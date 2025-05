Valábik: Máme hráčov s NHL nohami, ale rozhodujú zlozvyky z domácej extraligy

💡 Tento článok môžete dočítať celý vďaka Toyote

„Bol to turnaj, kde sme dali najmenej gólov v histórii Slovenska na majstrovstvách sveta. Iba deväť,“ konštatuje moderátor Stanislav Benčát.

Najlepší výkon predviedli slovenskí hokejisti proti Fínom. „Celých 60 minút, neboli tam také výpadky ako proti Rakúsku, Slovinsku či Lotyšsku,“ vraví bývalý obranca Valábik.



Zlozvyky z domácej ligy Podľa Valábika sa však ukázali aj zlozvyky, ktoré si hráči nosia z domácej extraligy. „Zabrzdíš pred súbojom. To si nevidel na Kanaďanoch, Švédoch, ani na najlepších hráčoch sveta. On si dá tú námahu prekorčuľovať deväť metrov, ale zabrzdí. To ich niekto naučil.

Takisto hokejka musí byť na ľade. Dá sa to naučiť. Keď som sa to naučil aj ja, nie je na to potrebný megatalent. To je presne to, čo Craig Ramsay stále zdôrazňuje – play hard. Znamená to, že prihrávka nemá byť “vyprdnutá“, ale musí ísť s razanciou, presne z čepele na čepeľ. Znamená to nezabrzdiť pred súbojom, ale ísť doň naplno. Znamená to neurobiť veľký oblúk od súperovej brány, ale zabrzdiť priamo tam – pretože máš úmysel, máš dôvod, prečo sa do toho priestoru tlačíš.“ VIDEO: 30. epizóda podcastu Hokejový BOSS

Napriek všetkému odmieta haniť hráčov: „Nebudem ich kritizovať, že sa nenaučili to, čo sme ich nenaučili my. Toto boli tí chalani, čo sa to naučili najlepšie. A ak to nerobili na šampionáte, znamená to, že mali inú rolu. Ale každý ten dobrý návyk tam mal byť.“ Ako príklad uvádza Róberta Lantošiho: „Má NHL nohy. Ale keby robil tie veci ako Kanaďania, natlačiť sa do brány, prekorčuľovať niekoho, tak by bol inde. Lenže hral po periférii. V českej lige mu to stačí. Ale na medzinárodnej úrovni už nie.“

Záverom Valábik oceňuje ochotu hráčov reprezentovať a pripomína, že ide o mladý tím: „Súhlasím s Mirom Šatanom, keď povedal, že keď zasadíš jabloň, musíš počkať na ovocie. My sa teraz musíme sústrediť na olympiádu.“

Prvý gól mohol nakopnúť Slovákom na turnaji chýbali góly – a najmä ten prvý v zápase. Ako pripomenul Ondrej Rusnák, tím sa vo väčšine stretnutí nedokázal rýchlo presadiť a to sa odrazilo aj na vývoji duelov. „Aj to nám neprospelo, že my sme vlastne v tých zápasoch nevedeli dať ani ten prvý gól,“ poznamenal. Podľa neho je to kľúčové najmä pre neskúsený tím – ak sa dostane do vedenia, prichádza emócia, prichádza sebadôvera. „Veľmi to pomôže, najmä keď je ten tím taký neskúsený, že dá prvý gól. Už má potom tú emóciu, už má tú sebadôveru niečo s tým robiť,“ vysvetlil bývalý útočník.

Rusnák upozornil, že vo všetkých zápasoch, kde Slovensko prehralo, inkasovalo ako prvé. Jedinou výnimkou boli dva víťazné duely – so Slovinskom a Francúzskom. „A či to boli Fíni, či to boli Lotyši, vlastne len dvakrát sme dali prvý gól – pri oboch našich výhrach. Ináč sme vždy doťahovali. Alebo sme to vôbec nedotiahli,“ uzavrel. Priveľa úloh pre Šatana Experti sa zhodli, že že Miroslav Šatan by mal skončiť ako generálny manažér reprezentácie. „Šatan má veľa funkcií. Myslím si, že by mal skončiť ako generálny manažér. Poďme to povedať úplne tvrdo,“ vyhlásil Rusnák. Podľa neho sa Šatan stal tvárou všetkého, čo sa v slovenskom hokeji deje – od infraštruktúry, cez neúčasť Studeniča až po rozhodnutia okolo hráčov z KHL.

„Tieto majstrovstvá sveta by aj tak pravdepodobne Studenič nezachránil. Ja ho mám rád ako hokejistu, je to jeden z najlepších útočníkov v Európe, ktorého máme k dispozícii. Ale postúpili by sme do štvrťfinále, ak by hral? Asi sa zhodneme, že nie,“ reaguje Valábik. Problém vidí v tom, že Šatan si nabral príliš veľa úloh a tým stráca odstup. „Ak ako prezident zväzu mám hodnotiť prácu generálneho manažéra, ktorým som ja sám, tak to sa nedá,“ vysvetlil bývalý útočník. Súvisiaci článok Šatan o hráčoch z NHL: Kto chce prísť, príde. Kvôli piatim hráčom nebudeme cestovať na výlet Zastabilizovanie hokeja Podľa Rusnáka by Šatan mal delegovať zodpovednosti a sústrediť sa na strategické veci, na ktoré bol zvolený ako prezident SZĽH. „Nejde o kritiku – Miro to podľa mňa robil s dobrým úmyslom. Zo začiatku mu všetko vychádzalo – Craig Ramsay mu vyšiel, bronz v Pekingu. Ale teraz už cítiť, že tento systém prestáva fungovať.“ Valábik sa k pôsobeniu Miroslava Šatana postavil s historickým kontextom. Pripomenul, že ešte nedávno sa fanúšikovia báli o zotrvanie v elitnej kategórii. „A že sme sa rok čo rok strachovali o vypadnutie. Potom prišli Ramsay, a potom prišlo množstvo vecí, ktoré slovenskému hokeju pomohli.“ Vladimír Országh v pozícii hlavného trénera na MS 2025. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON) Valábik pripomenul však aj to, že očakávania boli niekedy až príliš prehnané. „A veď už vtedy ja som to nevnímal tak, že teraz zrazu je tu Ramsay a je tu Šatan, tak ideme hrať o medaily každý rok. Bral som to ako za stabilizovanie.“ Podľa neho sa slovenský hokej konsolidoval a vytvoril si priestor na ďalší rozvoj. „Berem to ako za stabilizovanie situácie pred tým, ako si vychováme nových hráčov,“ dodal. Kto povedie Slovensko ďalej? Téma trénera slovenskej reprezentácie po MS 2025 bola takisto diskutovanou témou. Moderátor Benčat sa spýtal priamo: „Myslíte si, že by mal byť ešte trénerom naspäť Craig Ramsay a mal by sa vrátiť? Alebo už to vidíte skôr na nejakú úlohu konzultanta? A Vlada Országha vidíte ako nástupcu?“ „Országha vidím ako nástupcu. Peter Frühauf je veľmi dobrá voľba pre reprezentačného trénera do dvadsiatky. Ja ho mám rád aj ľudsky, a majú ho radi aj hráči – má veľký rešpekt medzi nimi, aj také priateľské puto,“ povedal Valábik. Súvisiaci článok Országh: Zobrali sme to najlepšie. Nespravili sme hanbu, ani dieru do sveta Zároveň však dodal, že doterajší hlavný tréner Craig Ramsay tímu stále má čo ponúknuť: „Len hovorím, že Craig Ramsay tímu asi predsa len niečo ešte vedel vštepiť, aby sa proti Slovensku nehralo tak ľahko, ako sa hralo teraz. Nehovorím, že to je Vlado Országhom, pozor.“ Ondrej Rusnák súhlasil: „ Ani jedno nebude zlé pre našu reprezentáciu. Myslím si, že žiadne iné meno nepripadá do úvahy. Craig Ramsay, ak bude fit, bude zdravý, bude veľký prínos pre našu lavičku. A to, ako si povedal – on dokáže dať niečo ešte také extra.“ Zároveň však dodal, že ak by sa trénera ujímal Országh, tiež by to bolo logické: „Vlado, z toho, čo máme k dispozícii, je to najlepšie, si myslím, aktuálne. Má množstvo skúseností.“