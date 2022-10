VIDEO: Skóroval takmer z polovice. Gól roka? Bola by to pocta, uviedol

NOVÁKY. V jesennej časti sa im nedarilo, boli na poslednom mieste VI. ligy Sever ZsFZ. No zlomili to. Futbalisti Iskry Nováky zdolali v derby ŠK Vegum Dolné Vestenice vysoko 7:0. Dopomohol im k tomu krásny gól, ktorý strelil len 17-ročný Šimon Uhliar. Brankára súpera preloboval takmer z polovice ihriska. „Bol to jeden z najkrajších gólov kariéry a som zaň vďačný. Venujem ho spoluhráčom,“ uviedol futbalista Novák Šimon Uhliar. „Dlhá lopta a brankár išiel do nej. Videl som, že stojí vysoko, preto som to skúsil. Som rád, že to vyšlo,“ opísal gólovú situáciu.

Bol to jednoznačný zápas, Nováky nasúkali súperovi sedem gólov. Uhliar si však nesmierne cení aj jednoznačný triumf. „Máme kvalitné mužstvo, hráme dobre, no výsledky neprichádzali. Teraz sa to však zmení. Zlomili sme to a už to bude lepšie,“ verí Uhliar.

Nováky by po sezóne chceli skončiť v hornej polovici tabuľky. „Súťaž je kvalitná, ale máme na to. Treba len poctivo pracovať a príde to,“ tvrdí. Nominácia do súťaže Gól roka 2022 by ho nesmierne potešila. Bola by pre neho odmenou za prácu v tréningoch. „Bola by to pocta, ktorú by som si nesmierne vážil. Verím, že fanúšikov môj gól zaujme,“ praje si.

Futbalista Novák by si v budúcnosti rád zahral vyššie súťaže. Myslí aj na profesionálny futbal, no ako sám tvrdí, nič nesilí. „Ak by sa naskytla možnosť, rád by som hral futbal profesionálne. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ uzavrel futbalista Novák Šimon Uhliar.

Padol aj u vás pekný gól? Dajte nám o ňom vedieť na futbalnet@sportnet.sk