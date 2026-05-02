ONLINE: FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 28. kolo)

Futbalisti FK Pohronie a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 28. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
02.05.2026 o 17:00
28. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Rozhodca: Janček – Maliňák, Mihalík.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 28. kola MONACObet ligy medzi FK Pohronie a MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Pohronie je na 7. mieste so ziskom 39 bodov. Naposledy vyhralo v Zlatých Moravciach gólom v samom závere zápasu 1:0.
Liptovský Mikuláš je tretí a na barážovú pozíciu Petržalky stráca len jeden bod. Naposledy doma zdolal Starú Ľubovňu 2:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v októbri minulého roka. Vtedy sa z víťazstva 3:0 tešilo Pohronie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
27
18
6
3
54:22
60
R
R
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
27
13
6
8
42:26
45
V
V
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
27
12
8
7
49:43
44
V
R
V
P
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
27
11
10
6
38:30
43
R
P
V
V
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
27
12
7
8
39:33
43
R
V
R
V
V
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
27
11
7
9
53:45
40
P
P
P
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
27
10
9
8
42:31
39
V
R
P
P
P
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
28
11
6
11
33:34
39
P
P
V
V
R
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
9
9
9
38:44
36
V
V
R
V
R
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
28
9
7
12
37:45
34
V
R
P
R
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
27
8
7
12
37:42
31
R
R
V
P
V
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
8
5
14
36:53
29
P
R
P
P
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
27
7
8
12
35:47
29
R
P
V
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
27
7
7
13
35:47
28
R
R
P
P
R
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
27
5
11
11
32:46
26
R
P
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
27
6
7
14
32:44
25
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body