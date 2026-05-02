VIDEO: Slafkovský bez hokejky zbúral súpera, mohol byť hrdinom. Tampa však mečbal odvrátila

Juraj Slafkovský nepremieňa veľkú šancu v predĺžení šiesteho zápasu 1. kola play-off NHL Montreal - Tampa Bay.
(Autor: Sportnet/Sebastien Gervais)
Sportnet, TASR|2. máj 2026 o 06:50 (aktualizované 2. máj 2026 o 08:40)
Sériu medzi slovenskými hokejistami rozhodne až siedmy zápas.

Sériu úvodného kola play-off NHL 2025/2026 medzi Montrealom Canadiens a Tampou Bay Lightning rozhodne až zápas číslo sedem.

Montreal mal za stavu 3:2 na zápasy na domácom ľade mečbal, no nevyužil ho. Po troch bezgólových tretinách zlomil v Bell Centre čakanie na presný zásah až v 70. minúte hosťujúci Gage Goncalves.

Krátko predtým mohol v predĺžení poslať Montreal do ďalšieho kola Juraj Slafkovský, ale v presilovej hre mieril pri strele z prvej do konštrukcie bránky.

V zápase zaujal aj tvrdým hitom na Brandona Hagela v čase, keď svoju hokejku podal spoluhráčovi. S Hagelom má už Slovák vzájomnú minulosť, keďže v druhom zápase série zviedli pästný súboj.

VIDEO: Bodyček Juraja Slafkovského na Brandona Hagela

Slafkovský sa predstavil v druhom útoku, na ľade strávil 22:31 minút a do štatistík si pripísal dve strely na bránku, tri bodyčeky a dve zablokované strely.

Jeho krajan v drese súpera Erik Černák odohral 23:10 minút a mal taktiež dve strely na bránku, tri hity a jednu strel zablokoval.

"Musíme sa pozbierať. Odohrali sme excelentný zápas, boli sme dobrí, takže nie je dôvod na paniku. Je škoda, že z toho nevyšiel želaný výsledok, ale to je hokej,“ vyhlásil pre web NHL tréner Canadiens Martin St. Louis.

Rozhodujúci siedmy duel je na programe v noci na pondelok a víťaz sa v 2. kole play-off stretne s Buffalom, ktoré zvíťazilo na ľade Bostonu Bruins 4:1 a sériu tak ukončilo po šiestich odohraných dueloch.

Juraj Slafkovský a Erik Černák počas šiesteho zápasu 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay.
Brankár Jakub Dobeš pred šiestym zápasom 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay.
Brankár Jakub Dobeš pred šiestym zápasom 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay.
Juraj Slafkovský pred šiestym zápasom 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay.
Sabres vyhral sériu play off prvýkrát od roku 2007.

Ich góly strelili Alex Tuch, Mattias Samuelsson, Zach Benson a Josh Norris a brankár Alex Lyon mal 25 úspešných zákrokov. Jediný gól domácich Bruins zaznamenal v druhej tretine český kanonier David Pastrňák.

"Je to neuveriteľné a niečo špeciálne. Čakanie bolo dlhé. Verím, že je to len začiatok," vyhlásil po úspešnom ukončení série útočník Buffala Tuch.

Zo Západnej konferencie postúpili ako poslední Vegas Golden Knights, ktorí v noci na sobotu vyhrali na ľade Utahu 5:1 a sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Hrdinom duelu bol Mitchell Marner, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.

"V takéto niečo sme dúfali, dostať možnosť zabojovať o niečo špeciálne. Vedel som, že sme špeciálna skupina chalanov. Všetky štyri formácie prispeli počas série, je však pred nami stále dosť roboty," uviedol Marner.

﻿NHL - 1. kolo play-off:

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 0:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Gól: 70. Goncalves (James, Hagel)

Brankári: Dobeš - Vasilevskij, strely na bránku: 30:33

Juraj Slafkovský (Montreal) odohral 22:31 min, dve strely na bránku, tri bodyčeky, dve zblokované strely - Erik Černák (Tampa Bay) odohral 23:10 min, dve strely na bránku, tri bodyčeky a jedna zblokovaná strela

/stav série 3:3/

Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 22. Pastrňák (Zacha, H. Lindholm) - 4. Tuch (Dahlin, T. Thompson), 13. Samuelsson (Krebs, T. Thompson), 46. Benson (Doan), 57. Norris (Dahlin, Benson)

Brankári: Swayman - Lyon, strely na bránku: 26:26.

/konečný výsledok série 2:4/

Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Góly: 48. Yamamoto (Sergačov, Weegar) – 16. Howden (Marner, Stone), 40. Marner (Barbašov, Hanifin), 50. Sissons (McNabb, Korczak), 53. Marner (Theodore, Eichel), 57. C. Smith

Brankári: Vejmelka - Hart, strely na bránku: 23:26.

/konečný výsledok série 2:4/

Ruský útočník Jevgenij Malkin v drese tímu Pittsburgh Penguins.
