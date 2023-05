VIDEO: Vysielali ho v televízii. Krásny gól dorastenca obehol Slovensko

„Rozbehol som sa a pozrel pred seba. Videl som, že mám voľný priestor, preto som išiel bližšie k bráne. Strelu som umiestnil nártom do ľavého horného rohu,“ gólovú situáciu opísal futbalista MFK Nová Baňa U19 Alex Zboran.

„Chalani v kabíne si ma doberali. Náš brankár vravel, že to bolo šťastie. Tréner zas, že som to tak nechcel. Ostatní spoluhráči sa tešili, že vyhrávame,“ dodal.

Dôležitý zápas s Badínom

Dorast Novej Bane je v štvrtej lige aktuálne na druhom mieste skupiny o umiestnenie. Na lídra z Badína stráca dva body, no má o zápas k dobru.

„Chceme uhrať prvé miesto, to je náš jasný cieľ. Cez víkend nás čaká ťažký zápas s Badínom. Bude to tvrdý boj, no verím, že ho zvládneme,“ zaprial si Zboran.