec víťazného gólu Žiliny: „Som rád, že mi to tam dnes padlo v takom dôležitom zápase. Dnes sme za tým išli všetci, som rád, že sme si to ustrážili. Boli sme lepší a máme trofej.“
Cesta MŠK Žilina do finále
2. kolo: Spartak Vysoká - MŠK Žilina 1:7
3. kolo: Sokol Zubrohlava - MŠK Žilina 0:8
4. kolo: MŠK Senec - MŠK Žilina 0:1
Osemfinále: MŠK Žilina - MFK Skalica 3:1
Štvrťfinále: MŠK Žilina - AS Trenčín 3:0
Semifinále: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:0, 1:1
Finále: MŠK Žilina - FC Košice 3:1
Historický prehľad výsledkov finálových zápasov
2026: MŠK ŽILINA - FC KOŠICE 3:1 (2:0) / Žilina
2025: MFK Ružomberok - SPARTAK TRNAVA 0:1 (0:1) / Dunajská Streda
2024: MFK RUŽOMBEROK - Spartak Trnava 1:0 (1:0) / Košice
2023: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 3:1 po predĺžení (1:1, 0:0) / Trnava
2022: Slovan Bratislava - SPARTAK TRNAVA 1:2 po predlžení / Bratislava
2021: MŠK Žilina - SLOVAN BRATISLAVA 1:2 po predĺžení / Bratislava
2020: SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 1:0 / Bratislava
2019: SPARTAK TRNAVA - MŠK Žilina 3:3 po predĺžení (3:3, 2:0), 4:1 v rozstrele z 11 m / Nitra
2018: SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 3:1 / Trnava
2017: MFK Skalica - SLOVAN BRATISLAVA 0:3 / NTC Poprad
2016: Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava
2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad
2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava
2013: MŠK Žilina - SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok
2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov
2011: SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, 5:4 v rozstrele z 11 m / Banská Bystrica
2010: Spartak Trnava - SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce
2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec
2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina
2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava
2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, 3:4 v rozstrele z 11 m / Bratislava
2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra
2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda
2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany
2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), 4:2 v rozstrele z 11 m / Považská Bystrica
2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom
2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, 4:2 v rozstrele z 11 m / Prešov
1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom
1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava
1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín
1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov
1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, 3:1 v rozstrele z 11 m / Dubnica
1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno
1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, 5:4 v rozstrele z 11 m / Rimavská Sobota
1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín
1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok
1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom
1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec
1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín
1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, 6:5 v rozstrele z 11 m / Trnava
1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza
1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0
1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0
1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1
1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0
1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0
1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0
1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0
1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1
1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0
1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1
1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2
1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, 6:5 v rozstrele z 11 m
1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3
1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení
1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1
1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0
Historický prehľad výsledkov Československého pohára
1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:1
1992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:1
1991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:1
1990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, 5:4 v rozstrele z 11 m
1989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:0
1988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:0
1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, 3:2 v rozstrele z 11 m
1986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, 4:3 v rozstrele z 11 m
1985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:2
1984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:2
1983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:1
1982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, 4:2 v rozstrele z 11 m
1981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:1
1980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:0
1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:1
1978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:0
1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:1
1976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:0
1975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:0
1974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, 4:3 v rozstrele z 11 m
1973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:1
1972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, 4:2 v rozstrele z 11 m
1971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:1
1970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, 4:3 v rozstrele z 11 m
Víťazi Slovenského pohára od roku 1993:
10 - Slovan Bratislava (2021, 2020, 2018, 2017, 2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)
5 - Spartak Trnava (2025, 2023, 2022, 2019, 1998)
3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)
2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015), MFK Ružomberok (2006, 2024), MŠK Žilina (2012, 2026)
1 - FC ViOn Zlaté Moravce (2007), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), 1. FC Košice (1993)