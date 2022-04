Dedinský De Gea chytil penaltu. Svoje mužstvo tým naštartoval k obratu

„Po hlavičke nášho hráča už lopta smerovala do brány. Škoda, že z toho nebol gól, lebo to, čo prišlo potom, dalo krídla domácim,“ sucho poznamenal funkcionár hostí.

V kategórii žiakov hrával aj krajného stredopoliara, no v doraste sa definitívne rozhodol pre brankársky post. Jeho najobľúbenejším brankárom bol Iker Casillas, ale pochopiteľne sa mu páči aj štýl Davida De Geu.

„Je to skúsený hráč, takže som tušil, že bude chcieť vyčkať, čo spravím ja. Rozbiehal sa veľmi pomaly, ja som však ostal stáť v strede brány. Napokon vystrelil po mojej ľavej ruke. Lopta išla práve v ideálnej výške pre brankára, a dokázal som ju vyraziť,“ opísal svoj zákrok brankár Zemianskej Olče.

Za obec hráva odmalička, predsedom klubu sa stal pred dvoma rokmi. „Radi by sme sa dostali aj do vyššej súťaže, ale na to potrebujeme ešte dva-tri roky,“ poznamenal.

S hrdosťou dodal, že v prípravke majú 25-27 hráčov, v družstve žiakov je 18 hráčov. Najproblematickejšia veková kategória je dorast. „Snažíme sa dať dokopy všetky družstvá, teší ma, že u tých najmenších je veľký záujem o futbal,“ uzavrel Patrik Hipp.

