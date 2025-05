Správa o stave slovenského hokeja. Čo sme ukázali v Štokholme? (Hokejový BOSS)

Hokejový BOSS, teda trio Boris Valábik, Ondro Rusnák a Stano Benčat si podrobne rozobralo výkony Slovákov na turnaji, ale zahľadelo sa aj na problémy nášho hokeja či možné scenáre do budúcnosti.

„Nejdem tu potápať hráčov, hovoriť, kto na to mal a nemal. My môžeme byť radi, že títo chalani prišli, obliekli si národný dres a bojovali za Slovensko.

„Aká krajina, taký hokej,“ nadhodil Stano Benčat, ktorý následne doplnil: „Súhlasím s Borisom. My sa ako krajina musíme pozrieť na naše smerovanie. Koľko vecí tu nefunguje, ako sa šafári, čo sa robí správne a čo nie.

Hokej, jeho prostredie, podmienky a celková klíma v ňom v značnej miere len odzrkadľuje nálady v našej spoločnosti a v chode krajiny. Mrzí ma, že sme nedosiahli viac, ale nebola na to kvalita. Nik z hráčov nemal viac ako 2 body, to sa nedá oklamať.“

„Kto čakal, že tento tím bude vzdorovať svetovým hviezdam a nabitým tímom súpera, bol asi veľmi naivný. Je to to isté, ako keby chceme, aby šprintér Ján Volko konkuroval bežcom z Jamajky. To sa nedá.“