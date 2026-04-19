VIDEO: Old school zákrok, ako Hašek, vravel komentátor. Janus vo finále zachránil Slovan v páde

Aj keď sa finále najvyššej Tipsport ligy medzi Nitrou a Slovanom Bratislava len začalo, fanúšikov už nadchol dokonalý zákrok brankára Jaroslava Janusa.
V druhej tretine úvodného zápasu na nitrianskom ľade zachránil hostí zákrokom v páde.
Janus zakopol svojou korčuľou o žrďku a v páde zdvihol svoje betóny, do ktorých nastrelil nitriansky útočník.
Zákrok ocenili aj komentátori prenosu, ktorý ho prirovnali k českému brankárovi Dominikovi Hašekovi. "Old school zákrok, niečo nádherné," vraveli.
