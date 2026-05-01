Najdlhší frejm histórie rozdelil semifinále MS. Hanba pre snooker, hovorí šesťnásobný majster

Hráči snookeru Mark Allen zo Severného Írska a Wu I-ce z Číny odohrali v piatok na MS najdlhší frejm histórie divadla Crucible. Trval 100 minút a 21 sekúnd.
V budove v anglickom Sheffielde pritom svetový šampionát vrcholí nepretržite od roku 1977.
Allen a Wu nastúpili v piatok popoludní na druhú session semifinále, stav po nej je nerozhodný 7:7.
Podľa plánu mali mať hráči odohraných už 16 frejmov z maximálneho počtu 33, no po „nekonečnej“ 14. hre duel prerušili predčasne a dohrávať sa bude v dvoch session v sobotu.
V nadmerne dlhej výmene sa v úplnom rohu stola ocitlo osem červených gulí v ťažkej pozícii na potápanie, kedže dieru blokovala čierna.
Táto situácia spôsobila, že 55 minút žiaden z hráčov guľu nepotopil. Až po varovaní rozhodcu Marcela Eckardta, že frejm zruší a gule prenastaví Allen vykonal faul a čierna padla.
Wu potom po ďalších 30 minútach doviedol frejm do víťazného konca. „Tento frejm bol v konečnom dôsledku hanbou pre snooker.
Hráčska asociácia a rozhodcovia musia popracovať na tom, aby sa toto už nikdy nezopakovalo,“ uviedol podľa BBC šesťnásobný majster sveta Steve Davis.