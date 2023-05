VIDEO: Najrýchlejší gól roka? Futbalista v ôsmej lige skóroval v štvrtej sekunde

„Už pred zápasom som mal tušenie, že to tam padne. Vravel som kapitánovi, aby vyhral žreb a budeme vyhrávať 1:0. Videl som, že brankár stojí vysoko a našťastie sa to zmestilo do brány,“ opísal futbalista Adam Lukáč z OŠK Dubovany.

„Po tomto góle sa to rozkríklo, preto v najbližších zápasoch to skúšať nebudem. Dakedy sa však o zásah z rozohrávky zas pokúsim,“ vtipkoval.

„Radi by sme skončili do piateho miesta tabuľky. Inak veľké ambície nemáme. Chceme hrať okulahodiaci futbal, aby z neho mali radosť fanúšikovia,“ prezradil.

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí postup do šiestej ligy s Dolným Lopašovom.

„Nikto nám neveril, no my sme to dokázali. Hoci sme sa vo vyššej súťaži neohriali, odohrali sme sa tam len jednu sezónu. Bol to pekný zážitok,“ zaspomínal.