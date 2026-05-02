ONLINE: Česko - Lotyšsko dnes, o bronz na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Česka a Lotyšska dnes hrajú zápas o bronz na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
Góly a asistencie: 15. Tománek (Michálek, Byrtus), 16. Huk (Tomek, Ruml) – 12. Klaucāns (Rutkis, Obuks). Rozhodca: Hyvarinen (FIN), Wedin (SWE) – Schafer (USA), Sorholm (SWE).
Je za námi první třetina, která nabídla zajímavý hokej. Lotyši v prvních minutách tlačili a byli aktivnější, také se dočkali gólu. Jenže náš tým rychle přepnul na vyšší rychlostní stupeň a během čtyřiceti sekund dokázal duel překlopit na svou stranu. Trefili se Tománek a Huk.
Střely na bránu: 9:7.
Další třetina začne přibližně v 15:58.
20:00
První třetina skončila.
18:58
Už se hraje poslední minuta první třetiny, stále držíme těsný výsledek. Lotyšsko se dopustilo zakázaného uvolnění.
17:57
Obránce Vaněček nahazoval do ohně, kde operoval Adam Klaus a jeho šikovná teč končí kousíček vedle Plūmiņšovy svatyně.
17:05
Pozvolna se blíží závěr první třetiny, tempo hry nyní diktují čeští reprezentanti.
16:11
První třetina pokračuje v dobrém tempu, český tým se dokázal vymanit z tlaku a překlopit bleskurychle výsledek na svou stranu.
13:58
15:06
Česko právě vstřelilo branku!
Fanoušci jsou ve varu. Přesilovka trvala jen šest vteřin, to byla teda rychlost. Po vyhraném buly českého kapitána se ke střele dostal DAVID HUK a jeho pumelice rozvlnila lotyšskou síť. Asistence: Petr Tomek, Ondřej Ruml.
14:59
Vyloučení v týmu Lotyšsko:
Henrijs Upenieks – 2 min., nedovolené bránění brankáři.
14:56
Po komerční přestávce budeme sledovat první přesilovku zápasu, budou ji hrát čeští mladíci.
14:26
14:26
Česko právě vstřelilo branku!
Zaslouženě jsme se dočkali vyrovnání. To byl neskutečný více jak minutový tlak. Michálkova nahrávka před bránu měla oči, MATĚJ TOMÁNEK měl až trestuhodně času a mohl si zpracovat kotouč na hůl. Následně poslal kus černého gumy přímo do šibenice. Asistence: Matyáš Michálek, Dominick Radim Byrtus.
13:58
Holejšovský v obrovské šanci, náš tým motá soupeře jako citron, to je obrovský nápor. Český hokejista už byl blízko brance, střílel dobře, ale pravý beton lotyšského brankáře zapracoval v pravý moment.
13:00
Teď je na tahu české mužstvo, které se potřebuje chytit a přidat.
11:23
11:23
Lotyšsko právě vstřelilo branku!
A má slova se potvrzují. Lotyši jdou do vedení, Rutkis se vymotal zpota mantinelu a nahodil kotouč před bránu, kde stál MARTINS KLAUCĀNS. Ten se rychle zorientoval a poslal touš bezpečně za záda českého brankáře. Asistence: Ričards Rutkis, Kristers Obuks.
09:59
Deset minut hry je za námi, sledujeme vcelku zajímavý hokej plný šancí. Nutno říct, že vyrovnaný, protože Lotyši ukazují, že nejsou v bojích o medaile náhodou.
09:24
Vojtěch Hora napřáhl od modré čáry, Patriks Plūmiņš vše pozorně sledoval a má kotouč ve výstroji.
08:48
Další české střelecké pokusy zablokované, Lotyši i v defenzivní činnosti velmi pozorní.
08:06
Henrijs Upenieks dalším nebezpečným exekutorem lotyšské šance, Sklenička musel jeho ránu nadvakrát krýt svou lapačkou.
07:39
Střely na bránu aktuálně: 2:3.
07:39
Katolického střela sražená do ochranné sítě, následuje reklamní pauza.
07:01
Atmosféra je zde interesantní, to se musí nechat. Český kotel žene mužstvo kupředu, je tu prakticky domácí atmosféra.
06:27
Tomek s Tománkem kombinovali z levého na pravý kruh, druhý jmenovaný nezakončil ideálně. Na druhé straně Karlis Tamenieks napřáhl z ostré pozice, Sklenička toho moc neviděl a je to v hledišti zahučelo.
05:16
Nyní jsme měli dobrou pasáž zápasu, vynutili jsme si tlak a přišlo i několik střel, leč všechny zatím míří vedle.
04:47
Nahození Hory od modré čáry propadlo před brankoviště, kde stál Šichtař, ale jeho pokus končí vedle.
03:37
Zatím sledujeme dramatický zápas plný šancí. Jako kdyby z obou týmů spadla nějaká tíha. Petr Tomek se lehce uvolnil mezi kruhy a jeho rána šla kousek nad bránu Patrikse Plūmiņše.
02:45
Hraje se hodně od podlahy, i český tým si vydřel šanci. Josef Holejšovský zapracoval u mantinelu a našel před klecí Davida Huka, ten ale zamířil nepřesně.
01:30
Z levého kruhu Martins Klaucāns nahrával na Kristerse Obukse, který znovu prověřil pozornost českého brankáře. Lotyšsko nezačalo vůbec špatně, je v útočném pásmu hodně aktivní.
00:57
Olivers Murnieks vyslal první střelu na našeho brankáre, ten kryje svou vyrážečkou. Následně pálil také Obuks hodně nebezpečně.
00:15
Jdeme na věc, český tým jde do útočné akce. Byl to Tománek, který střílel do bloku.
00:01
Utkání právě začalo.
Český tým nastupuje na ledovou plochu trenčínské haly Pavola Demitry. Kousek vedle od této budovy je pro změnu další stadion legendy slovenského hokeje Mariána Gáboríka.
Blíží se začátek zápasu, souboj o třetí místo mezi Českem a Lotyšskem může pozvolna začít.
Úvodní sestavy:
Česko: Sklenička (Psohlavec) – Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Hora, Byrtus – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řehák, Řípa – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Kubín, Trefný.
Trenér: Jan Tomajko
Lotyšsko: Plūmiņš (Nikitins) – Laugalis, Laganovskis, Erdmanis-Hermanis, Klavinš, Luks, Lisovskis, S. Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Obuks, Klaucāns, Rutkis – Upenieks, Rots, Tarvids (C) – E. Kruminš, Tamenieks, Losanš – Danilovš.
Trenér: Olegs Sorokins
Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Wedin (SWE) – Schafer (USA), Sorholm (SWE).
Další překvapení se nekonalo, Lotyšsko nakonec těsně prohrálo s domácím výběrem. Byl to náročný zápas, ale se šťastným koncem. Slovenští reprezentanti do 18 let v semifinále světového šampionátu na ledě vyprodaného stadionu Pavla Demitry porazili houževnatého soupeře z Lotyšska 1:0 a poprvé od roku 2003 si na mistrovství světa této věkové kategorie zahrají o nejcennější medaili.
Odmakali parádní zápas, v průběhu utkání dvakrát vedli, jenže nakonec smutní. Čeští reprezentanti do 18 let v semifinále světovém šampionátu podlehli Švédům 3:4 po prodloužení. Brána do finále se tak českým bojovníkům neotevřela, Tomajkův výběr si na mistrovství světa zahraje o bronz. Finálový souboj obstará slovenský výběr se Švédskem.
Předvedli sebevědomý, nebojácný hokej. Švédského soupeře dokázali pořádně přitlačit, zkraje druhé třetiny vedli 3:1, jenže skvěle rozehraný duel nedokázali čeští mladíci dotáhnout do vítězného konce. Parta kolem kapitána Petra Tomka musí kousat trpkou porážku 3:4 po prodloužení a místo finálového derby se Slovenskem nyní musí napnout pozornost směrem k nedělnímu souboji o bronz s Lotyšskem. „Ale na kluky jsme pyšní, jak se zlepšují. Byl to zatím nejdůležitější zápas a podali jsme v něm nejlepší výkon na turnaji,“ cení si hlavní kouč české osmnáctky Jan Tomajko.
Sportu zdar a hokeji zvlášť. Český tým dnes čeká souboj dvou poražených semifinalistů, ale i tak bude o co hrát. Ve hře jsou bronzové medaile a pokud se našemu výběru podaří vyhrát, získá cenný kov po dlouhých dvanácti letech.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:00.