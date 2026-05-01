VIDEO: Žilina suverénne ovládla finále Slovenského pohára. Získala prvú trofej po deviatich rokoch

Na snímke zľava Michal Faško a Patrik Iľko (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas finále Slovnaft Cupu.
Na snímke zľava Michal Faško a Patrik Iľko (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas finále Slovnaft Cupu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. máj 2026 o 17:54
„Šošoni“ sa v budúcej sezóne predstavia v prvom predkole Európskej ligy.

MŠK Žilina - FC Košice 3:1 (2:0)

Góly: 16. Faško, 40. Kaša, 50. Roginič - 90.+1. Miljanič.

Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Zemko. ŽK: Roginič - Madleňák, Dimun

Diváci: 9723

Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (83. Pališčák), Káčer (79. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (90.+1. Prokop), Iľko (79. Szánthó) - Roginič (90.+1. Juliš)

Košice: Kira - Kóša, Krivák (46. Kakay), Kružliak (46. Magda) - Kovács, Lichý, Gallovič, Madleňák (83. Lukačevič) - Sovič (62. Dimun) - Čerepkai, Rehuš (67. Miljanič)

Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v piatok finále Slovenského pohára Slovnaft Cupu, keď zdolali Košice 3:1.

Získali tak prvú trofej po deviatich rokoch a premiérový pohár od sezóny 2011/12. Víťazný gól strelil Filip Kaša

„Šošoni“ sa v budúcej sezóne predstavia v prvom predkole Európskej ligy. Žilinčania hrali ako tretí klub v ére samostatnosti v domácom prostredí, touto výhodou doposiaľ disponovali Slovan Bratislava a Spartak Trnava.

VIDEO: Víťazný gól Filipa Kašu

V piatom finále s účasťou domácich ju daný tím využil po štvrtý raz. O góly domácich sa postarali Michal Faško, Kaša a Marko Roginič.

Ich tím má na konte celkovo deväť trofejí, z toho sedem ligových a dve pohárové.

Priebeh zápasu

I. polčas

Hneď v úvode sa dostali do pokutového územia hostia, a to dvakrát po pravom krídle. V ďalšom priebehu si už domáci dávali pozor, v defenzíve aj ofenzíve bol aktívny ich kapitán Káčer. Prvý gól prišiel po štvrťhodine hry, keď sa dopredu predieral Iľko.

VIDEO: Staňo po finále

Toho ešte Košičania od lopty odstavili, no následne predviedol šprint Bari a loptu upratal spred odkrytej bránky do siete Faško. Až za cenu žltej karty ho musel neskôr pri úniku po krídle zastaviť Madleňák.

VIDEO: Gól Faška na 1:0

Jeho tím v závere neodolal tlaku, brankár Kira najprv zneškodnil pokus Iľka kvalitným zákrokom, ale na Kašovu hlavičku už nestačil.

Loptu mu nacentroval Hranica, ktorý tak podčiarkol svoj kvalitný výkon ako tvorca hry v úvodnom dejstve.

II. polčas

Po prestávke prišiel aj gól zo šatne, a to v podaní Roginiča, ktorému prihral pred bránku pod domácou tribúnou Faško.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - FC Košice (Slovnaft Cup, finále)
Na snímke zľava Michal Faško a Patrik Iľko (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.
Na snímke zľava Kristián Bari (Žilina) a Mátyás Kovács (Košice) bojujú o loptu počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.
Na snímke zľava Ján Krivák (Košice), Aleksandre Narimandize (Žilina) a Miroslav Sovič (Košice) v slovnej potýčke počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.
Na snímke v popredí s loptou Aleksandre Narimanidze (Žilina) počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.
Na snímke sprava Kristián Bari (Žilina) a Milan Šimon Rehuš (Košice) bojujú o loptu počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice v Žiline.

Kvalitnou obaľovačkou mohol po hodine hry ešte zvýšiť Iľko, no lopta trafila brvno. Chvíľu na to rozhodca Kráľovič prerušil zápas pre pyrotechniku vo fanúšikovskom tábore Košíc.

VIDEO: Lichý po finále

Tie mohli opäť inkasovať, keď brankára Kiru zastúpil v bránke striedajúci obranca Kakay.

Jeho tím mal ešte šancu z brejku aj pri rohovom kope, nakoniec skóroval v úplnom závere Miljanič, ktorý si ustrážil hrozbu ofsajdu. 

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Pred zápasom som samozrejme cítil nával energie. Dýchalo to už po tom postupovom semifinále s Podbrezovou, chalani boli vyhecovaní a chceli sa dostať do finále. To je vždy otvoreným zápasom, či doma alebo nie. Bola tu skvelá podpora našich divákov aj košických, vytvorila sa tu skvelá kulisa. Myslím si, že sme si išli za víťazstvom od prvej minúty. Chalani bojovali, pracovali a zaslúžili si vyhrať.“

Peter Černák, tréner Košíc: „Sme smutní, nevyšlo to. Súper nám strelil z dvoch situácii, ktoré sme očakávali, dva góly. Bolo to do otvorenej obrany. Ďalší padol po dohranej štandardnej situácii. My sme dali naopak gól veľmi neskoro. Ďakujem chalanom, boli fantastickí, a ďakujem aj fanúšikom. Mnohí sem cestovali a mrzí nás, že sme im nedopriali radosť.“

Miroslav Káčer, kapitán Žiliny: „Emócie boli fantastické, užíval som si to ja aj celý tím. Sme radi, že sme to zvládli pred plným štadiónom, čo sa v Žiline často nevidí.“

Michal Faško, krídelník a strelec prvého gólu Žiliny: „Znamená to pre mňa dosť veľa, ale takto po zápase ešte veľa emócií nemám. Mal som ich pred finále, kde sme mali super prípravu zakončenú emotívnym videom od našich najbližších. Bolo to krásne a motivovalo ma to. Teším sa, prišiel som do Žiliny s tým, že chcem hrať o nejakú trofej, to chce človek v živote dokázať ako hráč.“

Filip Kaša, obranca a strelec víťazného gólu Žiliny: „Som rád, že mi to tam dnes padlo v takom dôležitom zápase. Dnes sme za tým išli všetci, som rád, že sme si to ustrážili. Boli sme lepší a máme trofej.“

Cesta MŠK Žilina do finále

2. kolo: Spartak Vysoká - MŠK Žilina 1:7

3. kolo: Sokol Zubrohlava - MŠK Žilina 0:8

4. kolo: MŠK Senec - MŠK Žilina 0:1 

Osemfinále: MŠK Žilina - MFK Skalica 3:1

Štvrťfinále: MŠK Žilina - AS Trenčín 3:0

Semifinále: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:0, 1:1

Finále: MŠK Žilina - FC Košice 3:1 

Historický prehľad výsledkov finálových zápasov

2026: MŠK ŽILINA - FC KOŠICE 3:1 (2:0) / Žilina

2025: MFK Ružomberok - SPARTAK TRNAVA 0:1 (0:1) / Dunajská Streda

2024: MFK RUŽOMBEROK - Spartak Trnava 1:0 (1:0) / Košice

2023: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 3:1 po predĺžení (1:1, 0:0) / Trnava

2022: Slovan Bratislava - SPARTAK TRNAVA 1:2 po predlžení / Bratislava

2021: MŠK Žilina - SLOVAN BRATISLAVA 1:2 po predĺžení / Bratislava

2020: SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 1:0 / Bratislava

2019: SPARTAK TRNAVA - MŠK Žilina 3:3 po predĺžení (3:3, 2:0), 4:1 v rozstrele z 11 m / Nitra

2018: SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 3:1 / Trnava

2017: MFK Skalica - SLOVAN BRATISLAVA 0:3 / NTC Poprad

2016: Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava

2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad

2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava

2013: MŠK Žilina - SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok

2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov

2011: SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, 5:4 v rozstrele z 11 m / Banská Bystrica

2010: Spartak Trnava - SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce

2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec

2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina

2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava

2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, 3:4 v rozstrele z 11 m / Bratislava

2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra

2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda

2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany

2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), 4:2 v rozstrele z 11 m / Považská Bystrica

2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom

2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, 4:2 v rozstrele z 11 m / Prešov

1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom

1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava

1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín

1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov

1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, 3:1 v rozstrele z 11 m / Dubnica

1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno

1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, 5:4 v rozstrele z 11 m / Rimavská Sobota

1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín

1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok

1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom

1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec

1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín

1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, 6:5 v rozstrele z 11 m / Trnava

1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza

1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0

1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0

1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1

1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0

1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0

1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0

1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0

1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1

1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0

1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1

1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2

1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, 6:5 v rozstrele z 11 m

1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3

1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení

1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1

1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0

Historický prehľad výsledkov Československého pohára

1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:1

1992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:1

1991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:1

1990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, 5:4 v rozstrele z 11 m

1989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:0

1988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:0

1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, 3:2 v rozstrele z 11 m

1986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, 4:3 v rozstrele z 11 m

1985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:2

1984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:2

1983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:1

1982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, 4:2 v rozstrele z 11 m

1981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:1

1980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:0

1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:1

1978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:0

1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:1

1976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:0

1975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:0

1974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, 4:3 v rozstrele z 11 m

1973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:1

1972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, 4:2 v rozstrele z 11 m

1971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:1

1970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, 4:3 v rozstrele z 11 m

Víťazi Slovenského pohára od roku 1993:

10 - Slovan Bratislava (2021, 2020, 2018, 2017, 2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)

5 - Spartak Trnava (2025, 2023, 2022, 2019, 1998)

3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)

2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015), MFK Ružomberok (2006, 2024), MŠK Žilina (2012, 2026)

1 - FC ViOn Zlaté Moravce (2007), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), 1. FC Košice (1993)

