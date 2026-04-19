Bude gól Haalanda zlomový moment sezóny? Zatienil ním aj zlyhanie brankára City

Premier League - 33. kolo
Manchester City - Arsenal 2:1 (1:1)
Góly: 16. Cherki, 65. Haaland - 18. Havertz
Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľnom kľúčovom dueli anglickej Premier League 2025/2026 nad Arsenalom Londýn 2:1.
Na lídra súťaže strácajú z druhej priečky už len tri body a navyše majú zápas k dobru. Ak v stredu vyhrajú na trávniku predposledného Burnley, bodové skóre bude vyrovnané. Do konca sezóny zostáva ešte päť kôl.
Duel sa hral od začiatku vo vysokom tempe a bolo cítiť, že oba tímy chcú zvíťaziť. Skóre otvorili v 16. minúte domáci po individuálnej akcii Rayana Cherkiho.
Ten prešiel v pokutovom území cez stopéra Gabriela a loptu poslal pomedzi nohy brániaceho Williama Salibu ku vzdialenejšej žrdi.
Radosť na Etihade však dlho netrvala, do dvoch minút si totiž brankár Gianluigi Donnarumma nepostrážil rozohrávku po autovom vhadzovaní a Talianov odkop stečoval medzi tri žrde napádajúci Kai Havertz.
Na začiatku druhého polčasu mohol City poslať do vedenia Erling Haaland, ale z hranice malého „vápna“ trafil žrď. Domáci boli aktívnejší, až kým po hodine hry neprišli tri veľké šance Arsenalu.
Donnarumma najskôr vytiahol dva výborné zákroky po strelách Havertza a Gabriela Martinelliho, krátko nato trafil konštrukciu brány Eberechi Eze po parádnej „obaľovačke“ spoza šestnástky.
Aktivitu však naopak zúročili domáci, keď sa po tímovej akcii presadil Haaland a zvnútra šestnástky strelil víťazný gól na 2:1.
„Kanonieri“ sa ešte dostali do príležitostí, hlavičkou trafil žrď Gabriel a z dobrej šance minul bránu Havertz, ale skóre sa už nezmenilo.