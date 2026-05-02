ONLINE: MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 8. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 8. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 8. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
02.05.2026 o 18:00
8. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
V ôsmom kole nadstavbovej časti Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Tatranom Prešov.
Hostia z Prešova v minulom kole podľahli na svojom štadióne Trenčínu 0:1. V ligovej tabuľke im s dvadsiatimi šiestimi bodmi patrí posledné dvanáste miesto. Rovnaký počet bodov má však aj jedenáste Komárno a len o tri body viac doteraz vybojovala Skalica.
Domáci Ružomberok sa uplynulý víkend predstavil v Košiciach, kde prehral 1:3. Liptáci doteraz vybojovali tridsaťjeden bodov a sú na deviatom mieste. Na ôsmy Trenčín strácajú osem bodov. Naopak, od desiatej Skalice ich delia dva body.
Pri pohľade na doterajšie vzájomné súboje môžu byť spokojnejší Ružomberčania, keďže počas základnej časti vyhrali v Prešove 3:1 a doma zdolali Tatran 1:0. Prvý nadstavbový vzájomný duel sa v centre Šariša skončil remízou 0:0.
Hostia z Prešova v minulom kole podľahli na svojom štadióne Trenčínu 0:1. V ligovej tabuľke im s dvadsiatimi šiestimi bodmi patrí posledné dvanáste miesto. Rovnaký počet bodov má však aj jedenáste Komárno a len o tri body viac doteraz vybojovala Skalica.
Domáci Ružomberok sa uplynulý víkend predstavil v Košiciach, kde prehral 1:3. Liptáci doteraz vybojovali tridsaťjeden bodov a sú na deviatom mieste. Na ôsmy Trenčín strácajú osem bodov. Naopak, od desiatej Skalice ich delia dva body.
Pri pohľade na doterajšie vzájomné súboje môžu byť spokojnejší Ružomberčania, keďže počas základnej časti vyhrali v Prešove 3:1 a doma zdolali Tatran 1:0. Prvý nadstavbový vzájomný duel sa v centre Šariša skončil remízou 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body