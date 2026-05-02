Zo svojho syna vychoval hokejovú legendu. Vo veku 74 rokov zomrel Zdeněk Chára

správu aktualizujeme...
Vo veku 74 rokov zomrel Zdeněk Chára, bývalý československý reprezentant v zápasení a otec slovenského hokejistu Zdena Cháru.
Legendárny obranca Bostonu Bruins zverejnil smutnú správu na sociálnej sieti facebook, spolu s jeho sestrou Barborou.
"So smutným srdcom vám oznamujeme, že dňa 30. apríla 2026 nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko, Zdeněk Chára.
Mal neskutočnú vôľu a vášeň pre šport, či už ako športovec alebo fanúšik. Sme nesmierne vďační za všetko pozitívne, čo pre nás počas celého jeho života urobil. Dožil sa 74 rokov,“ napísali súrodenci na sociálnej sieti.
Chára senior sa narodil v Strakoniciach, no svoju zápasnícku kariéru rozvíjal v Dukle Trenčín a v tomto meste sa aj usadil. V zápasení gréckorímskym štýlom reprezentoval Československo aj na OH 1976 v Montreale.
K zápaseniu viedol aj syna Zdena, no tomu sa v detstve zapáčil hokej.
Keď ho v Trenčíne nevzali do juniorky pre jeho výšku, Zdeněk Chára začal voziť syna na tréningy do Piešťan a formoval jeho hokejové umenie a najmä fyzickú zdatnosť doma.
"Zhotovil som mu posilňovňu, chodil som s ním behať, bicyklovať. Hokejka je ako tretia ruka. Tak som mu ju zabetónoval do vedra, aby mal silný stisk ruky a silné zápästia," spomínal pre Sportnet.
"Nachystal som podložku z linolea a učil som ho strieľať, ale iba zápästím. Vystreliť príklepom vie každý. A navyše brankár to vidí. Keď vystrelíš zápästím, prekvapíš ho. Na záhrade som mu medzi dva stromy dal hrazdu.
Vždy, keď išiel okolo, musel urobiť príťahy. Veľakrát som ho na záhradu poslal zámerne, aby si zacvičil. A keď sa vracal, opäť išiel okolo tej hrazdy a spravil ďalšie príťahy. Bolo to účinné," vravel Chára starší.
Keď jeho syn odchádzal do zámoria ako tínedžer, povedal mu: "Zdeno, chcem od teba tri veci - Stanley Cup, hetrik a cenu pre najlepšieho obrancu." Všetky tieto tri veci sa neskôr stali realitou.